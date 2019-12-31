Экономика

РИА НовостиРИА НовостиАгаларов назвал низкие пенсии и зарплаты преградой росту ВВП

Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
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Миллиардер Араз Агаларов назвал низкие зарплаты и пенсии тормозом для роста российской экономики

Эхо Москвы17:04

Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

РБК09:35

Миллиардер указал на нищету российских пенсионеров

News.ruвчера в 23:39

Богатейшие российские бизнесмены дали прогноз на новый год

БИЗНЕС Online04:45

Миллиардер заявил о нищете пенсионеров в России

Pravda.Ru01:56

Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты преградой росту ВВП

РИА Новости08:30

Миллиардер из списка Forbes посетовал на низкие пенсии россиян

URA.Ruвчера в 22:43
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 18:28, Ашберн
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Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос»

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Актриса из фильма «Первый Мститель» подозревается в убийстве матери

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У международного аэропорта Багдада прогремели взрывы

Четыре ракетных удара нанесено в пятницу, 3 января, по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада, сообщает Reuters со ссылкой на источники в иракской полиции.
РБК 17:59
Экономика

ЦБ начал брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона

Банк России с 1 января начал взимать плату с банков за использование Системы быстрых платежей (СБП).
РИА Новости 31.12.19 в 20:50
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На МКС отправят инкубатор с каннабисом

Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.
Популярная механика 30.12.19 в 19:02
Армия и оружие

Автоматы нового поколения АК-12 поступят на вооружение танкистов ЗВО

Почти тысяча новейших автоматов Калашникова АК-12 поступит на вооружение танковой армии Западного военного округа (ЗВО) в 2020 году, рассказал командующий Первой танковой армии ЗВО генерал-майор Сергей Кисель.
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Авто

Пикап Rivian оснастили режимом танка для разворота на месте

Прототип электрического пикапа R1T благодаря особому режиму работы четырёх электромоторов умеет разворачиваться на месте.
Журнал Авто.ру 28.12.19 в 19:02
Хоккей

Сборная Швеции разгромила Чехию и сыграет с Россией в полуфинале МЧМ

Шведы сыграют в полуфинале МЧМ против сборной России. В другой встрече 1/2 финала турнира встретятся сборные Канады и Финляндии.
РИА Новости 16:37
Происшествия

Число жертв крушения Ан-12 в Судане возросло до 18 человек

В результате крушения военного самолета Ан-12 в регионе Дарфур на западе Судана погибли 18 человек, включая семерых членов экипажа, трех судей и восемь гражданских лиц, сообщает информагентство СУНА со ссылкой на официального представителя вооруженных сил страны Амера Мухаммеда Ахмеда.
РИА Новости 15:50
Происшествия

В Нидерландах несколько компаний получили посылки со взрывчаткой

В Нидерландах несколько компаний получили посылки со взрывчаткой, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.
РЕН ТВ 13:08
Единоборства

Президент UFC сожалеет, что не сумел подписать Федора Емельяненко

FightTime.ru 15:29
Политика

Украинский министр: рефлексия на тему деоккупации Крыма поможет его вернуть

Дискуссия и рефлексия — путь к деоккупации Крыма, заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, 2 января сообщает Интерфакс-Украина.
Красная весна 14:20
Экономика

В 2020 году зарплата учителей в регионах может стать выше

О выравнивании выплат речь не идёт Диапазон окладов за норму в 18 часов педагогической работы еженедельно в стране очень широкий — по данным исследования Минпросвещения и Общероссийского профсоюза образования, самой низкой оказалась зарплата учителей в Мордовии — 3,6 тысячи рублей, самой высокой — в Приморском крае, где выплата составляет 22,3 тысячи рублей.
Парламентская газета вчера в 16:01
Экономика

ТМК закрыла сделку по продаже американской «дочки» IPSCO Tubulars компании Tenaris

Трубная металлургическая компания РФ закрыла сделку по продаже своей американской "дочки" IPSCO Tubulars компании Tenaris.
ТАСС 16:50
Происшествия

Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
РИА Новости 13:02
Авто

Что изменится в России для автомобилистов в 2020 году

Новые правила медосмотра, предполагающие ввод дополнительных анализов на хронический алкоголизм, должны были вступить в силу 22 ноября, но после того, как о многократном подорожании медсправки из-за них узнал Владимир Путин, Минздрав пообещал доработать «реформу» до 1 июля 2020 года.
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«Ливерпуль» выиграл 11-й матч подряд в нынешнем сезоне АПЛ

Lenta.ru 16:49
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Трамп предостерег Эрдогана от иностранного вмешательства в Ливию

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом предупредил последнего, что вмешательство иностранного государства в дела Ливии лишь осложнит ситуацию в этой стране.
РБК 15:28
Армия и оружие

Принятие на вооружение ЗРК С-500 «Прометей» перенесли на десять лет

Многие эксперты считают ЗРК С-500 «Прометей» лучшим представителем своего класса.
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Боец Али Исаев нокаутировал американца и заработал миллион долларов

Боец смешанного стиля представляющий Дагестан Али Исаев нокаутировал своего оппонента американца Джареда Рошольта.
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Кино

Фильм «Вторжение» вышел в прокат

Картина «Вторжение», снятая Фёдором Бондарчуком в 2019 году, вышла в прокат сегодня, 1 января.
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Гаджеты

Klipsch анонсировал новые беспроводные наушники с ИИ

Уже второй год подряд американский производитель Klipsch представляет новые беспроводные наушники на CES.
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Гаджеты

Samsung Galaxy Note9 получил стабильную версию Android 10

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Гаджеты

Microsoft через две недели прекратит поддержку Windows 7

Корпорация Microsoft через две недели прекратит поддержку операционной системы Windows 7. Финальной датой поддержки одной из самых популярных ОС в мире назван вторник, 14 января.
UfacityNews.ru вчера в 16:01
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Россия в 2019 году побила рекорд постсоветских времен по добыче нефти

Добыча нефти в России в 2019 году, по данным ЦДУ ТЭК, составила 560,2 млн тонн, что выше уровней 2017 и 2018 годов, когда она находилась на максимуме с начала постсоветских времен - 549 и 556 млн тонн.
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Очередной эффект популярности Ryzen. Доля AMD в статистике известного ПО достигла 40%

Как можно видеть, на 1 января 2020 года доля AMD составляла 40%, доля Intel — 60%.
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Трамп пообещал завершить торговые переговоры с Китаем

Президент США Дональд Трамп пообещал довести до конца торговые переговоры с Китаем.
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Карлос Гон отверг причастность семьи к его побегу из Японии

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Назван топ самых кассовых фильмов в Китае

5. Капитан Сумма кассовых сборов: 2,87 млрд юаней ($410 млн) Фильм основан на истории героического пилота Sichuan Airlines Лю Чуаньцзяня, чья аварийная посадка в прошлом году ознаменовала одно из самых больших чудес в истории гражданской авиации Китая.
Ежедневные Новости Владивостока 30.12.19 в 16:26
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Араз Искендер оглы Агаларов
Российский предприниматель
Российский и азербайджанский предприниматель, президент и владелец группы компаний Crocus Group. В 2017 году занял 51-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России».
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