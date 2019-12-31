Экономика

РБКРБКАгаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие. «Без увеличения этих доходов невозможно наращивать производство, потому что выпущенные товары и услуги просто некому будет продать», — сказал бизнесмен.
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Миллиардер раскритиковал низкие доходы россиян

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Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

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Богатейшие российские бизнесмены дали прогноз на новый год

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Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

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Миллиардер заявил о нищете пенсионеров в России

Pravda.Ru01:56

Миллиардер указал на нищету российских пенсионеров

News.ruвчера в 23:39

Миллиардер из списка Forbes посетовал на низкие пенсии россиян

URA.Ruвчера в 22:43
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Общество

Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
МР7.ру вчера в 10:40
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Россия обыграла Швейцарию в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею

Сборная России вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии.
Российская газета 09:00
Общество

Борющийся с раком российский врач-онколог написал прощальное письмо

Lenta.ru 07:52
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В МВД рассказали о самых популярных у карманников местах для краж

Ранее начальник отдела Главного управления уголовного розыска МВД России Владислав Парамонов сообщил, что в России в 2019 году в целом на 7% сократилось количество хищений из одежды, сумок и другой ручной клади.
ТАСС 02:23
Политика

Бельгийский суд приостановил дело об экстрадиции Пучдемона и Комина

Бельгийский суд принял решение приостановить дело об экстрадиции каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, международные и европейских ордера на арест которых были выданы испанским судьей, сообщил сам Пучдемон в Twitter.
РИА Новости 08:46
Происшествия

Причиной пожара в немецком зоопарке стали «китайские фонарики»

РИА Новости 08:23
Политика

В Госдуме ответили на претензии эстонских властей на земли в России

Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек прокомментировал слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о территориальных претензиях к России.
РИА Новости 08:13
Гаджеты

Бюджетный смартфон от Nokia 4.2 стал еще дешевле

В феврале 2019 года в рамках пресс-конференции перед стартом выставки MWC 2019 компания HMD Global официально представила сразу несколько новых смартфонов, в том числе бюджетную модель Nokia 4.2.
Дни24 08:41
Общество

Бегству экс-главы Nissan из Японии помогли иностранные профессионалы

Бежать из Японии экс-главе автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлосу Гону помогли иностранные частные охранные компании.
Ридус 05:41
Происшествия

Момент авиакатастрофы в Казахстане появился в сети

Газета.Ru 09:54
Спорт

Большунов удивлён выступлению Хальфварссона в гонке преследования

Sport.ru 04:00
Политика

В Киеве назвали лучший вариант «плана Маршалла для Украины»

Прямые инвестиции из других стран стали бы лучшим вариантом «плана Маршалла для Украины», заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
RT на русском 05:58
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1 января 2020 года в прокат выйдет «Вторжение» Фёдора Бондарчука

«Вторжение» – первый фильм, который покажут россиянам в новом году. Создатели уверяют: картина будет интересна всем.
Вести Алтай 31.12.19 в 01:25
Политика

В «Нафтогазе» ответили на критику из-за газового контракта с Россией

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил тем, кто недоволен газовым соглашением с Россией.
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Пышные формы дочери Абрамовича взбудоражили Сеть

Для ажиотажа многие звезды придумывают сложные пиар-ходы, а вот Софии Абрамович для этого достаточно лишь опубликовать несколько фотографий в купальнике, шортах или платьях-мини, и вся «Сеть уже стоит на ушах».
Хорошие новости 06:28
Политика

Парламент Турции разрешил отправку военных в Ливию

РБК 10:23
Политика

В Крыму ответили на новогоднее обращение Зеленского к крымским татарам

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров прокомментировал новогоднее обращение украинского лидера Владимира Зеленского к крымским татарам.
RT на русском 07:31
Происшествия

В Пензенской области задержали предполагаемого лидера группы сутенеров

Находившегося в розыске предполагаемого организатора преступной группы, промышлявшей вовлечением в занятие проституцией девушек, задержали в новогоднюю ночь в Пензенской области, решением суда он арестован, сообщило в четверг областное управление СК РФ.
РИА Новости 10:20
Политика

Хиллари Клинтон назначена ректором британского университета

Бывший госсекретарь и экс-кандидат в президенты Соединённых Штатов Хиллари Клинтон стала почётным ректором Университета Квинс в британском Белфасте сроком на пять лет.
News.ru 10:18
Кино

Кинопоиск опубликовал десятку лучших фильмов десятилетия

NewInform вчера в 01:16
Происшествия

В Красноярске проверят сообщение о прыжке парашютистов с балкона

Полицейские проводят проверку после сообщения в СМИ о прыжке парашютистов с балкона 24 этажа, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Красноярскому краю.
РИА Новости 06:07
Шоу-бизнес

Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
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Общество

Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
РИА Новости вчера в 12:09
Происшествия

Взрыв газа в многоэтажке в Твери попал на видео

Момент взрыва газа в многоквартирном доме в Твери зафиксировала камера наблюдения. Инцидент произошел ранее в четверг, 2 января.
Известия 08:59
Авто

Kia сертифицировала кроссовер Kia XCeed в России

Компания KIA расширила действующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на семейство KIA Ceed новым кроссовером XCeed.
Автоновости дня 31.12.19 в 00:09
Происшествия

ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса

Российская газета 10:24
Армия и оружие

В Иране заявили о попытке США сорвать совместные с РФ учения

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Спасатели нашли тело второго погибшего при пожаре в доме в Астрахани

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Разработана система безопасности, распознающая людей по походке

В Томске была создана система безопасности, распознающая человека по походке.
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Александр Петров признался в любви Стасе Милославской

Актёр Александр Петров признался в любви Стасе Милославской в комментарии к фото в социальной сети Instagram.
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Российский и азербайджанский предприниматель, президент и владелец группы компаний Crocus Group. В 2017 году занял 51-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России».
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