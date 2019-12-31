Экономика
РБКАгаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие. «Без увеличения этих доходов невозможно наращивать производство, потому что выпущенные товары и услуги просто некому будет продать», — сказал бизнесмен.
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Общество
Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
Хоккей
Россия обыграла Швейцарию в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею
Сборная России вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии.
Происшествия
В МВД рассказали о самых популярных у карманников местах для краж
Ранее начальник отдела Главного управления уголовного розыска МВД России Владислав Парамонов сообщил, что в России в 2019 году в целом на 7% сократилось количество хищений из одежды, сумок и другой ручной клади.
Политика
Бельгийский суд приостановил дело об экстрадиции Пучдемона и Комина
Бельгийский суд принял решение приостановить дело об экстрадиции каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, международные и европейских ордера на арест которых были выданы испанским судьей, сообщил сам Пучдемон в Twitter.
Политика
В Госдуме ответили на претензии эстонских властей на земли в России
Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек прокомментировал слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о территориальных претензиях к России.
Гаджеты
Бюджетный смартфон от Nokia 4.2 стал еще дешевле
В феврале 2019 года в рамках пресс-конференции перед стартом выставки MWC 2019 компания HMD Global официально представила сразу несколько новых смартфонов, в том числе бюджетную модель Nokia 4.2.
Общество
Бегству экс-главы Nissan из Японии помогли иностранные профессионалы
Бежать из Японии экс-главе автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлосу Гону помогли иностранные частные охранные компании.
Политика
В Киеве назвали лучший вариант «плана Маршалла для Украины»
Прямые инвестиции из других стран стали бы лучшим вариантом «плана Маршалла для Украины», заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Кино
1 января 2020 года в прокат выйдет «Вторжение» Фёдора Бондарчука
«Вторжение» – первый фильм, который покажут россиянам в новом году. Создатели уверяют: картина будет интересна всем.
Политика
В «Нафтогазе» ответили на критику из-за газового контракта с Россией
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил тем, кто недоволен газовым соглашением с Россией.
Шоу-бизнес
Пышные формы дочери Абрамовича взбудоражили Сеть
Для ажиотажа многие звезды придумывают сложные пиар-ходы, а вот Софии Абрамович для этого достаточно лишь опубликовать несколько фотографий в купальнике, шортах или платьях-мини, и вся «Сеть уже стоит на ушах».
Политика
В Крыму ответили на новогоднее обращение Зеленского к крымским татарам
Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров прокомментировал новогоднее обращение украинского лидера Владимира Зеленского к крымским татарам.
Происшествия
В Пензенской области задержали предполагаемого лидера группы сутенеров
Находившегося в розыске предполагаемого организатора преступной группы, промышлявшей вовлечением в занятие проституцией девушек, задержали в новогоднюю ночь в Пензенской области, решением суда он арестован, сообщило в четверг областное управление СК РФ.
Политика
Хиллари Клинтон назначена ректором британского университета
Бывший госсекретарь и экс-кандидат в президенты Соединённых Штатов Хиллари Клинтон стала почётным ректором Университета Квинс в британском Белфасте сроком на пять лет.
Кино
Кинопоиск опубликовал десятку лучших фильмов десятилетия
Происшествия
В Красноярске проверят сообщение о прыжке парашютистов с балкона
Полицейские проводят проверку после сообщения в СМИ о прыжке парашютистов с балкона 24 этажа, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Красноярскому краю.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
Общество
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Происшествия
Взрыв газа в многоэтажке в Твери попал на видео
Момент взрыва газа в многоквартирном доме в Твери зафиксировала камера наблюдения. Инцидент произошел ранее в четверг, 2 января.
Авто
Kia сертифицировала кроссовер Kia XCeed в России
Компания KIA расширила действующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на семейство KIA Ceed новым кроссовером XCeed.
Происшествия
ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса
Наука
Разработана система безопасности, распознающая людей по походке
В Томске была создана система безопасности, распознающая человека по походке.
Шоу-бизнес
Александр Петров признался в любви Стасе Милославской
Актёр Александр Петров признался в любви Стасе Милославской в комментарии к фото в социальной сети Instagram.