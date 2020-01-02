Экономика

РИА НовостиРИА НовостиАгаларов раскритиковал низкие доходы россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
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Богатейшие российские бизнесмены дали прогноз на новый год

БИЗНЕС Online04:45

Российский миллиардер ужаснулся уровню доходов граждан

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Агаларов раскритиковал низкие доходы россиян

РИА Новости08:30

Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

РБК09:35

Миллиардер заявил о нищете пенсионеров в России

Pravda.Ru01:56

Миллиардер указал на нищету российских пенсионеров

News.ruвчера в 23:39

Миллиардер из списка Forbes посетовал на низкие пенсии россиян

URA.Ruвчера в 22:43
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Общество

Названы самые безопасные авиакомпании на 2020 год

Портал AirlineRatings составил список наиболее безопасных авиакомпаний мира на 2020 год. Рейтинг возглавил австралийский перевозчик Qantas.
Известия 10:44
Общество

Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо

РИА Новости 12:01
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
Политика

Британский журнал признал Крым территорией России

Британский журнал Good Housekeeping назвал Крым территорией России. Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании 2 января.
Известия 12:39
Политика

Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине

Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
Известия 13:03
Политика

Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отреагировал на новогоднее обращение лидера Украины Владимира Зеленского.
Lenta.ru 05:53
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери

Вести.Ru 02:54
Единоборства

Глава UFC: многие верят, что Фергюсон победит Нурмагомедова

News.ru 08:20
Хоккей

Швеция — Чехия 0:0 (1-й период)

Пары полуфиналистов по регламенту МЧМ будут составлены не по традиционной сетке плей-офф (по ней мы бы на канадцев), а на основании рейтинга команд в групповом турнире: лучшая сборная сыграет с худшей, вторая — с третьей.
Спорт-Экспресс 11:36
Общество

Зеленского заметили на популярном курорте

Президента Украины Владимира Зеленского заметили на популярном украинском горнолыжном курорте Буковель.
Lenta.ru 10:00
Политика

Бельгийский суд приостановил дело об экстрадиции Пучдемона и Комина

Бельгийский суд принял решение приостановить дело об экстрадиции каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, международные и европейских ордера на арест которых были выданы испанским судьей, сообщил сам Пучдемон в Twitter.
РИА Новости 08:46
Футбол

Ибрагимович определился с игровым номером в «Милане»

RT на русском 13:47
Футбол

«Спартак» не отпускает Айртона в сборную Бразилии

Футбольный клуб «Спартак» принял решение не отпускать защитника Айртона в сборную Бразилии до 23 лет.
Евро-футбол.ру 13:22
Происшествия

В Судане разбился самолет «Антонов»

Самолет "Антонов" разбился в провинции Западный Дарфур в Судане, сообщил в четверг вечером телеканал "Аль-Арабия".
РИА Новости 14:12
Шоу-бизнес

Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
КП - Нижний Новгород вчера в 04:04
Происшествия

Второго погибшего нашли на месте пожара в доме в Астрахани

RT на русском 11:08
Происшествия

Мать похищенной в Москве девочки захотели лишить родительских прав

Следственный комитет по городу Москве направил в компетентные органы документы для рассмотрения вопроса о лишении или ограничении родительских прав матери девочки, которую похитили в новогоднюю ночь.
Lenta.ru 09:04
Футбол

«Барселона» планирует продать Семеду за € 50 млн

Сине-гранатовые планируют выручить за счёт продажи португальца € 50 млн, сообщает Sport.es.
Чемпионат 12:34
Общество

Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода

Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Рrоjест - EastMed).
Российская газета 06:56
Происшествия

Начальник Генштаба Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета

В результате аварийной посадки вертолета в Тайване погибли восемь человек, среди них — начальник Генерального штаба страны Шэнь Имин, пишет газета China Daily.
РИА Новости 01:36
Политика

Большая часть вертолётов ВС Германии оказалась не готова к полётам

News.ru 04:36
Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4

На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Матч ТВ 05:12
Политика

Правительство Австрии настроено на смягчение антироссийских санкций

Новое правительство Австрии во главе с Себастьяном Курцем продолжит курс на смягчение санкций против России, говорится в рабочей программе нового правительства.
РИА Новости 11:36
Гаджеты

Apple выпустит сразу два идейных наследника iPhone SE в 2020 году

Дни24 12:02
Политика

Эрдоган и Трамп обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ливии

Ситуации в Сирии и Ливии ранее в декабре Эрдоган обсудил с президентом России Владимиром Путиным по телефону.
Известия 11:30
Гаджеты

Бюджетный смартфон от Nokia стал еще дешевле

Во время февральской пресс-конференции компания HMD Global презентовала несколько устройств, среди которых был и смартфон Nokia 4.2.
Goroday.ru 11:01
Шоу-бизнес

Волочкова ответила завистникам фотографией в стиле ню

Публикацию танцовщица сопроводила фотографией в стиле ню.
News.ru 09:31
Шоу-бизнес

Александр Петров признался в любви Стасе Милославской

Актёр Александр Петров признался в любви Стасе Милославской в комментарии к фото в социальной сети Instagram.
Актуальные Новости 05:20
Происшествия

В Петербурге горящий мужчина упал с крыши дома на пешехода

РИА Новости 12:15
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Лучшие фильмы десятилетия по версии «Газеты.Ru»

Газета.Ru 09:01
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Араз Искендер оглы Агаларов
Российский предприниматель
Российский и азербайджанский предприниматель, президент и владелец группы компаний Crocus Group. В 2017 году занял 51-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России».
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