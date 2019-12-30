Экономика

РБКРБКАгаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие. «Без увеличения этих доходов невозможно наращивать производство, потому что выпущенные товары и услуги просто некому будет продать», — сказал бизнесмен.
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Миллиардер раскритиковал низкие доходы россиян

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Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

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Миллиардер из списка Forbes посетовал на низкие пенсии россиян

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Богатейшие российские бизнесмены дали прогноз на новый год

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Миллиардер заявил о нищете пенсионеров в России

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Миллиардер указал на нищету российских пенсионеров

News.ruвчера в 23:39

Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

РИА Новости08:30
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Экономика

Аналитики назвали самые доходные вложения 2019 года

Вложения в облигации Покупка российских долларовых облигаций с погашением в 2028 году была самой популярной "российской идеей 2019 года" как среди квалифицированных, так и среди неквалифицированных инвесторов, сообщил руководитель управления по работе с финансовыми активами Ситибанка Михаил Знаменский.
РБК 30.12.19 в 06:00
Шоу-бизнес

Дочь Пугачевой и Галкина Лиза научилась играть «Миллион алых роз»

Максим опубликовал видео, как весело Лиза играет на детском пианино "Миллион алых роз", а Гарри зажигательно танцует и думает о лайках.
Аргументы недели 31.12.19 в 08:21
Шоу-бизнес

19-летняя дочь Ларисы Гузеевой показала видео с возлюбленным

Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова показала, как встретила Новый год. Девушка разместила в Instagram видео и несколько фото.
ТВ Центр вчера в 09:00
Здоровье

В Твери малыши в детских садах стали чаще болеть ОРВИ

Управление Роспотребнадзора по Тверской области сообщает о незначительном превышении заболеваемости ОРВИ среди детей в возрасте от трех до шести лет.
Tverigrad.ru 31.12.19 в 11:30
Происшествия

Момент авиакатастрофы в Казахстане появился в сети

В сети появилась видеозапись с момента, где самолет авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нур-Султан, падает на землю.
Газета.Ru 09:54
Общество

ГИБДД допустила изменение практической части экзамена на права

Напомним, что с 1 октября вступают в силу поправки в правила приема экзаменов.
Российская газета 08:39
Общество

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дороге

«В соответствии с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе», — сказала тогда официальный представитель МВД Ирина Волк.
RT на русском 08:43
Политика

Названа особенность новогоднего обращения Путина

Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Lenta.ru вчера в 21:49
Политика

В «Нафтогазе» ответили на критику из-за газового контракта с Россией

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил тем, кто недоволен газовым соглашением с Россией.
Известия 09:06
Единоборства

Бетербиев может отказаться защищать титул в Китае из-за политики

Как сообщает BoxingScene, непобежденный российский спортсмен намерен бойкотировать бой в Китае с местным боксером Мэном Фаньлуном по причине политики страны в отношении мусульман-уйгуров, которых, по информации критиков властей, постоянно притесняют.
Газета.Ru 05:49
Футбол

Фернандо вернется в «Спартак» после аренды в Китае

Российская газета 05:08
Хоккей

Россия обыграла Швейцарию в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею

Сборная России вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии.
Российская газета 09:00
Политика

Парламент Турции разрешил отправку военных в Ливию

Турецкие парламентарии одобрили законопроект, который предусматривает отправку военных в Ливию, сообщает телеканал NTV.
РБК 10:23
Происшествия

Двое мужчин прыгнули с парашютом с балкона многоэтажки в Красноярске

Появилось видео, на котором двое мужчин, находясь на 24-м этаже на общем балконе жилого дома, расположенного на правом берегу реки в Красноярске, совершили экстремальный прыжок со специальным парашютом (бейсджампинг).
ТАСС 06:02
Энергетика

«Газпром» в 2019 году снизил экспорт газа в дальнее зарубежье

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что по итогам 2019 года компания снизила экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 1,3% — до 199,2 млрд кубометров газа.
RT на русском 10:42
Авто

АвтоВАЗ повысил цены на все Lada

Сегодня, 1 января 2020 года, «АвтоВАЗ» повысил рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA на 5 – 23 тыс. рублей.
Автоновости дня вчера в 04:32
Политика

Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией

Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.
РБК 05:50
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери

Вести.Ru 02:54
Происшествия

В Москве грабители не смогли унести слишком тяжелый сейф

В Москве грабители проникли в частный дом и попытались украсть сейф с 15 миллионами рублей, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
РИА Новости 02:19
Общество

Борющийся с раком российский врач-онколог написал прощальное письмо

Lenta.ru 07:52
Общество

Роспотребнадзор посоветовал не доедать новогодние салаты 2 января

Как сообщили в Роспотребнадзоре, эти блюда не следует оставлять на следующий день после новогоднего застолья и хранить более 18 часов после приготовления.
РБК 07:34
Происшествия

В Курганской области в результате ДТП погибли три человека

В результате погибли три человека, еще шестеро, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы.
РИА Новости 08:16
Происшествия

ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса

Российская газета 10:24
Общество

В Швеции рассекретили информацию о Нобелевской премии Солженицына

Из обнародованного списка номинантов следует, что кандидатура писателя Александр Солженицына была выдвинута на премию по литературе впервые в 1969 году.
ТК Звезда 10:27
Политика

На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России

Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.
РБК 04:45
Шоу-бизнес

Экс-жена Григорьева-Апполонова подтвердила слухи о беременности

Баскетболист поделился в своём блоге красноречивым снимком, на котором он нежно целует округлившийся живот супруги, добавив хэштеги "семья" и "скоро".
Суть событий 08:45
Гаджеты

Microsoft через две недели прекратит поддержку Windows 7

Корпорация Microsoft через две недели прекратит поддержку операционной системы Windows 7. Финальной датой поддержки одной из самых популярных ОС в мире назван вторник, 14 января.
UfacityNews.ru вчера в 16:01
Происшествия

В Германии пожар в зоопарке уничтожил вольер с обезьянами

Пожар вспыхнул в канун Нового года в зоопарке в немецком городе Крефельд, все обитавшие в вольере с обезьянами животные мертвы, сообщили в зоопарке.
РИА Новости вчера в 04:36
Авто

Что изменится в России для автомобилистов в 2020 году

Новые правила медосмотра, предполагающие ввод дополнительных анализов на хронический алкоголизм, должны были вступить в силу 22 ноября, но после того, как о многократном подорожании медсправки из-за них узнал Владимир Путин, Минздрав пообещал доработать «реформу» до 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 31.12.19 в 08:33
Армия и оружие

В Иране заявили о попытке США сорвать совместные с РФ учения

Соединенные Штаты пытались сорвать совместные учения Ирана, России и Китая.
Известия 06:45
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Араз Искендер оглы Агаларов
Российский предприниматель
Российский и азербайджанский предприниматель, президент и владелец группы компаний Crocus Group. В 2017 году занял 51-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России».
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