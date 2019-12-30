Экономика
РБКАгаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие. «Без увеличения этих доходов невозможно наращивать производство, потому что выпущенные товары и услуги просто некому будет продать», — сказал бизнесмен.
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Экономика
Аналитики назвали самые доходные вложения 2019 года
Вложения в облигации Покупка российских долларовых облигаций с погашением в 2028 году была самой популярной "российской идеей 2019 года" как среди квалифицированных, так и среди неквалифицированных инвесторов, сообщил руководитель управления по работе с финансовыми активами Ситибанка Михаил Знаменский.
Шоу-бизнес
Дочь Пугачевой и Галкина Лиза научилась играть «Миллион алых роз»
Максим опубликовал видео, как весело Лиза играет на детском пианино "Миллион алых роз", а Гарри зажигательно танцует и думает о лайках.
Шоу-бизнес
19-летняя дочь Ларисы Гузеевой показала видео с возлюбленным
Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова показала, как встретила Новый год. Девушка разместила в Instagram видео и несколько фото.
Здоровье
В Твери малыши в детских садах стали чаще болеть ОРВИ
Управление Роспотребнадзора по Тверской области сообщает о незначительном превышении заболеваемости ОРВИ среди детей в возрасте от трех до шести лет.
Происшествия
Момент авиакатастрофы в Казахстане появился в сети
В сети появилась видеозапись с момента, где самолет авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нур-Султан, падает на землю.
Общество
ГИБДД допустила изменение практической части экзамена на права
Напомним, что с 1 октября вступают в силу поправки в правила приема экзаменов.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дороге
«В соответствии с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе», — сказала тогда официальный представитель МВД Ирина Волк.
Политика
Названа особенность новогоднего обращения Путина
Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Политика
В «Нафтогазе» ответили на критику из-за газового контракта с Россией
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил тем, кто недоволен газовым соглашением с Россией.
Единоборства
Бетербиев может отказаться защищать титул в Китае из-за политики
Как сообщает BoxingScene, непобежденный российский спортсмен намерен бойкотировать бой в Китае с местным боксером Мэном Фаньлуном по причине политики страны в отношении мусульман-уйгуров, которых, по информации критиков властей, постоянно притесняют.
Футбол
Фернандо вернется в «Спартак» после аренды в Китае
Хоккей
Россия обыграла Швейцарию в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею
Сборная России вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии.
Политика
Парламент Турции разрешил отправку военных в Ливию
Турецкие парламентарии одобрили законопроект, который предусматривает отправку военных в Ливию, сообщает телеканал NTV.
Происшествия
Двое мужчин прыгнули с парашютом с балкона многоэтажки в Красноярске
Появилось видео, на котором двое мужчин, находясь на 24-м этаже на общем балконе жилого дома, расположенного на правом берегу реки в Красноярске, совершили экстремальный прыжок со специальным парашютом (бейсджампинг).
Энергетика
«Газпром» в 2019 году снизил экспорт газа в дальнее зарубежье
Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что по итогам 2019 года компания снизила экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 1,3% — до 199,2 млрд кубометров газа.
Авто
АвтоВАЗ повысил цены на все Lada
Сегодня, 1 января 2020 года, «АвтоВАЗ» повысил рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA на 5 – 23 тыс. рублей.
Политика
Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией
Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.
Происшествия
В Москве грабители не смогли унести слишком тяжелый сейф
В Москве грабители проникли в частный дом и попытались украсть сейф с 15 миллионами рублей, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
Общество
Роспотребнадзор посоветовал не доедать новогодние салаты 2 января
Как сообщили в Роспотребнадзоре, эти блюда не следует оставлять на следующий день после новогоднего застолья и хранить более 18 часов после приготовления.
Происшествия
В Курганской области в результате ДТП погибли три человека
В результате погибли три человека, еще шестеро, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы.
Происшествия
ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса
Общество
В Швеции рассекретили информацию о Нобелевской премии Солженицына
Из обнародованного списка номинантов следует, что кандидатура писателя Александр Солженицына была выдвинута на премию по литературе впервые в 1969 году.
Политика
На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.
Шоу-бизнес
Экс-жена Григорьева-Апполонова подтвердила слухи о беременности
Баскетболист поделился в своём блоге красноречивым снимком, на котором он нежно целует округлившийся живот супруги, добавив хэштеги "семья" и "скоро".
Гаджеты
Microsoft через две недели прекратит поддержку Windows 7
Корпорация Microsoft через две недели прекратит поддержку операционной системы Windows 7. Финальной датой поддержки одной из самых популярных ОС в мире назван вторник, 14 января.
Происшествия
В Германии пожар в зоопарке уничтожил вольер с обезьянами
Пожар вспыхнул в канун Нового года в зоопарке в немецком городе Крефельд, все обитавшие в вольере с обезьянами животные мертвы, сообщили в зоопарке.
Авто
Что изменится в России для автомобилистов в 2020 году
Новые правила медосмотра, предполагающие ввод дополнительных анализов на хронический алкоголизм, должны были вступить в силу 22 ноября, но после того, как о многократном подорожании медсправки из-за них узнал Владимир Путин, Минздрав пообещал доработать «реформу» до 1 июля 2020 года.
Армия и оружие
В Иране заявили о попытке США сорвать совместные с РФ учения
Соединенные Штаты пытались сорвать совместные учения Ирана, России и Китая.