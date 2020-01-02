Экономика

РИА НовостиРИА НовостиАгаларов раскритиковал низкие зарплаты и пенсии россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
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Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

РБК09:35

Миллиардер из списка Forbes посетовал на низкие пенсии россиян

URA.Ruвчера в 22:43

Агаларов раскритиковал низкие зарплаты и пенсии россиян

РИА Новости08:30

Богатейшие российские бизнесмены дали прогноз на новый год

БИЗНЕС Online04:45

Миллиардер заявил о нищете пенсионеров в России

Pravda.Ru01:56

Миллиардер указал на нищету российских пенсионеров

News.ruвчера в 23:39

Российский миллиардер ужаснулся уровню доходов граждан

Lenta.ru09:02
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Витамины, кофе и другие средства помогают в профилактике диабета

Медицинскими специалистами на конференции Nutrition 2019, которая состоялась в американском Балтиморе определены и названы некоторые продукты, вещества и средства для профилактики развития диабета второго типа.
Ugpressa.ru 11:12
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Момент авиакатастрофы в Казахстане попал на видео

Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео, ролик опубликовало издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 10:15
Политика

Парламент Турции разрешил отправить войска в Ливию

Газета.Ru 11:11
Общество

Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
РИА Новости вчера в 12:09
Общество

Экс-глава Nissan рассказал, что сам организовал побег из Японии

Экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон, сбежавший из Японии в Ливан, рассказал, что члены его семьи непричастны к организации побега, передаёт в четверг телеканал BFMTV.
РИА Новости 11:11
Политика

Новое правительство Австрии выступило за смягчение санкций против РФ

Вновь сформированное правительство Австрии, в которое вошли Австрийская народная партия Себастьяна Курца и - впервые в новейшей истории республики - "Зеленые", представило в четверг программу на ближайшие четыре года.
Российская газета 12:16
Политика

Два украинских канала показали речь Порошенко вместо Зеленского

Московский Комсомолец вчера в 07:38
Музыка

«Жаль, что он не сын Алсу». Шнуров написал стихи про шоу «Голос»

РИА Новости 10:31
Политика

Послы Израиля и Польши сочли оскорбительным баннер с Бандерой в Киеве

Как сообщалось, в центре Киева вечером 1 января состоялось факельное шествие по случаю 111-летия со дня рождения Бандеры.
Интерфакс 11:44
Хоккей

Россия и Швейцария сразятся за выход в полуфинал МЧМ-2020

Игра состоится сегодня, 2 января, и начнется в 14:30 по московскому времени.
Нева Спорт 02:14
Энергетика

«Газпром» увеличил в 2019 году добычу газа на 0,5%

По итогам 2019 года объем добычи газа компанией «Газпром» составил 500,3 млрд куб. м, что на 0,5% больше результата 2018 года, заявил председатель правления предприятия Алексей Миллер 2 января журналистам.
Красная весна 11:37
Общество

Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
МР7.ру вчера в 10:40
Происшествия

В центре Петербурга горящий мужчина упал с крыши на женщину

Охваченный огнем мужчина упал с крыши трехэтажного дома в центре Петербурга вечером 2 января. Падение пришлось на проходившую мимо женщину.
REGNUM 12:42
Политика

«Нафтогаз» ответил на критику газового контракта с Россией

Критикам заключенного недавно контракта Москвы и Киева на транзит российского газа не мешало было изучить все условия и предысторию соглашения, чтобы не демонстрировать свою некомпетентность на всю страну - так исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко ответил на слова предыдущего президента Украины Петра Порошенко о том, что договор не является победой для украинской стороны.
Газета.Ru 12:34
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Очередной эффект популярности Ryzen. Доля AMD в статистике известного ПО достигла 40%

Как можно видеть, на 1 января 2020 года доля AMD составляла 40%, доля Intel — 60%.
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Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо

РИА Новости 12:01
Армия и оружие

Секретный ракетный танк: в Японии напомнили об оружии будущего из СССР

"Объект 775" являлся малозаметным ракетным танком, похожим на приплюснутую игрушку и имеющим на вооружении противотанковые ракеты.
Российская газета 11:45
Общество

Зеленского заметили на горнолыжном курорте в Карпатах

Президент Украины Владимир Зеленский провел новогодние каникулы на горнолыжном курорте Буковеле в Карпатах.
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Общество

Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода

Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Рrоjест - EastMed).
Российская газета 06:56
Хоккей

Радулов принес победу «Далласу» в присутствии более 85 тысяч зрителей

Российская газета 03:28
Общество

Поправки в ПДД вступили в силу в России

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, корректирующие список документов, которые необходимо предъявлять сотрудникам ГИБДД.
РИА Новости 10:24
Политика

В Германии заявили о готовности к полетам лишь 20 вертолетов ВС из 152

Известия 04:58
Политика

Британский журнал назвал Крым российской территорией

Британский журнал для женщин Good Housekeeping назвал Крым российской территорией, сообщила в четверг пресс-служба посольства Украины в Великобритании.
РИА Новости 12:39
Происшествия

Второго погибшего нашли на месте пожара в доме в Астрахани

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Футбол

«Арсенал» обыграл «МЮ» в матче АПЛ

REGNUM вчера в 23:11
Политика

Описаны пять сценариев развития ситуации в Донбассе

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало пять сценариев развития ситуации в Донбассе в 2020 году. Первый сценарий — «инерционный».
Lenta.ru вчера в 15:28
Спорт

В департаменте расследований WADA выявлен недостаток ресурсов

Независимый аудит деятельности департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA), выявил острую нехватку ресурсов и необходимость пополнить штат сотрудников, сообщает Insidethegames.
РИА Новости 08:06
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Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
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Генпрокуратура Украины прекратила свое существование

Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование и стала Офисом генерального прокурора. Об этом сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 05:51
Происшествия

Появилось видео издевательств над заключенными в кемеровском СИЗО

Издевательства над заключенными в СИЗО-4 в Кемеровской области попали на видео. Кадры опубликованы на YouTube-канале Gulag.net.
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Российский и азербайджанский предприниматель, президент и владелец группы компаний Crocus Group. В 2017 году занял 51-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России».
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