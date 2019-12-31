Экономика

РИА НовостиРИА НовостиАгаларов раскритиковал низкие зарплаты и пенсии россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
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Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

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Агаларов раскритиковал низкие зарплаты и пенсии россиян

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Российский миллиардер ужаснулся уровню доходов граждан

Lenta.ru09:02

Миллиардер из списка Forbes посетовал на низкие пенсии россиян

URA.Ruвчера в 22:43
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 12:20, Ашберн
Политика

Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отреагировал на новогоднее обращение лидера Украины Владимира Зеленского.
Lenta.ru 05:53
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Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
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Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо

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Канада разгромила Словакию и вышла в полуфинал МЧМ по хоккею

Сборная Канады одержала победу над национальной командой Словакии в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
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Официальные изображения кроссовера Genesis GV80 показал Genesis

Корейский премиум-бренд Genesis показал первые официальные изображения первого в своей истории кроссовера GV80.
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Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
Общество

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дороге

«В соответствии с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе», — сказала тогда официальный представитель МВД Ирина Волк.
RT на русском 08:43
Политика

Зеленский и Путин поздравили друг друга с Новым годом

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, говорится в сообщении офиса украинского лидера в Facebook.
РБК 31.12.19 в 05:25
Общество

Названы самые безопасные авиакомпании на 2020 год

Известия 10:44
Авто

Что изменится в России для автомобилистов в 2020 году

Новые правила медосмотра, предполагающие ввод дополнительных анализов на хронический алкоголизм, должны были вступить в силу 22 ноября, но после того, как о многократном подорожании медсправки из-за них узнал Владимир Путин, Минздрав пообещал доработать «реформу» до 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 31.12.19 в 08:33
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Назначен новый главный тренер ивановского «Текстильщика»

Частник.Ru 31.12.19 в 07:50
Происшествия

В Петербурге горящий мужчина упал с крыши дома на пешехода

РИА Новости 12:15
Общество

В России вступил в силу закон о компенсации за утраченное жилье

В России с 1 января вступил в силу закон, позволяющий в судебном порядке получить компенсацию в случае признания покупки квартиры незаконной.
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Глава UFC: многие верят, что Фергюсон победит Нурмагомедова

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Момент авиакатастрофы в Казахстане попал на видео

Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео, ролик опубликовало издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
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Дочь Ларисы Гузеевой от брака актрисы и телеведущей с бизнесменом Игорем Бухаровым выросла настоящей красавицей.
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Появилось видео издевательств над заключенными в кемеровском СИЗО

Издевательства над заключенными в СИЗО-4 в Кемеровской области попали на видео. Кадры опубликованы на YouTube-канале Gulag.net.
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Компания Klipsch представила беспроводные наушники T10 True Wireless

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В Астрахани, на месте пожара в трёхэтажном жилом доме обнаружили тело одного погибшего. Это произошло при разборе завалов здания.
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«Нафтогаз» ответил на критику из-за газового контракта с Россией

Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко назвал лицемерием критику бывшего президента страны Петра Порошенко из-за газового контракта с Россией.
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Общество

Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
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Бельгийский суд приостановил дело об экстрадиции Пучдемона и Комина

Бельгийский суд принял решение приостановить дело об экстрадиции каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, международные и европейских ордера на арест которых были выданы испанским судьей, сообщил сам Пучдемон в Twitter.
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Наука

Платежи за воду снизит разработка ПГУ

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Нани: «В Новый год игроки „МЮ“ могли прийти на тренировку нетрезвыми, Фергюсон знал, как себя вести»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Нани рассказал, что экс-главный тренер команды Алекс Фергюсон мог разрешить футболистам прийти в особенные дни на тренировку в нетрезвом состоянии.
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Четыре человека погибли в ДТП в Челябинской области

В результате ДТП четыре человека погибли и еще четыре пострадали. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
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Ибрагимович пообещал заставить фанатов «Милана» прыгать от радости

С 2010 по 2012 год Ибрагимович был игроком «Милана». Вместе с командой он выиграл чемпионат Италии и Суперкубок страны.
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Аналитики назвали главные космические проекты 2020 года

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Модели RX 5700 и RX 5700 XT были представлены в начале лета, RX 5500 XT вышла буквально пару недель назад, а RX 5600 XT ожидается в январе.
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Минфин Украины заявил о снижении госдолга в 2019 году

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Принятие на вооружение ЗРК С-500 «Прометей» перенесли на десять лет

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Араз Искендер оглы Агаларов
Российский предприниматель
Российский и азербайджанский предприниматель, президент и владелец группы компаний Crocus Group. В 2017 году занял 51-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России».
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