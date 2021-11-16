Премьер Великобритании Джонсон: Лондон поддерживает Украину не ради вражды с Россией

Премьер Великобритании Борис Джонсон, выступая с речью на банкете лорд-мэра Лондона, заявил, что страна выступает в поддержку суверенитета Украины, однако подчеркнул, что это делается не ради вражды с Россией.