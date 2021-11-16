Crocus Croup рассматривает возможность провести первичное размещение акций на бирже (IPO), заявил в интервью РБК президент группы Араз Агаларов. Он уточнил, что окончательное решение планируется принять в ближайшие год-два.В источнике
Росздравнадзор выдал американской фармацевтической компании Pfizer разрешение на проведение в России клинических испытаний препарата Paxlovid, созданного для профилактики и лечения COVID-19, сообщает газета «Ведомости».
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия провела испытания противоспутниковых систем, а это, по его словам, противоречит позиции Москвы о недопустимости размещения оружия в космическом пространстве.
Премьер Великобритании Борис Джонсон, выступая с речью на банкете лорд-мэра Лондона, заявил, что страна выступает в поддержку суверенитета Украины, однако подчеркнул, что это делается не ради вражды с Россией.