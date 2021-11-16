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Агаларов сообщил о планах провести IPO Crocus Group

Crocus Croup рассматривает возможность провести первичное размещение акций на бирже (IPO), заявил в интервью РБК президент группы Араз Агаларов. Он уточнил, что окончательное решение планируется принять в ближайшие год-два.В источнике

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РБК: Араз Агаларов заявил о возможном выходе Crocus Group на биржу
РИА Новости01:22
Crocus Group собирается на биржу
Моллы.Ru01:17
Агаларов заявил о возможном выходе Crocus Group на IPO
Ведомости00:53
Агаларов сообщил о планах провести IPO Crocus Group
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Агаларов начал переговоры о строительстве жилья на Дальнем Востоке
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