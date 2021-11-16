По мнению политолога Марека Будзиша, который проанализировал для польской газеты wPolityce интервью президента России Владимира Путина телеканалу "Россия 1", Россия планирует исключить участие Польши, Литвы и Латвии в решении кризиса с мигрантами на границе.
Представители Пенсионного фонда России по Курганской области обнародовали информацию о том, что граждане страны, достигшие 80 –летнего возраста, могут рассчитывать на увеличение страховых выплат на 50%.
Депутаты Законодательного собрания Челябинской области во вторник на внеочередном заседании единогласно избрали новым спикером Александра Лазарева, занимавшего должность первого заместителя председателя.