КоммерсантъАгаларов сообщил о планах провести IPO Crocus GroupCrocus Croup рассматривает возможность провести первичное размещение акций на бирже (IPO), заявил в интервью РБК президент группы Араз Агаларов.Коммерсантъ«Сейчас смотрим предложения от разных банков и инвестиционных компаний», — сказал Агаларов.ForbesCrocus Group – один из крупнейших российских девелоперов коммерческой недвижимости.РИА НовостиВыручка Crocus Group за 2020 год составила 55,5 млрд рублей.RB.RUЧитать далееСвернутьРБКРБКМоллы.RuГлагоLНациональная служба новостейRB.RUФАНЭкономика сегодняПодробнее о событииАраз Агаларов сообщил о возможном выходе Crocus Group на биржуКомсомольская правда02:53Агаларов заявил о планах IPO Crocus GroupРБК00:10Самое цитируемоеАгаларов начал переговоры о строительстве жилья на Дальнем ВостокеРБК01:30Агаларов заявил о планах Crocus Group провести IPOКомпания01:49РБК: Араз Агаларов заявил о возможном выходе Crocus Group на биржуРИА Новости01:22Агаларов заявил о возможном выходе Crocus Group на IPOВедомости00:53Агаларов сообщил о планах провести IPO Crocus GroupКоммерсантъ00:53Crocus Group миллиардера Араза Агаларова задумалась об IPOForbes02:27Показать ещёОценить51Поделиться