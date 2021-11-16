Роспотребнадзор: привитые от COVID-19 не подлежат изоляции после контакта с заболевшими

«Изоляции не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания», — указано в документе.