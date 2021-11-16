КоммерсантъАгаларов сообщил о планах провести IPO Crocus GroupCrocus Croup рассматривает возможность провести первичное размещение акций на бирже (IPO), заявил в интервью РБК президент группы Араз Агаларов.Коммерсантъ«Сейчас смотрим предложения от разных банков и инвестиционных компаний», — сказал Агаларов.ForbesОсновной бизнес Crocus Group — управление коммерческой недвижимостью и подрядное строительство.РБКВыручка группы за 2020 год составила 55,5 млрд руб.РБКЧитать далееСвернутьРБКРБКЦентральная Служба НовостейМоллы.RuГлагоLНациональная служба новостейRB.RUФАНЭкономика сегодняПодробнее о событииАраз Агаларов сообщил о возможном выходе Crocus Group на биржуКомсомольская правда02:53Агаларов заявил о планах IPO Crocus GroupРБК00:10Самое цитируемоеАгаларов заявил о возможном выходе Crocus Group на IPOВедомости00:53Агаларов рассказал, почему занялся фермерствомРБК05:00Агаларов заявил о планах Crocus Group провести IPOКомпания01:49РБК: Араз Агаларов заявил о возможном выходе Crocus Group на биржуРИА Новости01:22Crocus Group миллиардера Араза Агаларова задумалась об IPOForbes02:27Агаларов сообщил о планах провести IPO Crocus GroupКоммерсантъ00:53Показать ещёОценить57Поделиться