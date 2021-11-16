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Агаларов сообщил о планах провести IPO Crocus Group

Crocus Croup рассматривает возможность провести первичное размещение акций на бирже (IPO), заявил в интервью РБК президент группы Араз Агаларов.
Коммерсантъ
«Сейчас смотрим предложения от разных банков и инвестиционных компаний», — сказал Агаларов.
Forbes
Основной бизнес Crocus Group — управление коммерческой недвижимостью и подрядное строительство.
РБК
Выручка группы за 2020 год составила 55,5 млрд руб.
РБК

Подробнее о событии

Араз Агаларов сообщил о возможном выходе Crocus Group на биржу
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