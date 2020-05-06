Экономика
РБКАганбегян рассказал об этапах создания СП с Ротенбергом
Аганбегян в интервью РБК уточнил, что доля ВЭБа в этой компании будет «ниже контрольного пакета».
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Общество
Названы самые востребованные профессии после пандемии Covid-19
В краткосрочной перспективе после пандемии коронавируса востребованными станут антикризисные консультанты и консультанты по личным финансам, сиделки, курьеры и психологи.
Тульская пресса вчера в 13:56
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Общество
Вирусолог предупредил о риске заразиться коронавирусом дома
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн не исключает, что коронавирусом можно заразиться дома.
РИА Новости вчера в 19:11
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
Общество
В Санкт-Петербурге умерли еще четыре медработника с коронавирусом
Эхо Москвы вчера в 22:04
Футбол
Семин поблагодарил Геркуса за чемпионство «Локомотива» в 2018 году
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отметил роль Ильи Геркуса в чемпионстве клуба в сезоне-2017/18.
Metaratings вчера в 12:11
Политика
СМИ узнали о подготовке США договора о добыче ископаемых на Луне
Проект нового международного договора о добыче полезных ископаемых на Луне готовит Белый дом.
Известия вчера в 20:39
Общество
Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса
Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса.
REGNUM вчера в 07:20
Происшествия
В Арабских Эмиратах загорелся небоскреб
Сильный пожар произошел вечером 5 мая в одном из небоскребов в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах.
Вести.Ru вчера в 15:49
Авто
Кроссоверы, которые дадут фору внедорожникам
Если еще 15 лет назад инженеры автомобильных компаний проектировали городские кроссоверы, которые могли не ударить в грязь на бездорожье, то сегодня подобными свойствами обладают только премиальные паркетники.
Car.ru вчера в 23:37
Происшествия
Змея заползла в квартиру в Москве
Газета.Ru вчера в 15:24
Здоровье
В Минздраве рассказали, защищает ли курение от коронавируса
Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России профессор Евгений Брюн заявил, что не стоит доверять информации о том, что курение защищает от заражения коронавирусом.
UfaTime.ru вчера в 14:23
Политика
Латвия объявила себя «донором СССР»
Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил, что Латвийская ССР была "донором денег" в Советском Союзе, передает "Sputnik Латвия".
Газета.Ru вчера в 23:06
Происшествия
Подавший сигнал об угрозе взрыва самолет успешно сел в Уфе
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, экипаж воздушного лайнера подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту через час после вылета из столицы.
Российская газета вчера в 12:25
Гаджеты
Ждём Redmi 10X. Глава китайской Xiaomi пообещал несколько сюрпризов от Redmi
На своей страничке в китайской социальной сети Weibo топ-менеджер сообщил, что Redmi приготовила несколько сюрпризов на май.
iXBT.com вчера в 22:19
Экономика
Продажи одежды в России упали на 90%
На фоне пандемии коронавируса в России продажи одежды упали до 90%, в Москве до 76%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные крупнейшего в стране оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Известия вчера в 01:00
Общество
Власти Приморья решили ограничить въезд в Находку из-за коронавируса
Власти Приморского края приняли решение с 8 мая ограничить въезд и выезд из Находкинского городского округа из-за высокого темпа прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба правительства региона.
RT на русском вчера в 23:45
Общество
Екатеринбуржцы открыли пляжный сезон, нарушив особый режим
В Екатеринбург пришло тепло, и несмотря на особый режим, предполагающий самоизоляцию, люди отправились отдыхать на городские водоёмы.
Уральский меридиан вчера в 23:52
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
В апреле количество заявлений о невозможности погасить долг выросло на 17% по сравнению с показателями февраля—марта, говорит руководитель службы по работе с проблемными кредитами банка «Ренессанс Кредит» Анастасия Малкова.
РБК 00:00
Общество
В Свердловской области выявили еще 133 случая заражения коронавирусом
По данным оперштаба на вторник, 5 мая, на территории Свердловской области только за минувшие сутки зарегистрировано 133 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 04:15
Общество
С 6 мая полиция ужесточит контроль на въездах в Челябинск
Усиленные меры начнут действовать с 6 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
АиФ Челябинск вчера в 00:40
Политика
Посол Украины в ФРГ предложил заключить пари о возвращении Крыма
Посол Андрей Мельник, представляющий украинское государство в Германии, заявил, что готов заключить пари с бывшим канцлером Герхардом Шредером, что Крым вернется в Украину еще при жизни немецкого политика.
Городовой 04 мая в 02:06
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин госпитализирован с сотрясением
Звезда популярного сериала "Кухня" Сергей Лавыгин попал в больницу с сотрясением мозга. Он упал возле подъезда и ударился головой.
Народные новости 04 мая в 16:41
Здоровье
В МФТИ предупредили об опасности поражения психики из-за коронавируса
Коронавирусная инфекция может привести к временным нарушениям в психике, которые становятся перманентными в случае поражения центральной нервной системы, заявил заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов в интервью газете "Известия".
РИА Новости вчера в 17:48
Здоровье
В омском Минздраве рассказали о серьезности ситуации в омской ГБ № 1, закрытой на карантин из-за коронавируса
Как сообщили в региональном Минздраве, ситуация в больнице имени Кабанова, закрытой в настоящее время на карантин, находится под контролем ведомства.
РИА СуперОмск вчера в 12:09
Политика
Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу
Lenta.ru вчера в 13:23
Политика
В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»
В декабре 2019 года Соединенные Штаты Америки ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия 04 мая в 07:23
Наука
Ученые нашли микроб-паразит, защищающий комаров от малярии
Группа ученых из Кении и Великобритании обнаружила в кишечнике и половых органах у 5% комаров микроорганизм Microsporidia MB, который препятствует заражению насекомых малярией, сообщает "Би-би-си".
Интерфакс 04 мая в 15:16
Политика
Трамп посетил завод по производству масок в Аризоне. Но маску не надел
Вашингтон, 6 мая 2020, 05:23 — REGNUM Президент США Дональд Трамп посетил завод по производству медицинских масок и респираторов в штате Аризона, сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 22:23
Шоу-бизнес
Леонид Агутин: «Потерял 42 тысячи долларов в кризис»
Музыкант говорит о том, что сейчас пережидать карантин намного легче, чем 50 или 100 лет назад, ведь имеются средства связи и все возможности для полноценной жизни.
StarHit.ru вчера в 19:00