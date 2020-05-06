Аганбегян в интервью РБК уточнил, что доля ВЭБа в этой компании будет «ниже контрольного пакета».

Аганбегян рассказал об этапах создания СП с Ротенбергом

Общество Названы самые востребованные профессии после пандемии Covid-19 В краткосрочной перспективе после пандемии коронавируса востребованными станут антикризисные консультанты и консультанты по личным финансам, сиделки, курьеры и психологи. 542

Футбол Семин поблагодарил Геркуса за чемпионство «Локомотива» в 2018 году Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отметил роль Ильи Геркуса в чемпионстве клуба в сезоне-2017/18.

Общество Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса. 142

Происшествия В Арабских Эмиратах загорелся небоскреб Сильный пожар произошел вечером 5 мая в одном из небоскребов в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах. 179

Авто Кроссоверы, которые дадут фору внедорожникам Если еще 15 лет назад инженеры автомобильных компаний проектировали городские кроссоверы, которые могли не ударить в грязь на бездорожье, то сегодня подобными свойствами обладают только премиальные паркетники.

Здоровье В Минздраве рассказали, защищает ли курение от коронавируса Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России профессор Евгений Брюн заявил, что не стоит доверять информации о том, что курение защищает от заражения коронавирусом. 113

Политика Латвия объявила себя «донором СССР» Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил, что Латвийская ССР была "донором денег" в Советском Союзе, передает "Sputnik Латвия". 180

Происшествия Подавший сигнал об угрозе взрыва самолет успешно сел в Уфе Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, экипаж воздушного лайнера подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту через час после вылета из столицы. 121

Гаджеты Ждём Redmi 10X. Глава китайской Xiaomi пообещал несколько сюрпризов от Redmi На своей страничке в китайской социальной сети Weibo топ-менеджер сообщил, что Redmi приготовила несколько сюрпризов на май.

Экономика Продажи одежды в России упали на 90% На фоне пандемии коронавируса в России продажи одежды упали до 90%, в Москве до 76%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные крупнейшего в стране оператора фискальных данных «Платформа ОФД». 165

Общество Власти Приморья решили ограничить въезд в Находку из-за коронавируса Власти Приморского края приняли решение с 8 мая ограничить въезд и выезд из Находкинского городского округа из-за высокого темпа прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба правительства региона. 23

Экономика Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы В апреле количество заявлений о невозможности погасить долг выросло на 17% по сравнению с показателями февраля—марта, говорит руководитель службы по работе с проблемными кредитами банка «Ренессанс Кредит» Анастасия Малкова. 30

Общество В Свердловской области выявили еще 133 случая заражения коронавирусом По данным оперштаба на вторник, 5 мая, на территории Свердловской области только за минувшие сутки зарегистрировано 133 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. 200

Политика Посол Украины в ФРГ предложил заключить пари о возвращении Крыма Посол Андрей Мельник, представляющий украинское государство в Германии, заявил, что готов заключить пари с бывшим канцлером Герхардом Шредером, что Крым вернется в Украину еще при жизни немецкого политика. 1,8K

Здоровье В МФТИ предупредили об опасности поражения психики из-за коронавируса Коронавирусная инфекция может привести к временным нарушениям в психике, которые становятся перманентными в случае поражения центральной нервной системы, заявил заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов в интервью газете "Известия". 3

Наука Ученые нашли микроб-паразит, защищающий комаров от малярии Группа ученых из Кении и Великобритании обнаружила в кишечнике и половых органах у 5% комаров микроорганизм Microsporidia MB, который препятствует заражению насекомых малярией, сообщает "Би-би-си".

Политика Трамп посетил завод по производству масок в Аризоне. Но маску не надел Вашингтон, 6 мая 2020, 05:23 — REGNUM Президент США Дональд Трамп посетил завод по производству медицинских масок и респираторов в штате Аризона, сообщает агентство Reuters.