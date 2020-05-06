Общество

РБКРБКАганбегян рассказал об этапах создания СП с Ротенбергом

ВЭБ и Ротенберг получат в совместном предприятии по 43%, рассказывали источники РБК в январе 2020 года.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

«Нацпроектстрой» оценит убытки СП с «1520» из-за дела Захарченко

Evo-rus.com15:55

Раскрыты детали создания СП Ротенберга и ВЭБа

Компания00:42

Аганбегян рассказал об этапах создания совместного предприятия с Ротенбергом

Моя Москва.онлайн01:35

«Нацпроектстрой» оценит риски СП с «1520» из-за дела Захарченко

РБК03:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 16:39, Ашберн
Политика

Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы

BFM.ru вчера в 05:43
728
Политика

Путин поручил главам регионов принять решения о дальнейших действиях

Губернаторам, опираясь на рекомендации Роспотребнадзора, нужно принять решения о дальнейших действиях в регионах, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 08:46
1,5K
Общество

Дмитрий Киселев назвал россиян «не заслужившими» послабления ограничений

Россия пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, а значит ее жители не заслуживают послабления ограничительных мер, написал в своем Telegram-канале телеведущий и гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
РБК 16:27
9
Общество

В России вступил в силу запрет на «наливайки» в жилых домах

В России с 5 мая вступил в силу запрет на размещение так называемых «наливаек» в жилых домах, передает Парламентская газета.
9111.ru вчера в 07:42
2K
Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
300
Фигурное катание

Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко

Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
4
Кино

На Первом канале сегодня состоится премьера сериала о Курской битве

Курские известия 07:56
2
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости 11:18
2,4K
Общество

ВШЭ объявила выговор профессору Матвейчеву из-за публикаций в Facebook

Администрация Высшей школы экономки объявила выговор профессору Олегу Матвейчеву, чей пост в Facebook вызвал широки резонанс в СМИ и социальных сетях, сообщается на сайте вуза.
РИА Новости 16:09
Общество

В Подмосковье возобновят строительство

Lenta.ru 15:09
133
Гаджеты

Microsoft представила ноутбук Surface Book 3

Microsoft анонсировала новый ноутбук Surface Book 3. По заявлению компании, это самый производительный лэптоп из их ассортимент.
The GEEK 13:34
3
Общество

В Москве умерли еще 39 пациентов с коронавирусом

"В Москве скончались 39 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - подчеркнули в штабе.
Интерфакс 14:35
383
Единоборства

Александр Емельяненко хочет подраться с Тайсоном

Российский боец ММА Александр Емельяненко заявил, что хотел бы встретиться с прославленным супертяжем на ринге.
Sport.ru вчера в 18:59
8
Общество

Собянин: С 12 мая в Москве не ослабят режим самоизоляции

В Москве с 12 мая планируется отменить ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Росбалт 09:32
1K
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Самарской области

В одном из автомобилей находилось двое взрослых, в другом двое взрослых и ребенок. Все пять человек погибли, сказал собеседник агентства.
Интерфакс 15:09
Гаджеты

Intel готовит новые Xeon vPro — Comet Lake для корпоративных рабочих станций

Компания Intel в последний день прошлого месяца представила новое поколение потребительских настольных процессоров, которые вошли в серию Comet Lake-S.
3DNews вчера в 12:04
Политика

Трамп подтвердил прекращение работы группы по борьбе с коронавирусом

Межведомственная рабочая группа, которая ранее была создана Белым домом для борьбы с новым коронавирусом в США, прекратит свою работу, но на ее место придет другая группа, которая займется восстановлением экономики страны.
Известия вчера в 19:16
7
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни

Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
27
Шоу-бизнес

Гордон напомнила Рудковской о публичном оскорблении ребенка из детдома

Юрист добавила, что может понять эмоции Рудковской на фоне публикаций о ее сыне. Со стороны СМИ — это тоже неправильно, уточнила Гордон.
ФАН вчера в 08:46
Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости 13:17
410
Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
8K
Здоровье

Бразильский Сан-Паулу объявит бессрочный траур по жертвам коронавируса

Власти бразильского штата Сан-Паулу, ставшего эпицентром эпидемии коронавируса в южноамериканской республике, объявят бессрочный траур по умершим в результате заражения.
ТАСС 16:17
Здоровье

Объяснена опасность коронавируса для мужчин

Мужчины хуже женщин переносят заражение коронавирусом, потому что, как правило, ведут менее здоровый образ жизни, объяснил МК инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 15:19
3
Политика

В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК 08:34
6,6K
Экономика

ЦБ оценил потери ВВП от нерабочего месяца

"По оценкам Банка России, сам по себе один полный нерабочий месяц может вычесть из годового ВВП от 1,5 до 2,0% (или от 4,5 до 6% из ВВП соответствующего квартала)", - отмечается в докладе.
Газета.Ru 15:38
Энергетика

Нефть марки Urals подорожала почти на $4,6

Цена российской нефти марки Urals выросла на $4,59 за баррель. Об этом сообщает международное агентство Argus.
Газета.Ru 14:15
Наука

Суперкомпьютер нашел лекарство против коронавируса

Специалисты Университета Майнца (Германия) проанализировали эффективность противовирусных лекарств в борьбе с SARS-CoV-2 с помощью суперкомпьютера MOGON II.
Lenta.ru 08:51
59
Культура

Песня «День Победы» прозвучит на разных языках мира

Песня "День Победы" прозвучит 9 Мая на разных языках мира, сообщает Россотрудничество на своей странице в Facebook.
Москва 24 11:07
28
Общество

Путин назначил страховые выплаты при смерти врачей от коронавируса

Президент Владимир Путин подписал указ об единовременных страховых выплатах медикам, пострадавшим при работе с больными COVID-19, и их родственникам и опекунам, если тот умер от коронавируса.
Ведомости 16:03
27
Политика

Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов

По словам венесуэльского лидера, террористы из Колумбии покушались на его жизнь.
Lenta.ru 14:56
30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ротенберг Аркадий
Российский бизнесмен
Российский предприниматель, миллиардер. Заслуженный тренер и Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, доктор педагогических наук, автор более 30 учебно-методических и научных работ в сфере организации и управления тренировочным процессом. Герой Труда Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Рубен Абелович Аганбегян
Российский бизнесмен
Российский финансист, инвестиционный банкир и топ-менеджер. Член совета директоров ОАО «Открытие Холдинг», бывший президент банка «ФК Открытие».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное