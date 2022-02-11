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Агент Евгении Брик исключила смерть кинозвезды от коронавируса

Муза режиссера: История любви Евгении Брик и Валерия Тодоровского О смерти известной российской актрисы Евгении Брик первой сообщила журналист Катерина Гордеева.
Пятый канал
Звезда фильмов «Стиляги» и «Географ глобус пропил» скончалась на 41-м году жизни.
Пятый канал
У знаменитости остался муж Валерий Тодоровский и дочь Зоя.
Пятый канал
Евгения Брик известна по фильмам «Стиляги», «Географ глобус пропил», «Елки 1914» и «Северное сияние».
Lenta.ru

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