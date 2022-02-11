Центральная Служба НовостейАгент Евгении Брик исключила смерть кинозвезды от коронавирусаМуза режиссера: История любви Евгении Брик и Валерия Тодоровского О смерти известной российской актрисы Евгении Брик первой сообщила журналист Катерина Гордеева.Пятый каналЗвезда фильмов «Стиляги» и «Географ глобус пропил» скончалась на 41-м году жизни.Пятый каналУ знаменитости остался муж Валерий Тодоровский и дочь Зоя.Пятый каналЕвгения Брик известна по фильмам «Стиляги», «Географ глобус пропил», «Елки 1914» и «Северное сияние».Lenta.ruЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВЦентральная Служба НовостейЧто происходитCT newsГЛАС.RUВести ПодмосковьяЦарьградНТВРК-НьюсПятый каналАБНПодробнее о событии«Это не коронавирус»: агент Евгении Брик раскрыла подробности смерти актрисыТелепрограмма04:13Агент Евгении Брик опровергла информацию, что актриса умерла от коронавирусаВокруг ТВ04:08Заплаканная агент Евгении Брик высказалась о причине ее смертиПятый канал01:33Агент Евгении Брик: «Это не коронавирус»WomanHit.ru03:20Агент Брик подтвердила смерть актрисы и заявила, что та не болела коронавирусомLenta.ru02:28Агент подтвердила смерть актрисы Евгении БрикРЕН ТВ01:44Агент Евгении Брик Елена Брагина исключила коронавирус как причину смерти актрисыCT news04:06Показать ещёОценить7Поделиться