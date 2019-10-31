Агент полузащитника «Спартака» Алекса Крала Кароль Кисел подтвердил, что игроком интересуются английские клуба. Скауты трех европейских команд посетили матч 14-го тура чемпионата России, в котором красно-белые разгромили «Локомотив» (3:0), сообщает iSport.cz.

Агент Крала подтвердил интерес к игроку со стороны английских клубов

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