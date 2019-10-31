Футбол
Спорт-ЭкспрессАгент Крала подтвердил интерес к игроку со стороны английских клубов
Агент полузащитника «Спартака» Алекса Крала Кароль Кисел подтвердил, что игроком интересуются английские клуба. Скауты трех европейских команд посетили матч 14-го тура чемпионата России, в котором красно-белые разгромили «Локомотив» (3:0), сообщает iSport.cz.
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 14:23, Вашингтон
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова ждут четвертого ребенка
Актуальные Новости 04:22
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг договоры со всеми артистами лейбла Malfa
Продюсер Максим Фадеев расторг договор о сотрудничестве со всеми артистами своего лейбла Malfa, передав им права на репертуар.
Интерфакс вчера в 06:47
Политика
В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть контроль над Крымом Украине
В Госдуме прокомментировали заявление НАТО с призывом вернуть контроль над Крымом Украине и допустить присутствие международных организаций на территории полуострова.
Известия 11:09
Общество
Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском вчера в 07:52
Общество
СМИ сообщили о взломе WhatsApp для слежки за союзниками США
СМИ сообщали, что злоумышленники с помощью приложения WhatsApp устанавливали шпионские программы на смартфоны.
Говорит Москва 13:50
Политика
Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»
Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM 06:25
Политика
Госдеп обвинил Россию в навязывании С-400 всему миру
«Сегодня Россия усердно работает над навязыванием вариантов своей системы ПВО С-400 по всему миру, в то время как Китай поставляет всё, начиная с бронетранспортеров и заканчивая вооруженными беспилотниками», — сказал Купер.
Известия 13:08
Политика
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Lenta.ru вчера в 16:50
Транспорт
Появилось расписание поездов, следующих по Крымскому мосту
Путь из Москвы в Симферополь займет больше суток.
РИА Новости Крым 06:48
Происшествия
В Нарьян-Маре мужчина убил ребенка в детском саду
Нетрезвый мужчина ворвался с ножом и убил шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре во время тихого часа.
ТАСС 09:13
Здоровье
Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах
В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
Lenta.ru 02:43
Происшествия
Из-за прорыва трубы с кипятком в Купчино пострадал пожилой мужчина UPD
UPD 17:52: Следователи начали проверку по факту инцидента и причинения вреда здоровью мужчины.
Диалог 09:27
Единоборства
Брок Леснар уничтожил Кейна Веласкеса в рестлинге
Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес проиграл Броку Леснару на WWE Crown Jewell.
Sports.ru 13:42
Гаджеты
Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Российская группа компаний ISBC продала Apple свою торговую марку AirTag, под которой выпускала гаджеты с RFID-метками.
News.ru 03:19
Экономика
Минфин РФ предложил упростить получение статуса налогового резидента
Добровольность предложенного Минфином упрощенного порядка признания физического лица налоговым резидентом Российской Федерации подчеркнул министр финансов РФ Антон Силуанов 31 октября на пресс-конференции агентству экономической информации «Прайм».
Красная весна 13:20
Экономика
«Проект» оценил состояние племянника Путина в 1,25 млрд долларов
51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента Владимира Путина, владеет состоянием на 1,2 миллиарда долларов, утверждает «Проект».
Дождь вчера в 05:24
Политика
Палата представителей конгресса одобрила процедуру импичмента Трампу
По версии американской администрации, резолюция как раз доказывает незаконность начала процедуры импичмента в отношении Трампа.
Газета.Ru 13:24
Экономика
ЦБ: долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года
Показатель долговой нагрузки россиян по необеспеченным кредитам на 1 октября 2019 года тоже обновил максимум и достиг 8,9%. Как отмечается, это самый высокий процент с января 2015 года.
Газета.Ru 12:14
Общество
Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году
Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.
Газета.Ru 01:22
Политика
Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Президент России Владимир Путин подтвердил, что корвет проекта 20385 «Гремящий» будет оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
Известия 12:40
Экономика
Чубайс вновь заявил о необходимости углеродного налога
России придется вернуться к теме введения углеродного налога, но нужно взвешенно выбрать время, заявил в интервью «РИА Новости» председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс.
Коммерсантъ вчера в 22:23
Кино
Мединский раскритиковал фильм «Джокер»
Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.
Ведомости 03:01
Экономика
Завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству
Часть долга обеспечена залогом имущества. Из открытых источников известно, что с января 2019 года 100% голосующих акций АО находится у ВЭБ.
REGNUM 29 октября в 03:57
Шоу-бизнес
Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
Актуальные Новости вчера в 10:24
Общество
Анджелина Джоли начала экономить на собственных детях
44-летняя артистка отдыхает от съемок в новом фильме Marvel "Вечные" в компании троих детей — 14-летней Захары и 11-летних близнецов Вивьен и Нокса.
Дни.ру вчера в 09:13
Армия и оружие
Главком ВМФ рассказал о строительстве уникальных военных кораблей
Главком ВМФ адмирал Николай Евменов рассказал в интервью газете "Красная звезда" о строительстве кораблей для российского флота.
РИА Новости вчера в 01:58
Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Российская газета вчера в 10:17
Экономика
Греф рассказал Медведеву о снижении Сбербанком ставок по ипотеке
В ходе встречи Греф рассказал Медведеву, что Сбербанк снизил базовую ставку по жилищной ипотеке до 9,3%.
REGNUM 09:51