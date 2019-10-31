Агент полузащитника «Спартака» Алекса Крала Кароль Кисел подтвердил, что игроком интересуются английские клуба. Скауты трех европейских команд посетили матч 14-го тура чемпионата России, в котором красно-белые разгромили «Локомотив» (3:0), сообщает iSport.cz.

Агент Крала подтвердил интерес к игроку со стороны английских клубов

Шоу-бизнес Максим Фадеев расторг договоры со всеми артистами лейбла Malfa Продюсер Максим Фадеев расторг договор о сотрудничестве со всеми артистами своего лейбла Malfa, передав им права на репертуар.

Политика В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть контроль над Крымом Украине В Госдуме прокомментировали заявление НАТО с призывом вернуть контроль над Крымом Украине и допустить присутствие международных организаций на территории полуострова.

Общество Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».

Общество СМИ сообщили о взломе WhatsApp для слежки за союзниками США СМИ сообщали, что злоумышленники с помощью приложения WhatsApp устанавливали шпионские программы на смартфоны.

Политика Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2» Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Политика Госдеп обвинил Россию в навязывании С-400 всему миру «Сегодня Россия усердно работает над навязыванием вариантов своей системы ПВО С-400 по всему миру, в то время как Китай поставляет всё, начиная с бронетранспортеров и заканчивая вооруженными беспилотниками», — сказал Купер.

Происшествия В Нарьян-Маре мужчина убил ребенка в детском саду Нетрезвый мужчина ворвался с ножом и убил шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре во время тихого часа.

Здоровье Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.

Единоборства Брок Леснар уничтожил Кейна Веласкеса в рестлинге Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес проиграл Броку Леснару на WWE Crown Jewell.

Гаджеты Apple купила бренд у компании из Зеленограда Российская группа компаний ISBC продала Apple свою торговую марку AirTag, под которой выпускала гаджеты с RFID-метками.

Экономика Минфин РФ предложил упростить получение статуса налогового резидента Добровольность предложенного Минфином упрощенного порядка признания физического лица налоговым резидентом Российской Федерации подчеркнул министр финансов РФ Антон Силуанов 31 октября на пресс-конференции агентству экономической информации «Прайм».

Экономика «Проект» оценил состояние племянника Путина в 1,25 млрд долларов 51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента Владимира Путина, владеет состоянием на 1,2 миллиарда долларов, утверждает «Проект».

Политика Палата представителей конгресса одобрила процедуру импичмента Трампу По версии американской администрации, резолюция как раз доказывает незаконность начала процедуры импичмента в отношении Трампа.

Экономика ЦБ: долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года Показатель долговой нагрузки россиян по необеспеченным кредитам на 1 октября 2019 года тоже обновил максимум и достиг 8,9%. Как отмечается, это самый высокий процент с января 2015 года.

Политика Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон» Президент России Владимир Путин подтвердил, что корвет проекта 20385 «Гремящий» будет оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Экономика Чубайс вновь заявил о необходимости углеродного налога России придется вернуться к теме введения углеродного налога, но нужно взвешенно выбрать время, заявил в интервью «РИА Новости» председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс.

Кино Мединский раскритиковал фильм «Джокер» Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.

Экономика Завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству Часть долга обеспечена залогом имущества. Из открытых источников известно, что с января 2019 года 100% голосующих акций АО находится у ВЭБ.

Шоу-бизнес Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.

Общество Анджелина Джоли начала экономить на собственных детях 44-летняя артистка отдыхает от съемок в новом фильме Marvel "Вечные" в компании троих детей — 14-летней Захары и 11-летних близнецов Вивьен и Нокса.

Армия и оружие Главком ВМФ рассказал о строительстве уникальных военных кораблей Главком ВМФ адмирал Николай Евменов рассказал в интервью газете "Красная звезда" о строительстве кораблей для российского флота.

Политика Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".