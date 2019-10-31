Футбол
Спорт-ЭкспрессАгент Крала подтвердил интерес к игроку со стороны английских клубов
Агент полузащитника «Спартака» Алекса Крала Кароль Кисел подтвердил, что игроком интересуются английские клуба. Скауты трех европейских команд посетили матч 14-го тура чемпионата России, в котором красно-белые разгромили «Локомотив» (3:0), сообщает iSport.cz.
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 11:23, Вашингтон
Происшествия
Убийце ребенка в детском саду Нарьян-Мара дверь открыл охранник
Сотрудник охранного агентства в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре, где вооруженный мужчина убил одного из детей, дистанционно открыл дверь постороннему человеку.
РБК 10:28
Хоккей
«Авангард» создал комитет по селекции
Омский "Авангард" создал комитет по селекции команды, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
РИА Новости 11:08
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Гаджеты
Мировой рынок смартфонов впервые за два года показал рост
Впервые за последние два года в третьем квартале 2019 года глобальный рынок смартфон продемонстрировал рост на 1%, сообщает аналитическая компания Canalys.
Газета.Ru 10:09
Происшествия
Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми
Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.
Интерфакс 08:21
Здоровье
Минздрав опроверг данные о снижении числа врачей в 54 регионах
Позднее новосибирский Минздрав опроверг данные о сокращении числа врачей в регионе в 2018 году.
RT на русском 10:47
Спорт
Спортсмены из стран ЕАЭС не будут считаться легионерами в России
Спортсмены из стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не будут считаться легионерами во всероссийских соревнованиях по футболу, баскетболу, волейболу, гандболу, водному поло и хоккею на траве на территории России, следует из соответствующих проектов приказов Минспорта РФ.
РИА Новости 09:40
Политика
Зеленский назвал дату начала разведения сил в Петровском
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в населённом пункте Петровское на линии соприкосновения в Донбассе начнётся 4 ноября.
News.ru 06:33
Политика
Путин назвал недостаточной поддержку первичного звена здравоохранения
Президент России Владимир Путин заявил, что средств, в настоящее время выделяемых на поддержку первичного звена здравоохранения, недостаточно.
RT на русском 06:42
Гаджеты
IFixit: наушники AirPods Pro невозможно отремонтировать
По ремонтопригодности AirPods Pro получили 0 балов, то есть их невозможно отремонтировать, и в таком случае выходом остаётся только полная замена.
Astera 07:20
Общество
ФСБ и ФНС изымают документы в клининговых компаниях шести регионов
Фактически речь идет о совместных силовых рейдах в структурах, занимающихся клининговым бизнесом.
Коммерсантъ 08:44
Хоккей
«Сибирь» победила ЦСКА и одержала шестую победу подряд
Sports.ru 10:40
Кино
Назван актерский состав фильма «Астерикс и Обеликс: Шелковый путь»
Дни24 вчера в 06:24
Общество
Компании Пригожина выплатят компенсации детям, отравившимся в детсадах
Компании Пригожина выплатят компенсации детям, отравившимся в детсадах Мещанский районный суд Москвы признал виновными компании бизнесмена Евгения Пригожина «Конкорд» и «Вито-1» в отравлении детей в московских детсадах в декабре 2018 года и обязал их выплатить компенсацию морального вреда пострадавшим в размере 245 тысяч рублей, то есть по 10-15 тысяч на каждого.
Russian Deadline 11:01
Футбол
«Ливерпуль» может отказаться от участия в Кубке лиги
ФИФА сообщила, что клубный чемпионат мира пройдет в Катаре, и нам надо туда ехать.
Советский спорт 03:50
Экономика
Следствие раскрыло схемы хищений из Промсвязьбанка
Промсвязьбанк выиграл в кассации иск на $22,4 млн По данным следствия, все расчёты с контрагентами велись через "Промсвязьбанк-Кипр", где у подконтрольных братьям компаний были открыты расчётные счета.
Право.ру 02:24
Кино
Дэнни ДеВито в теле Скалы: вышел финальный трейлер «Джуманджи: Новый уровень»
Sony Pictures выпустили второй (он же финальный) трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» ‒ продолжения суперуспешного семейного блокбастера о приключениях четверых друзей внутри загадочной и таящей опасности игры.
Фильм Про 10:07
Политика
В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией
Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.
Газета.Ru 08:44
Общество
Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году
Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.
Газета.Ru 01:22
Общество
Решение о переходе на кассетные подшипники отменят в суточный срок
По итогам совещания, сообщил представитель господина Козака Илья Джус, «принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года».
Коммерсантъ 10:58
Политика
Кремль исключил проведение встречи в «нормандском формате» 15 ноября
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что даты возможной встречи российского лидера Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским в «нормандском формате» пока нет, передает «РИА Новости».
РБК 09:30
Политика
Рогозин заявил о завышенных ожиданиях россиян от «Роскосмоса»
Мнение россиян о потенциале страны в космосе не соответствует возможностям госкорпорации «Роскосмос».
Gazeta.SPb 06:21
Происшествия
В Подмосковье автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе
Два ребенка 10 и 12 лет попали под колеса машины, переходя дорогу по "зебре", сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД России по Московской области.
РИА Новости 09:06
Экономика
Завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству
Часть долга обеспечена залогом имущества. Из открытых источников известно, что с января 2019 года 100% голосующих акций АО находится у ВЭБ.
REGNUM 29 октября в 03:57
Кино
Министру культуры Владимиру Мединскому не понравился фильм «Джокер»
Владимир Мединский заявил, что ему пришлось множество писем с требованием запретить показ фильма в России, но министр культуры не увидел для этого никаких оснований, сказав, что каждый в нем может увидеть и пропаганду зла, и пропаганду добра.
REGNUM 08:10
Происшествия
В Сочи уволили учителя после инцидента на уроке физкультуры
В управлении образования и науки сочинской администрации подтвердили, что инцидент произошел 23 октября в четвертом "В". Учитель Роберт Мавян проводил урок, пострадавший мальчик был освобожден от занятий по физкультуре, но находился на площадки вместе с другими детьми.
Россия.Кубань 11:10
Наука
Назван тревожный признак скорой смерти
Группа ученых из США и Канады выяснила, что пожилые люди, у которых наблюдаются случайные изменения в ежедневной двигательной активности, сильнее всего подвержены риску травм, инвалидности и смерти.
Lenta.ru вчера в 23:25
Общество
«Аэрофлот» начал закрывать доступ в VIP-залы пассажирам бизнес-класса
"Аэрофлот" с 1 ноября закроет бесплатный доступ в VIP-зал аэропорта Магнитогорска владельцам "платиновых" бонусных карт и пассажирам бизнес-класса, следует из материалов авиакомпании.
Интерфакс 09:22