Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессАгент Крала подтвердил интерес к игроку со стороны английских клубов

Агент полузащитника «Спартака» Алекса Крала Кароль Кисел подтвердил, что игроком интересуются английские клуба. Скауты трех европейских команд посетили матч 14-го тура чемпионата России, в котором красно-белые разгромили «Локомотив» (3:0), сообщает iSport.cz.
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Агент Крала подтвердил интерес к игроку со стороны английских клубов

Спорт-Экспресс10:07

Агент Крала: «За Алексом следят английские клубы. Сейчас он счастлив в „Спартаке“»

Sports.ru10:30

Агент Крала рассказал об интересе к футболисту со стороны клубов АПЛ

Чемпионат10:40

Агент Крала подтвердил интерес к игроку со стороны клубов АПЛ

Матч ТВ10:29

Агент Крала подтвердил интерес к футболисту со стороны клубов АПЛ

Sport24.ru10:42

Агент Крала подтвердил интерес к игроку со стороны клубов АПЛ

Sportbox.RU10:29

Агент Крала подтвердил интерес к игроку из АПЛ

RT на русском10:25
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 11:23, Вашингтон
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Убийце ребенка в детском саду Нарьян-Мара дверь открыл охранник

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Омский "Авангард" создал комитет по селекции команды, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
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СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
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Мировой рынок смартфонов впервые за два года показал рост

Впервые за последние два года в третьем квартале 2019 года глобальный рынок смартфон продемонстрировал рост на 1%, сообщает аналитическая компания Canalys.
Газета.Ru 10:09
Происшествия

Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми

Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.
Интерфакс 08:21
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Минздрав опроверг данные о снижении числа врачей в 54 регионах

Позднее новосибирский Минздрав опроверг данные о сокращении числа врачей в регионе в 2018 году.
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Спортсмены из стран ЕАЭС не будут считаться легионерами в России

Спортсмены из стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не будут считаться легионерами во всероссийских соревнованиях по футболу, баскетболу, волейболу, гандболу, водному поло и хоккею на траве на территории России, следует из соответствующих проектов приказов Минспорта РФ.
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Зеленский назвал дату начала разведения сил в Петровском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в населённом пункте Петровское на линии соприкосновения в Донбассе начнётся 4 ноября.
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Политика

Путин назвал недостаточной поддержку первичного звена здравоохранения

Президент России Владимир Путин заявил, что средств, в настоящее время выделяемых на поддержку первичного звена здравоохранения, недостаточно.
RT на русском 06:42
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IFixit: наушники AirPods Pro невозможно отремонтировать

По ремонтопригодности AirPods Pro получили 0 балов, то есть их невозможно отремонтировать, и в таком случае выходом остаётся только полная замена.
Astera 07:20
Общество

ФСБ и ФНС изымают документы в клининговых компаниях шести регионов

Фактически речь идет о совместных силовых рейдах в структурах, занимающихся клининговым бизнесом.
Коммерсантъ 08:44
Политика

В Госдепе обвинили Россию в навязывании С-400 по всему миру

ТАСС 08:40
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Путин предложил создавать студенческие медицинские отряды

Взгляд.ру 08:04
Хоккей

«Сибирь» победила ЦСКА и одержала шестую победу подряд

Sports.ru 10:40
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Назван актерский состав фильма «Астерикс и Обеликс: Шелковый путь»

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Компании Пригожина выплатят компенсации детям, отравившимся в детсадах

Компании Пригожина выплатят компенсации детям, отравившимся в детсадах Мещанский районный суд Москвы признал виновными компании бизнесмена Евгения Пригожина «Конкорд» и «Вито-1» в отравлении детей в московских детсадах в декабре 2018 года и обязал их выплатить компенсацию морального вреда пострадавшим в размере 245 тысяч рублей, то есть по 10-15 тысяч на каждого.
Russian Deadline 11:01
Футбол

«Ливерпуль» может отказаться от участия в Кубке лиги

ФИФА сообщила, что клубный чемпионат мира пройдет в Катаре, и нам надо туда ехать.
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Следствие раскрыло схемы хищений из Промсвязьбанка

Промсвязьбанк выиграл в кассации иск на $22,4 млн По данным следствия, все расчёты с контрагентами велись через "Промсвязьбанк-Кипр", где у подконтрольных братьям компаний были открыты расчётные счета.
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Кино

Дэнни ДеВито в теле Скалы: вышел финальный трейлер «Джуманджи: Новый уровень»

Sony Pictures выпустили второй (он же финальный) трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» ‒ продолжения суперуспешного семейного блокбастера о приключениях четверых друзей внутри загадочной и таящей опасности игры.
Фильм Про 10:07
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В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией

Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.
Газета.Ru 08:44
Общество

Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году

Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.
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Общество

Решение о переходе на кассетные подшипники отменят в суточный срок

По итогам совещания, сообщил представитель господина Козака Илья Джус, «принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года».
Коммерсантъ 10:58
Политика

Кремль исключил проведение встречи в «нормандском формате» 15 ноября

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что даты возможной встречи российского лидера Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским в «нормандском формате» пока нет, передает «РИА Новости».
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Политика

Рогозин заявил о завышенных ожиданиях россиян от «Роскосмоса»

Мнение россиян о потенциале страны в космосе не соответствует возможностям госкорпорации «Роскосмос».
Gazeta.SPb 06:21
Происшествия

В Подмосковье автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе

Два ребенка 10 и 12 лет попали под колеса машины, переходя дорогу по "зебре", сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД России по Московской области.
РИА Новости 09:06
Экономика

Завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству

Часть долга обеспечена залогом имущества. Из открытых источников известно, что с января 2019 года 100% голосующих акций АО находится у ВЭБ.
REGNUM 29 октября в 03:57
Кино

Министру культуры Владимиру Мединскому не понравился фильм «Джокер»

Владимир Мединский заявил, что ему пришлось множество писем с требованием запретить показ фильма в России, но министр культуры не увидел для этого никаких оснований, сказав, что каждый в нем может увидеть и пропаганду зла, и пропаганду добра.
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В управлении образования и науки сочинской администрации подтвердили, что инцидент произошел 23 октября в четвертом "В". Учитель Роберт Мавян проводил урок, пострадавший мальчик был освобожден от занятий по физкультуре, но находился на площадки вместе с другими детьми.
Россия.Кубань 11:10
Наука

Назван тревожный признак скорой смерти

Группа ученых из США и Канады выяснила, что пожилые люди, у которых наблюдаются случайные изменения в ежедневной двигательной активности, сильнее всего подвержены риску травм, инвалидности и смерти.
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Общество

«Аэрофлот» начал закрывать доступ в VIP-залы пассажирам бизнес-класса

"Аэрофлот" с 1 ноября закроет бесплатный доступ в VIP-зал аэропорта Магнитогорска владельцам "платиновых" бонусных карт и пассажирам бизнес-класса, следует из материалов авиакомпании.
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