Агент голкипера «Реала» Тибо Куртуа Кристоф Энроти был арестован. Его обвиняют в мошенничестве, отмывании денег и коррупции, сообщает Marca. Агент и его помощник были арестованы в Льеже.

Агент Куртуа арестован по обвинению в отмывании денег

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