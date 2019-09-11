Происшествия

ЧемпионатЧемпионатАгент Куртуа арестован по подозрению в коррупции и отмывании денег

Сегодня полиция уже успела провести обыски в четырёх местах в Монако, двух в Бельгии и одном в Лондоне. Хенротай является агентом таких футболистов, как Тибо Куртуа, Янник Феррейра Карраско и Кевин Миральяс. Ранее он также представлял интересы Ромелу Лукаку и Даниэля ван Бюйтена.
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Агент Куртуа арестован по обвинению в отмывании денег

Спорт-Экспресс11:46

Агент Куртуа арестован по подозрению в коррупции и отмывании денег

Sport24.ru06:40

Агент Куртуа арестован по подозрению в коррупции и отмывании денег

Чемпионат07:57

Агент голкипера «Реала» арестован по подозрению в отмывании денег

Матч ТВ08:52

По обвинению в отмывании денег арестовали агента Куртуа

Soccer.ru12:10

Агент Куртуа арестован по подозрению в коррупции

Евро-футбол.ру07:09

Агента Куртуа арестовали по подозрению в мошенничестве

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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 13:04, Вашингтон
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