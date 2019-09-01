Происшествия

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руАгент Куртуа арестован по подозрению в коррупции

Агента задержали в Монако после обысков по подозрению в коррупции и отмывании денег. Федеральная прокуратура Бельгии подтвердила задержание Хенротая, но при этом отказалась от каких-либо комментариев по этому поводу.
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Агент Куртуа арестован по обвинению в отмывании денег

Спорт-Экспресс11:46

Агент Куртуа арестован по подозрению в коррупции и отмывании денег

Sport24.ru06:40

Агент Куртуа арестован по подозрению в коррупции и отмывании денег

Чемпионат07:57

Агент голкипера «Реала» арестован по подозрению в отмывании денег

Матч ТВ08:52

По обвинению в отмывании денег арестовали агента Куртуа

Soccer.ru12:10

Агент Куртуа арестован по подозрению в коррупции

Евро-футбол.ру07:09

Агента Куртуа арестовали в Монако по подозрению в мошенничестве

Sports.ru12:21
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Происшествия

Экс-чиновница потребовала сто тысяч рублей с родителей сбитого ею ребенка

Бывшая мурманская чиновница потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею мальчика.
РИА Новости 13:16
Политика

Американцы почтили память жертв теракта 11 сентября

Комсомольская правда 09:38
Общество

Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч

Российская газета 15:00
Происшествия

Электричка сбила двух человек в Подмосковье

Электричка сбила двух человек в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 15:27
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Прической красноярского четвероклассника заинтересовался Следственный комитет

Вести.Ru 12:43
Политика

Рада одобрила закон Зеленского о незаконном обогащении

Законопроект о возвращении уголовной ответственности украинских чиновников за незаконное обогащение одобрила в первом чтении Верховная рада.
News.ru 06:32
Политика

Трамп отправил Болтона в отставку

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона.
ТАСС вчера в 12:18
Хоккей

«Металлург» проиграл второй матч подряд с Воробьевым

LiveSport.ru 15:25
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Михаэль Шумахер пришел в сознание

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Происшествия

В центре Москвы горит здание Минюста

Газета.Ru 13:16
Армия и оружие

Разведка США подозревает Россию в ускоренной работе над «Буревестником»

Американская разведка считает, что российские крылатые ракеты неограниченной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой «Буревестник» (Skyfall по классификации НАТО) поступят на вооружение раньше, чем планировалось.
News.ru 15:05
Политика

Рябков анонсировал ответные меры на санкции США против сотрудников СК

Москва расширит ограничительные списки на въезд граждан США в Россию после введения Вашингтоном санкций в отношении двух сотрудников Следственного комитета.
Известия 03:48
Политика

Екатерина Алтабаева идёт в сенаторы от заксобрания Севастополя

В качестве кандидата в сенаторы Совета Федерации РФ от законодательного собрания Севастополя региональное отделение "Единой России" выдвинуло экс-спикера парламента Екатерину Алтабаеву.
SevastopolMedia.ru 12:20
Общество

Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова

Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями».
Известия 09:55
Шоу-бизнес

Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак

За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Происшествия

Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры

Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс 10:23
Общество

Сторонники независимости Каталонии устроили беспорядки в Барселоне

Радикально настроенные сторонники независимости Каталонии устроили беспорядки у здания парламента в Барселоне, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 14:56
Авто

Во Франкфурте показали 887-сильный Brabus G V12 900

В рамках начавшегося автосалона во Франкфурте состоялся дебют нового внедорожника Brabus G V12 900, который обладает мощностью 887 л.с. Известно, что новинка построена на базе Mercedes-AMG G63 Off-Road, который прошел существенную доработку технических параметров.
Rusargument 13:04
Финансы

Центробанк резко понизил курсы доллара и евро

Центральный банк России резко понизил курсы евро и доллара, сообщает "Росбалт".
Независимая газета 09 сентября в 08:11
Энергетика

В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL

В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.
RT на русском 10:09
Политика

Китай освободит ряд товаров из США от дополнительных пошлин

Власти Китая намерены освободить некоторые американские товары от дополнительных пошлин, говорится в сообщении Комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР.
REGNUM 02:12
Энергетика

Нефтяники получили 140 млрд рублей из бюджета для сдерживания цен

Медведев предупредил нефтяников о расплате за завышение цен В 2020 г. формула компенсации изменится: государство будет возвращать нефтяникам 68% и 65% разницы между экспортной и фиксированной ценой, которая индексируется на инфляцию.
Вести.Финанс 09:17
Происшествия

Шесть человек ранены во Флориде при нападении неизвестного с ножом

Шесть человек получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом. Инцидент произошел в городе Таллахасси (штат Флорида).
Известия 11:04
Космос

У суперземли в обитаемой зоне впервые нашли водяной пар в атмосфере

Российская газета 15:00
Здоровье

Новое детское медоборудование установили в 16 районах Кубани

"До конца года в детские поликлиники края поступят не только аппараты УЗИ, но и анализаторы крови, тренажеры для реабилитации и другое оборудование", - приводит "АиФ" слова главы Минздрава Кубани.
Вестник Кавказа 12:51
Общество

Медведев: «Четырехдневная рабочая неделя может наступить хоть завтра»

Четырехдневная рабочая неделя в России для ряда профессий может наступить "хоть завтра", для других это далекая перспектива.
Piter.tv 08:36
Происшествия

Росгвардия разогнала митинг в центре Улан-Удэ

Росгвардия разогнала стихийный митинг несогласных с результатами выборов мэра Улан-Удэ.
Коммерсантъ 15:32
Шоу-бизнес

Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле

Газета.Ru 09:43
Транспорт

РЖД запустит регулярный рейс «Ласточки» между Москвой и Петербургом

С 8 декабря 2019 г. рейсы с использованием пассажирских поездов «Ласточка» на маршруте Москва – Санкт-Петербург станут регулярными: один раз в день в обе стороны, сообщил представитель РЖД.
Ведомости 12:10
Политика

Основателю «Царьграда» Малофееву на 10 лет запретили въезд в Болгарию

Власти Болгарии закрыли на 10 лет въезд в страну российскому бизнесмену, главе совета директоров ГК "Царьград" Константину Малофееву.
Московский Комсомолец 11:44
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Тибо Куртуа
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, вратарь испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Бельгии. В сезоне 2010/11 был признан лучшим вратарём бельгийской Про-лиги, а также игроком года в составе «Генка». Двукратный обладатель «Трофея Рикардо Саморы», ежегодно вручаемого лучшему вратарю испанской Примеры.
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