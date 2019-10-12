Футбол
RT на русскомАгент Луческу: Мирча дал своё согласие возглавить «Динамо»
Андрей Запорожану, представитель румынского тренера Мирчи Луческу, заявил, что его клиент дал согласие возглавить московское «Динамо».
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Футбол
Минспорт поддержал заявку Казани на Суперкубок УЕФА в 2023 году
Министерство спорта России выразило поддержку Казани в проведении матча за Суперкубок УЕФА 2023 года.
RT на русском 08:37
Здоровье
Британский подросток два года прикован к постели из-за вросшего волоса
15-летний Чае Руффолд, проживающий в британском городе Истборн, на протяжении двух последних лет не выходит из дома и живет сейчас на сильнодействующих обезболивающих средствах и антибиотиках.
Ugpressa.ru вчера в 13:05
Политика
РПЦ отреагировала на решение Элладской церкви по автокефалии Украины
Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов высказался по поводу решения Элладской церкви насчет неканонической Православной церкви Украины.
Газета.Ru 10:35
Политика
В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»
Ранее Крамп-Карренбауэр выступила против попыток остановить «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 12:37
Политика
Глава МИД Украины планирует попросить ЕС «дожать Россию»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью «Укринформу» заявил, что во время заседания Совета министров ЕС по иностранным делам 14 октября он планирует призвать партнёров «дожать Россию» по вопросу Донбасса.
RT на русском 10:18
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета 07:54
Шоу-бизнес
В Instagram Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram появилась новая фотография – в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 08:06
Армия и оружие
Германия прекратит военные поставки в Турцию из-за операции в Сирии
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что немецкое правительство не будет выдавать разрешения на новые поставки вооружений Турции из-за турецкой военной операции в Сирии.
RT на русском 09:38
Политика
Песков ответил на вопрос о возвращении смертной казни в России
В Кремле не обсуждают возможность возвращения смертной казни, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:30
Футбол
Грузия и Ирландия сыграли вничью в отборе Евро-2020
Сборные Грузии и Ирландии сыграли вничью в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 (0:0). Грузинская команда с 5 очками занимает 4-е место в группе D, ирландцы с 12 баллами располагаются на 1-й строчке.
Спорт-Экспресс 10:52
Армия и оружие
Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
RT на русском 06:34
Армия и оружие
Генштаб Украины усилил боеготовность воинских частей
По приказу начальника генерального штаба Украины Руслана Хомчака в течение выходных и праздничных дней усилена боеготовность воинских частей, сообщила в субботу пресс-служба генштаба ВСУ.
РИА Новости 08:08
Религия
Сегодня отмечается Покровская родительская суббота
РИА Биробиджан вчера в 20:00
Футбол
СКА подпишет спонсорский контракт с госкорпорацией «Ростех»
Сумму и сроки контракта источник Metaratings.ru не раскрыл, однако сообщил, что стороны договорились о долгосрочном соглашении, в рамках которого СКА может строить амбициозные планы и ставить перед собой высокие спортивные задачи.
Metaratings 04:04
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги
Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Слово и Дело вчера в 02:24
Общество
В ПФР рассказали о компенсационных выплатах пенсионерам. По 12 тысяч рублей
Отделение Пенсионного фонда РФ (ПФР) по Приморскому краю напомнило пенсионерам о необходимости получить компенсационную выплату, которая с недавнего времени увеличилась в два раза, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 10:10
Происшествия
Два человека стали жертвами тайфуна «Хагибис» в Японии
В ходе обрушившегося на Японию крупного тайфуна "Хагибис" в Токио погибли два человека.
Газета.Ru 10:22
Шоу-бизнес
Суд постановил, кто унаследует имущество Юлии Началовой
Никулинский суд Москвы принял решение о том, кто станет наследником имущества покойной певицы Юлии Началовой.
Газета.Ru 10:48
Хоккей
ХК «Сочи» объявил об отставке Сергея Зубова с поста главного тренера
«Сочи» объявил на своем официальном сайте об отставке главного тренера клуба Сергея Зубова. Исполнять обязанности будет Леонид Береснев.
РБК 09:34
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына
Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.
РИА Новости вчера в 17:31
Кино
Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Культуромания вчера в 09:41
Музыка
Группа «Кино» вновь выступит в Петербурге спустя 30 лет
В ходе посвященного 30-летию выхода альбома "Звезда по имени Солнце" мероприятия, на котором песни советского рок-певца Виктора Цоя исполнялись в обработке академических музыкантов, гитарист Юрий Каспарян объявил, что у организаторов проекта есть "сюрприз" для поклонников группы "Кино": фанатам был представлен трейлер с информацией о двух грядущих концертах воссоединившегося состава коллектива.
Газета.Ru 07:23
Армия и оружие
Россия может возродить атомный поезд «Баргузин»
Россия может вновь вернуться к созданию боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) "Баргузин".
Российская газета 08:14
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета вчера в 04:46
Происшествия
Два россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго
На борту грузового военного самолета Ан-72, разбившегося накануне на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), находились два гражданина России.
Известия 05:11
Авто
Опубликовали первые фото Lada Vesta с вариатором
Первую «живую» фотографию новинки опубликовала «Российская газета». Как оказалось, «Весту» с вариатором легко распознать и внешне.
Автоновости дня 04:57
Хоккей
«Адмирал» одолел «Трактор» в серии буллитов
Спорт-Экспресс 10:33
Политика
Кравчук оценил инициативу Зеленского по Крыму
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает несвоевременной инициативу Владимира Зеленского включить тему Крыма в повестку дня переговоров "нормандской четверки".
РИА Новости Крым 06:29