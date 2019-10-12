Футбол
RT на русскомАгент Луческу: Мирча дал своё согласие возглавить «Динамо»
Андрей Запорожану, представитель румынского тренера Мирчи Луческу, заявил, что его клиент дал согласие возглавить московское «Динамо».
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Происшествия
Опоздавший на самолет пассажир устроил погром в Шереметьево
Известия вчера в 15:17
Космос
Самарский космический бублик отправится на край Солнечной системы
TV BRICS 09 октября в 09:37
Происшествия
Очевидцы записали на видео обрушение строящегося отеля в Новом Орлеане
Здание гостиницы Hard Rock Hotel New Orleans в Новом Орлеане обрушилось прямо во время строительных работ.
Экономика сегодня 13:09
Политика
Глава МИД Британии обвинил Россию в агрессивном поведении
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб снова обвинил Россию в агрессивном поведении и призвал НАТО адаптироваться к "российской агрессии".
Газета.Ru 11:19
Футбол
Ачерби, поборовший рак, отказался покинуть детскую больницу
После визита сотрудник пресс-службы больницы сообщил о поступке защитника «Лацио» Франческо Ачерби.
Metaratings 10:31
Наука
Удары током помогли разобраться в реакции людей на опасные стимулы
Исследователи под руководством Тоби Уайза (Toby Wise) из Университетского колледжа Лондона решили проверить, как на восприятие потенциально опасного стимула влияют два фактора: то, насколько стимул в действительности опасен, и то, уверен ли человек в его потенциальном вреде.
N+1 05:49
Гаджеты
Создана операционная система для использования после конца света
Дюпрас построил Collapse OS для запуска на деталях, которые, как он подозревает, будут легко доступны мусорщикам, а также запрограммировал операционную систему на самосборку и автономность, чтобы она могла легко интегрироваться и запускаться на любых типах самодельных вычислительных устройств.
Naked Science 10:59
Шоу-бизнес
Мария Миронова после родов вышла в свет с мужем
В честь первого после родов выхода в свет актриса нарядилась и накрасилась.
Комсомольская правда вчера в 11:41
Политика
Дочь Пескова поспорила с депутатом о своей внешности
"Вам далеко до совершенства" - написал он. В свою очередь дочь Пескова ответила, что нужно брать пример с депутата.
Газета.Ru 12:32
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета 07:54
Политика
Глава МИД Украины объяснил причину срыва разведения войск в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко пояснил в интервью «Укринформ», чем обусловлен срыв разведения сил в Донбассе.
РБК 12:28
Происшествия
Бультерьер напал на школьников на детской площадке в Нижневартовске
На одной из детских площадок в Нижневартовске бультерьер напал на гуляющих школьников.
Газета.Ru 12:54
Армия и оружие
Путин заявил о планах разработать преодолевающие любую ПРО комплексы
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва разработает ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны (ПРО).
РБК 08:04
Музыка
Группа «Кино» даст первый концерт за 30 лет
Музыканты легендарной группы «Кино» вновь выйдут на сцену Петербурга 31 октября 2020 года.
Росбалт 12:30
Происшествия
Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки
В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
REGNUM 10:57
Политика
В Польше перед выборами в парламент наступил день тишины
За сутки до парламентских выборов в Польше наступил «День тишины».
Парламентская газета 05:25
Кино
Netflix выпустил полнометражное продолжение «Во все тяжкие»
На стриминговом сервисе Netflix 11 октября состоялась премьера полнометражного продолжения сериала "Во все тяжкие" — фильма "Путь: Во все тяжкие".
Газета.Ru вчера в 09:16
Общество
Врач рассказала, о чем предупреждает сухая кожа на локтях
Сухая кожа на локтях зачастую свидетельствует о нарушениях в работе организма.
Российская газета 01:55
Шоу-бизнес
Телеведущая Ольга Ушакова объявила о четвёртой беременности
Телеведущая объявила о четвёртой беременности, поскольку скрывать данный факт больше не представлялось возможным.
Актуальные Новости 09:29
Экономика
Иркутский губернатор объяснил решение повысить себе зарплату
Напомним, иркутский губернатор намерен повысить себе зарплату почти на 45% с октября 2019 года: с 18,8 тыс. руб. до 27,2 тыс. руб. Изменить заработную плату также предлагается заместителям губернатора, председателю законодательного собрания и разным уполномоченным региона.
Коммерсантъ 13:32
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
На официальном аккаунте в Instagram Анастасии Заворотнюк, где родные актрисы обещают держать поклонников в курсе - после блокировки фанатской странички поддержки, появилось новое фото.
Российская газета 14:05
Армия и оружие
Курды хотят, чтобы ВКС РФ закрыли небо над северо-востоком Сирии
Курдский командир настаивал на том, чтобы США либо помогли остановить продвижение турецких войск, либо позволили заключить с Дамаском и Москвой соглашение о том, чтобы ВКС РФ закрыли воздушное пространство над северо-востоком Сирии.
BFM.ru 14:13
Здоровье
Британский подросток два года прикован к постели из-за вросшего волоса
15-летний Чае Руффолд, проживающий в британском городе Истборн, на протяжении двух последних лет не выходит из дома и живет сейчас на сильнодействующих обезболивающих средствах и антибиотиках.
Ugpressa.ru вчера в 13:05
Здоровье
Минздрав объяснил зарплату медсестры в 2 900 рублей
Минздрав Челябинской области объяснил зарплату медсестры из Магнитогорска в 2,9 тыс. рублей – девушка выложила фото расчетного листа в соцсети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 вчера в 07:47
Политика
Белый дом назвал условия сотрудничества по импичменту
Ранее News.ru сообщал, что Трамп потребовал прекратить «смешной импичмент» и извиниться.
News.ru 09 октября в 18:29
Происшествия
Подросток умер после укола медиков в Ленинградской области
В Ленинградской области подросток скончался в своей квартире после укола медиков, сообщает 47news.
РЕН ТВ 04:39
Политика
Помпео оценил возможное назначение Салливана послом США в России
Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал информацию о возможном назначении его первого заместителя Джона Салливана на должность посла США в России.
Газета.Ru 12:21
Футбол
Фернандес не сыграет в матче с Кипром
Metaratings 14:03