Футбол

RT на русскомRT на русскомАгент Луческу: Мирча дал своё согласие возглавить «Динамо»

Андрей Запорожану, представитель румынского тренера Мирчи Луческу, заявил, что его клиент дал согласие возглавить московское «Динамо».
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