Футбол

RT на русскомRT на русскомАгент Луческу: Мирча дал своё согласие возглавить «Динамо»

Андрей Запорожану, представитель румынского тренера Мирчи Луческу, заявил, что его клиент дал согласие возглавить московское «Динамо».
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с чего всё началось

Агент: «Луческу хочет возглавить „Динамо“. Он дал свое согласие»

Аркадий Запорожану, агент известного тренера Мирчи Луческу, рассказал о том, что его клиент дал согласие возглавить московское «Динамо», однако стороны еще не достигли соглашения. Накануне совет директоров «Динамо» утвердил отставку тренерского штаба футбольного клуба во главе с Дмитрием Хохловым.
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