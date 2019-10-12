Футбол
RT на русскомАгент Луческу: Мирча дал своё согласие возглавить «Динамо»
Андрей Запорожану, представитель румынского тренера Мирчи Луческу, заявил, что его клиент дал согласие возглавить московское «Динамо».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Аркадий Запорожану, агент известного тренера Мирчи Луческу, рассказал о том, что его клиент дал согласие возглавить московское «Динамо», однако стороны еще не достигли соглашения. Накануне совет директоров «Динамо» утвердил отставку тренерского штаба футбольного клуба во главе с Дмитрием Хохловым.Sport24.ru10:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 15:53, Ашберн
Наука
Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга
MedikForum.ru 10:06
Происшествия
В ДНР рассказали о четырёх пострадавших в Донбассе из-за взрывов
RT на русском 13:26
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
На официальном аккаунте в Instagram Анастасии Заворотнюк, где родные актрисы обещают держать поклонников в курсе - после блокировки фанатской странички поддержки, появилось новое фото.
Российская газета 14:05
Политика
Помпео поддержал кандидатуру Салливана на должность посла в России
Госсекретарь США Майк Помпео одобрил решение президента США Дональда Трампа назначить послом в России его первого заместителя Джона Салливана.
Коммерсантъ 13:58
Хоккей
«Эдмонтон» обыграл «Рейнджерс» в матче НХЛ
Sportbox.RU 15:39
Политика
На должность посла в России Трамп выдвинул Салливана
Президент США Дональд Трамп выдвинул на должность посла в России заместителя госсекретаря Джона Салливана, сообщается на сайте «РИА Новости».
Страна Советов on-line 03:30
Происшествия
В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала
В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
REGNUM 00:10
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета 07:54
Единоборства
Усик оказался легче Уизерспуна на 12 кг, Бивол легче Кастильо
В преддверии противостояния боксёры прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам оказалось, что Усик значительно легче оппонента.
Чемпионат вчера в 15:31
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 10 октября в 21:28
Армия и оружие
CNN узнал об идее сирийских курдов просить защиты от Турции у России
Абди в разговоре с Робаком настаивал, чтобы США либо остановили операцию Турции, либо позволили курдам заключить сделку с правительством Сирии и Россией, позволив российским военным самолетам установить бесполетную зону над северо-восточной Сирией, что помешает Турции наносить удары по сирийской территории.
РБК 14:28
Происшествия
Бультерьер напал на школьников на детской площадке в Нижневартовске
На одной из детских площадок в Нижневартовске бультерьер напал на гуляющих школьников.
Газета.Ru 12:54
Политика
Путин прибыл в Ашхабад на саммит СНГ
Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где примет участие в заседании совета глав государств СНГ, а также проведет переговоры с лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
РИА Новости 10 октября в 16:16
Общество
Не стало космонавта Алексея Леонова
Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер на 86-м году жизни.
Газета.Ru вчера в 10:37
Общество
Названы десять самых перспективных городов России по версии Forbes
Десятку российских городов (помимо столицы), развитие которых вышло за последние годы на качественно новый уровень, отобрал Forbes.
Российская газета вчера в 03:30
Происшествия
В Саратове найдено тело 9-летней Лизы Киселевой
Как сообщают СМИ Саратова, 9-летняя Лиза пропала 9 октября. В 07:30 она вышла из домa в школу, но до учебного заведения не дошла.
Московский Комсомолец 10 октября в 17:18
Киберспорт
Гонконгские протесты подорвали имидж Blizzard
Гонконгские протестующие, кажется, стали токсичными для любого крупного бизнеса, который ведет дела в Китае.
Коммерсантъ FM 09 октября в 15:25
Армия и оружие
Путин заявил о планах разработать преодолевающие любую ПРО комплексы
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва разработает ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны (ПРО).
РБК 08:04
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировала состояние актрисы
Родные Заворотнюк подчеркнули, что последние сообщения СМИ о том, что актриса находится в состоянии сопора, то есть в предкоматозном состоянии, не соответствую действительности.
Московский Комсомолец вчера в 11:31
Политика
В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни
В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:54
Религия
Сегодня отмечается Покровская родительская суббота
РИА Биробиджан вчера в 20:00
Игры
В Cyberpunk 2077 можно будет заставить противника забить самого себя насмерть
Cyber.sports.ru 07:25
Происшествия
ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями
Начальника петрозаводской колонии ИК-9 Ивана Савельева уволят после публикации видеозаписи, где он якобы избивает заключенного.
РБК 11:26
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости 10 октября в 06:47
Общество
Ученые выяснили, чем опасны змееголовые рыбы
По информации The Washington Post, в пруду округа Гвиннерт в штате Джорджия впервые была поймана змееголовая рыба.
Российская газета 06:23
Политика
Глава МИД Украины попросит ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса
Глава МИД Украины Вадим Пристайко намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
РИА Новости 09:17
Энергетика
Эксперт рассказал, как «Газпром» компенсировал потери из-за Opal
Все, что российский "Газпром" потерял после того, как был ограничен объем прокачки газа по трубопроводу Opal, он восполнили благодаря дополнительной прокачке через другие газопроводы и подземные газохранилища, заявил эксперт по энергетике Борис Марцинкевич в интервью Sputnik Литва.
Sputnik Литва 10 октября в 22:30
Здоровье
Минздрав предложил привлечь мигрантов для устранения дефицита врачей
Для решения проблемы нехватки врачей в России могут привлечь зарубежных специалистов.
РБК 10 октября в 01:21
Политика
Володин призвал законодательно обеспечить цифровой суверенитет стран
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал страны-участницы конференции по противодействию терроризма совместно работать над законодательными решениями по обеспечению цифрового суверенитет государств и защитите персональных данных в киберпространстве.
РИА Новости 04:32