Аркадий Запорожану, агент известного тренера Мирчи Луческу, рассказал, что его клиент может возглавить московское «Динамо», которое после отставки Дмитрия Хохлова осталось без главного тренера.

с чего всё началось

Мирча понимает, чего хочет «Динамо» и в то же время у него есть опыт и силы, чтобы выправить положение и вывести клуб на другой уровень.

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