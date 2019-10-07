Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессАгент Луческу: «Мирча понимает, чего хочет „Динамо“»

Мирча понимает, чего хочет «Динамо» и в то же время у него есть опыт и силы, чтобы выправить положение и вывести клуб на другой уровень.
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с чего всё началось

Агент Луческу подтвердил, что экс-тренер «Зенита» может возглавить «Динамо»

Аркадий Запорожану, агент известного тренера Мирчи Луческу, рассказал, что его клиент может возглавить московское «Динамо», которое после отставки Дмитрия Хохлова осталось без главного тренера.
Sport24.ruвчера в 11:40

Подробнее о событии

Луческу воевал с судьями и прессой из Москвы — они мешали его «Зениту». Теперь Мирчу хочет «Динамо»

Sport24.ruвчера в 14:55

Агент Луческу: «У нас был контакт с руководителями „Динамо“»

Sport.ruвчера в 12:59

Агент Луческу: «Мирча понимает, чего хочет „Динамо“»

Спорт-Экспрессвчера в 12:55

Агент Луческу: мы готовы принять предложение «Динамо», Мирча жаждет реванша

Чемпионатвчера в 12:21

Экс-тренер «Зенита» может возглавить «Динамо»

Газета.Ruвчера в 11:59

Агент Луческу рассказал об интересе «Динамо»

RT на русскомвчера в 11:54

Агент Луческу сообщил о переговорах с московским «Динамо»

РБКвчера в 12:32
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Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
РИА Новости вчера в 21:26
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Самбурская порадовала фанатов фото в откровенном купальнике

Популярная актриса Настасья Самбурская поделилась с подписчиками в Instagram серией откровенных снимков с отдыха на берегу тайского острова Самуи.
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В России может исчезнуть крафтовое пиво

Согласно действующим ГОСТам, в России предусмотрено изготовление пшеничного, светлого и тёмного пива, однако, как уточнили в Росстандарте, введение единого стандарта по изготовлению крафтового пива не планируется.
RT на русском вчера в 23:12
Происшествия

Полицейский покончил с собой в здании МВД в Казани

Полицейский покончил с собой в понедельник в одном из зданий МВД по Республике Татарстан в Казани, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
ТАСС вчера в 12:57
Наука

«Зарождение» вирусов впервые записали на видео

Американские ученые показали видео, на котором впервые можно увидеть, как формируются вирусы.
МедиаПоток 06 октября в 06:54
Транспорт

Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли

Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:55
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово

Российская газета 06 октября в 12:14
Общество

Работники оборонных заводов в Приморье выйдут на митинги

В городах Арсеньев и Большой Камень выйдут на митинги заявить о своих правах работники оборонных заводов «Прогресс» и «Звезда», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06 октября в 23:06
Армия и оружие

В США опровергли данные о выводе всех своих войск из Сирии

РБК вчера в 19:38
Футбол

Карпин назвал фаворитов сезона в РПЛ

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин назвал фаворитов сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 06 октября в 21:47
Единоборства

Боец ММА умер после поединка в Грозном

Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов умер после поединка в Грозном.
Москва 24 вчера в 20:47
Армия и оружие

Минобороны использует общественный автотранспорт в случае войны

Городские рейсовые и междугородние автобусы войдут в состав санитарных авторот в случае объявления военного положения.
Ридус вчера в 19:49
Экономика

Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес

Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости вчера в 14:51
Политика

Российский космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию

Отмечается, что плавучий космодром готов к транспортировки из Лонг-Бич в США на Дальний Восток.
Газета.Ru вчера в 23:56
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с маршруткой и грузовиком в Курске

В результате аварии погибли два человека, еще шесть пострадали, передает РЕН ТВ. ДТП произошло на Магистральном проезде.
Известия вчера в 17:23
Культура

Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»

На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда 06 октября в 09:02
Политика

Абэ: суверенитет Японии распространяется на «северные территории»

Суверенитет Японии распространяется на спорные острова Курильской гряды, и позиция правительства в этом вопросе не меняется.
REGNUM вчера в 23:23
Происшествия

Пять человек пострадали в ходе конфликта на рынке в Новосибирске

Пять человек пострадали в ходе конфликта на крупнейшем в Новосибирске рынке Хилокский, двое госпитализированы.
RT на русском вчера в 08:31
Общество

Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование клеток

Коммерсантъ вчера в 05:35
Космос

В России захотели уничтожать астероиды ядерными бомбами

Lenta.ru вчера в 12:50
Происшествия

В центре Читы обнаружили расчлененное тело 19-летней девушки

РИА Новости 06 октября в 07:42
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Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения

iReactor вчера в 15:01
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Чукотка стала лидером по смертности от алкоголя среди регионов

РБК ознакомился с данными, которые не входят в регулярные публикации Росстата, и составил список регионов с самой высокой смертностью от алкоголя.
РБК вчера в 23:00
Армия и оружие

Ядерная ракета США пролетела рядом с пассажирским самолетом

Как отмечается, инцидент произошел еще в начале сентября, когда с американской военной подлодки у побережья Калифорнии были выпущены четыре баллистические ракеты Trident II.
Интерфакс вчера в 06:10
Политика

На Донбассе украинские радикалы заняли село перед отводом войск

Новостной фронт 06 октября в 22:24
Политика

Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс вчера в 01:51
Происшествия

Под Белгородом водитель насмерть сбил мать с двумя детьми и скрылся

Неизвестный автомобиль сбил ехавших по дороге на велосипедах женщину и двух ее детей 11 и 12 лет. Велосипедисты погибли на месте.
Российская газета вчера в 12:52
Здоровье

Жители двух сёл в Бурятии отказались от алкоголя

В Бурятии завершился месячник пропаганды трезвости. Так, на сегодняшний день в республике в двух селах введен запрет на продажу алкоголя.
Ариг Ус вчера в 22:10
Экономика

Ритейлеры попросили льготы за раздачу продуктов на благотворительность

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила не взимать НДС и налог на прибыль с продуктов, у которых истекают сроки годности, если продовольственные товары были безвозмездно направлены на благотворительные цели.
Известия вчера в 19:40
Политика

Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit напомнил о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
РИА Новости вчера в 20:27
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Румынский футболист и футбольный тренер. Известен своей работой с молодыми бразильцами. Бывший главный тренер национальной сборной Турции.
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