Футбол
Спорт-ЭкспрессАгент Луческу: «Мирча понимает, чего хочет „Динамо“»
Мирча понимает, чего хочет «Динамо» и в то же время у него есть опыт и силы, чтобы выправить положение и вывести клуб на другой уровень.
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с чего всё началось
Аркадий Запорожану, агент известного тренера Мирчи Луческу, рассказал, что его клиент может возглавить московское «Динамо», которое после отставки Дмитрия Хохлова осталось без главного тренера.Sport24.ruвчера в 11:40
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Политика
Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
РИА Новости вчера в 21:26
Шоу-бизнес
Самбурская порадовала фанатов фото в откровенном купальнике
Популярная актриса Настасья Самбурская поделилась с подписчиками в Instagram серией откровенных снимков с отдыха на берегу тайского острова Самуи.
7 новостей вчера в 03:05
Общество
В России может исчезнуть крафтовое пиво
Согласно действующим ГОСТам, в России предусмотрено изготовление пшеничного, светлого и тёмного пива, однако, как уточнили в Росстандарте, введение единого стандарта по изготовлению крафтового пива не планируется.
RT на русском вчера в 23:12
Происшествия
Полицейский покончил с собой в здании МВД в Казани
Полицейский покончил с собой в понедельник в одном из зданий МВД по Республике Татарстан в Казани, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
ТАСС вчера в 12:57
Наука
«Зарождение» вирусов впервые записали на видео
Американские ученые показали видео, на котором впервые можно увидеть, как формируются вирусы.
МедиаПоток 06 октября в 06:54
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:55
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
Российская газета 06 октября в 12:14
Общество
Работники оборонных заводов в Приморье выйдут на митинги
В городах Арсеньев и Большой Камень выйдут на митинги заявить о своих правах работники оборонных заводов «Прогресс» и «Звезда», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06 октября в 23:06
Футбол
Карпин назвал фаворитов сезона в РПЛ
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин назвал фаворитов сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 06 октября в 21:47
Единоборства
Боец ММА умер после поединка в Грозном
Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов умер после поединка в Грозном.
Москва 24 вчера в 20:47
Армия и оружие
Минобороны использует общественный автотранспорт в случае войны
Городские рейсовые и междугородние автобусы войдут в состав санитарных авторот в случае объявления военного положения.
Ридус вчера в 19:49
Экономика
Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости вчера в 14:51
Политика
Российский космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию
Отмечается, что плавучий космодром готов к транспортировки из Лонг-Бич в США на Дальний Восток.
Газета.Ru вчера в 23:56
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с маршруткой и грузовиком в Курске
В результате аварии погибли два человека, еще шесть пострадали, передает РЕН ТВ. ДТП произошло на Магистральном проезде.
Известия вчера в 17:23
Культура
Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»
На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда 06 октября в 09:02
Политика
Абэ: суверенитет Японии распространяется на «северные территории»
Суверенитет Японии распространяется на спорные острова Курильской гряды, и позиция правительства в этом вопросе не меняется.
REGNUM вчера в 23:23
Происшествия
Пять человек пострадали в ходе конфликта на рынке в Новосибирске
Пять человек пострадали в ходе конфликта на крупнейшем в Новосибирске рынке Хилокский, двое госпитализированы.
RT на русском вчера в 08:31
Общество
Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование клеток
Коммерсантъ вчера в 05:35
Космос
В России захотели уничтожать астероиды ядерными бомбами
Lenta.ru вчера в 12:50
Происшествия
В центре Читы обнаружили расчлененное тело 19-летней девушки
РИА Новости 06 октября в 07:42
Шоу-бизнес
Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения
iReactor вчера в 15:01
Здоровье
Чукотка стала лидером по смертности от алкоголя среди регионов
РБК ознакомился с данными, которые не входят в регулярные публикации Росстата, и составил список регионов с самой высокой смертностью от алкоголя.
РБК вчера в 23:00
Армия и оружие
Ядерная ракета США пролетела рядом с пассажирским самолетом
Как отмечается, инцидент произошел еще в начале сентября, когда с американской военной подлодки у побережья Калифорнии были выпущены четыре баллистические ракеты Trident II.
Интерфакс вчера в 06:10
Политика
На Донбассе украинские радикалы заняли село перед отводом войск
Новостной фронт 06 октября в 22:24
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс вчера в 01:51
Происшествия
Под Белгородом водитель насмерть сбил мать с двумя детьми и скрылся
Неизвестный автомобиль сбил ехавших по дороге на велосипедах женщину и двух ее детей 11 и 12 лет. Велосипедисты погибли на месте.
Российская газета вчера в 12:52
Здоровье
Жители двух сёл в Бурятии отказались от алкоголя
В Бурятии завершился месячник пропаганды трезвости. Так, на сегодняшний день в республике в двух селах введен запрет на продажу алкоголя.
Ариг Ус вчера в 22:10
Экономика
Ритейлеры попросили льготы за раздачу продуктов на благотворительность
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила не взимать НДС и налог на прибыль с продуктов, у которых истекают сроки годности, если продовольственные товары были безвозмездно направлены на благотворительные цели.
Известия вчера в 19:40
Политика
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit напомнил о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
РИА Новости вчера в 20:27