Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессАгент Луческу: «Мирча видит потенциал у „Динамо“»

Агент бывшего тренер «Зенита» Мирчи Луческу Аркадий Запорожану в интервью «СЭ» рассказал, какой потенциал видит румынский специалист в «Динамо». Ранее «СЭ» сообщал, что Луческу ведет переговоры с московским клубом.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Агент Луческу подтвердил, что экс-тренер «Зенита» может возглавить «Динамо»

Аркадий Запорожану, агент известного тренера Мирчи Луческу, рассказал, что его клиент может возглавить московское «Динамо», которое после отставки Дмитрия Хохлова осталось без главного тренера.
Sport24.ru11:40

Подробнее о событии

Агент Луческу: мы готовы принять предложение «Динамо», Мирча жаждет реванша

Чемпионат12:21

Агент Луческу: «У нас был контакт с руководителями „Динамо“»

Sport.ru12:59

Агент Луческу сообщил о переговорах с московским «Динамо»

РБК12:32

Луческу воевал с судьями и прессой из Москвы — они мешали его «Зениту». Теперь Мирчу хочет «Динамо»

Sport24.ru14:55

Экс-тренер «Зенита» может возглавить «Динамо»

Газета.Ru11:59

Агент Луческу рассказал об интересе «Динамо»

RT на русском11:54

Агент Луческу: «Мирча понимает, чего хочет „Динамо“»

Спорт-Экспресс12:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 19:35, Вашингтон
Общество

Врач назвал симптомы рака на теле человека

Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.
Известия 12:49
Единоборства

Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном

Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.
Вести.Ru 14:17
Шоу-бизнес

Участница КВН Евгения Жарикова умерла от рака

Участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой диагностировали онкологическое заболевание, ушла из жизни в московской клинике.
News.ru 09:07
Транспорт

В РЖД рассматривают четыре варианта ВСМ из Москвы в Петербург

RT на русском 11:58
Политика

Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте

Sputnik Литва вчера в 11:40
Экономика

В Минэкономразвития предложили повысить налоги на малый бизнес

Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 14:51
Политика

В Кремле рассказали, кто лично поздравил Путина с днем рождения

На сайте Кремля опубликовали список глав государств и правительств зарубежных стран, которые лично поздравили российского президента Владимира Путина с днем рождения.
Газета.Ru 11:42
Единоборства

Первый канал в прямом эфире покажет бои Бивола и Усика

Первый канал в прямом эфире покажет поединки Дмитрий Бивол — Ленин Кастильо и Александр Усик — Тайрон Спонг, которые пройдут в Чикаго на арене «Wintrust Arena».
Sports.ru 11:24
Политика

В США Путина поздравили надписью на небе

Lenta.ru 19:20
Авто

Автомобили LADA Classic оказались самыми популярными среди пенсионеров

SpeedMe вчера в 10:43
Армия и оружие

Турция нанесла авиаудар по курдам в Сирии

Телеканал 360° 15:34
Политика

США ввели санкции против 28 организаций из Китая

Почти 30 китайских организаций оказались под санкциями США в связи с ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где Пекин, по мнению Вашингтона, нарушает права местного населения.
Российская газета 17:56
Политика

Конгрессмен заявил о планах США выйти из Договора по открытому небу

Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел заявил о возможных планах США выйти из Договора по открытому небу, направил письмо с протестом в Белый дом.
РИА Новости 19:16
Политика

Путин увеличил себе и Медведеву зарплату на 4,3%

Российский президент Владимир Путин подписал указ о том, что он повышает заработную плату президенту и премьеру России.
Газета.Ru 10:29
Происшествия

Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы

REGNUM вчера в 08:56
Здоровье

Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами

Российская газета 05 октября в 01:55
Общество

Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер

Как рассказал бывший замдиректора онкоцентра Максим Рыков, из НМИЦ им. Блохина могут уйти около 50 медсестер, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 13:51
Авто

В РСА оценили зависимость цены ОСАГО от наличия «жучков»

Ранее 7 октября стало известно, что одним из критериев при установке страховыми компаниями тарифа ОСАГО будет наличие или отсутствие элементов «умного» страхования — телематического датчика.
Известия 09:44
Кино

Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные

РИА Новости 04:13
Шоу-бизнес

21-летняя дочь Марии Голубкиной выросла настоящей красавицей

Ведь девушка выросла без преувеличений настоящей красавицей.
Bimru.ru вчера в 04:11
Армия и оружие

В США придумали план сдерживания России в Черном море

«Черноморский регион занимает видное место в главной цели России по восстановлению влияния и контроля на ее периферии», — отмечается в докладе.
Lenta.ru 04:44
Армия и оружие

На заводе Чкалова собрали первый моторный отсек для нового Ту-160М2

На заводе имени Чкалова в Новосибирске собрали первый моторный отсек для стратегического бомбардировщика Ту-160М2.
ТК Звезда 19:03
Шоу-бизнес

Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж

Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
StarHit.ru вчера в 14:00
Недвижимость

Новостройки в России подорожали почти на 12% за год

С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
Известия 18:10
Гаджеты

Больше никакого Android 9 Pie. Google заставит производителей выпускать все новые смартфоны сразу на Android 10

Android 9 Pie была выпущена 6 августа 2018 года, так что у на 31 января производителей будет год с половиной, чтобы насладиться выпуском устройств на её основе.
iXBT.com 16:47
Гаджеты

Redmi Note 7 Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro серьезно подешевели

Наконец, старшая версия Redmi Note 7 Pro, которая оснащена 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, стоит 211 долларов.
iXBT.com 06:05
Кино

В сети появился трейлер шестого сезона сериала «Викинг»

REGNUM 16:29
Происшествия

В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды

Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.
РИА Новости 05:00
Происшествия

В Воронеже из-за смерти пассажира на борту экстренно сел самолёт

В Воронеже из-за смерти пассажира на борту экстренно приземлился самолёт компании «ЮТэйр» сегодня, 7 октября, передают «РИА Новости».
Вести Воронеж 11:36
Кино

Вселенную «Матрицы» расширят двумя новыми фильмами

Компания Warner Bros. занимается разработкой двух новых фильмов по вселенной "Матрицы".
Газета Metro 05:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мирча Луческу
Румынский футболист
Румынский футболист и футбольный тренер. Известен своей работой с молодыми бразильцами. Бывший главный тренер национальной сборной Турции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное