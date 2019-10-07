Аркадий Запорожану, агент известного тренера Мирчи Луческу, рассказал, что его клиент может возглавить московское «Динамо», которое после отставки Дмитрия Хохлова осталось без главного тренера.

с чего всё началось

Агент бывшего тренер «Зенита» Мирчи Луческу Аркадий Запорожану в интервью «СЭ» рассказал, какой потенциал видит румынский специалист в «Динамо». Ранее «СЭ» сообщал, что Луческу ведет переговоры с московским клубом.

Общество Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.

Политика В США задержали депутата Госдумы Ингу Юмашеву Посол России в США Анатолий Антонов сообщил журналистам о том, что парламентарий Государственной Думы Инга Юмашева оказалась задержана в аэропорту Нью-Йорка.

Политика Украинский режиссер призвал запретить сериал «Сваты» Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев призвал запретить сериал «Сваты» из-за участия в нем российского актера Федора Добронравова.

Политика МИД Украины: Зеленский пытается завершить процесс по Донбассу Как сообщает телеканал ICTV, глава МИД Украины Вадим Пристайко прокомментировал действия команды президента Владимира Зеленского по прекращению войны в Донбассе.

Политика Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.

Общество Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер Вслед за врачами в массовом порядке решили уволиться и медсестры столичного онкоцентра им. Николая Блохина.

Недвижимость Новостройки в России подорожали почти на 12% за год С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».

Шоу-бизнес В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.

Политика В конгрессе заявили о планах США выйти из Договора по открытому небу Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгель заявил, что «глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу».

Шоу-бизнес Нейрохирург оценил шансы на выздоровление актрисы Заворотнюк РИАМО – 7 окт. Ситуация со здоровьем актрисы театра и кино, звезды ситкома "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк волнует поклонников и профессиональное сообщество, так, нейрохирург из Красноярского края Павел Шнякин уверен, что, если у артистки нашли глиобластому, то рассчитывать можно лишь на продление жизни, а не на исцеление, сообщает kp.ru.

Политика Минторг США ввел санкции против 28 китайских организаций Американские власти посчитали, что данные организации противоречат внешнеполитическим интересам США и вовлечены в нарушение прав человека, которые Китай проводит против уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

Армия и оружие Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году Потенциальная ядерная война, которая может разразиться в 2025 году, унесет жизни от 50 до 125 млн человек за неделю.

Единоборства Макгрегор бросил вызов Нурмагомедову, предложив бой в Москве Ирландский боец Конор Макгрегор написал у себя в Twitter пост, адресованный российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Хабибу Нурмагомедову, которые накануне защитил с успехом свой чемпионский пояс UFC в легком весе.

Политика Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.

Политика В Иране назвали причину задержания российской журналистки Юзик Российская журналистка Юлия Юзик была задержана в Тегеране не из-за шпионажа, а из-за проблем с визой.

Политика Кремль начал поиск кандидатов в депутаты для следующего состава Госдумы Администрация президента приступила к поиску людей, которые могли бы стать кандидатами в депутаты Госдумы следующего созыва.

Авто Renault сменит главу российского офиса Генеральным директором Renault Россия с 1 ноября 2019 года назначен Ян Птачек.

Происшествия Сбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов В начале октября «Коммерсантъ» сообщил о появлении в интернете объявлений о продаже личных данных клиентов Сбербанка.

Экономика Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Общество Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков Шведский монарх Карл ХVІ Густав исключил пятерых внуков из членов королевского двора.

Армия и оружие Главком ВКС дал указание убрать цветы и картины из кабинетов командиров Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин дал устное указание командирам соединений, воинских частей и подразделений убрать со стен кабинетов документы, находящиеся не в рамках, и календари.

Шоу-бизнес Деми Мур рассказала, кто изнасиловал ее в 15 лет Актриса описывает в своих мемуарах, как мать водила ее по ночным заведениям. Женщина пыталась привлечь внимание мужчин подростком.

Происшествия В Шотландии мужчина заснул в такси и оказался на другом конце страны Житель Эдинбурга Джозеф Ферджи заснул в Uber после проведенной в вечеринки в клубе и оказался на другом конце Шотландии, об этом сообщает Daily Mail.

Шоу-бизнес Актриса Шарлиз Терон вывела сына на улицу в женском купальнике Американская актриса Шарлиз Терон вывела семилетнего приемного сына Джексона на прогулку в женской одежде.

Религия Православные верующие отмечают день памяти Сергия Радонежского Сегодня, 8 октября, православные верующие вспоминают преставление преподобного Сергия Радонежского.