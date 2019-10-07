Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессАгент Луческу: «Мирча видит потенциал у „Динамо“»

Агент бывшего тренер «Зенита» Мирчи Луческу Аркадий Запорожану в интервью «СЭ» рассказал, какой потенциал видит румынский специалист в «Динамо». Ранее «СЭ» сообщал, что Луческу ведет переговоры с московским клубом.
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