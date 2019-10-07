Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессАгент Луческу: «Мирча видит потенциал у „Динамо“»

Агент бывшего тренер «Зенита» Мирчи Луческу Аркадий Запорожану в интервью «СЭ» рассказал, какой потенциал видит румынский специалист в «Динамо». Ранее «СЭ» сообщал, что Луческу ведет переговоры с московским клубом.
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с чего всё началось

Агент Луческу подтвердил, что экс-тренер «Зенита» может возглавить «Динамо»

Аркадий Запорожану, агент известного тренера Мирчи Луческу, рассказал, что его клиент может возглавить московское «Динамо», которое после отставки Дмитрия Хохлова осталось без главного тренера.
Sport24.ru11:40

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Агент Луческу: «У нас был контакт с руководителями „Динамо“»

Sport.ru12:59

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РБК12:32

Агент Луческу подтвердил, что экс-тренер «Зенита» может возглавить «Динамо»

Sport24.ru11:40

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Агент Луческу рассказал об интересе «Динамо»

RT на русском11:54

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Агент Луческу: «Мирча понимает, чего хочет „Динамо“»

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Армия и оружие

Армия ДНР показала, какой «мир» поддерживают ВСУ на Донбассе

Пока идут разговоры о разведении сторон на обозначенных участках в Петровском (ДНР) и Золотом (ЛНР), киевские каратели усиливают огонь по Республикам.
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Lenta.ru 11:55
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Армия и оружие

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Интерфакс 06:10
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Шойгу провёл телефонный разговор с главой Пентагона

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Юная шведская активистка Грета Тунберг вновь переписала статус в Twitter, который меняла после того, как президент РФ Владимир Путин прокомментировал ее выступление в ООН.
РЕН ТВ 05:15
Авто

Новая Skoda Octavia засветилась без камуфляжа

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АвтоВзгляд 04 октября в 10:34
Общество

Бездомная певица из метро Лос-Анджелеса покоряет большую сцену

РЕН ТВ 02:26
Наука

В Арктике зафиксировали рекордный выброс метана

Рекордный выброс метана в атмосферу зафиксировали в акватории российской части Арктики, сообщили в понедельник, 7 октября, в Томском политехническом университете, ученые которого вместе с коллегами из ряда российских научных центров и вузов в настоящее время находятся в экспедиции в морях Восточной Арктики.
Известия 11:34
Политика

В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока-2»

В комитете Госдумы РФ по энергетике обосновали несостоятельность заявлений Вашингтона о том, что запуск газопровода "Северный поток - 2" якобы нанесет сокрушительный удар по энергобезопасности Европы и ее энергетическому разнообразию.
Российская газета 10:29
Шоу-бизнес

В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске

В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews 12:25
Транспорт

Запуск грузовых поездов по мосту в Крым перенесли

Начало движения грузовых поездов по мосту в Крым перенесли из-за обнаруженного археологического памятника, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса.
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Недвижимость

Число новостроек в Москве упало до уровня 2015 года из-за эскроу

Реформа долевого строительства привела к заметному сокращению числа новостроек в Москве: с начала года на столичный рынок вышло на 23% меньше проектов, чем за аналогичный период 2018-го (46 против 60), подсчитали в компании «Метриум».
РБК 05:02
Политика

ФБР допросило депутата Госдумы в Нью-Йорке

Газета.Ru 05 октября в 21:06
Происшествия

В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды

Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.
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Экономика

«Росатом» поделился планами по развитию Севморпути до 2035 года

Телеканал 360° 13:49
Культура

В 33 года умерла актриса Марина Куклина из «Возвращения Мухтара»

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Убийца студентки Бауманки в Домодедово назвал свой мотив

Подозреваемый в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана Алисы Ш. — бывший муж старшей сестры девушки Павел З. сознался в содеянном.
Известия 08:03
Происшествия

Росгвардия не нашла нарушений при задержании актера Устинова

Росгвардия не нашла нарушений в действиях сотрудников, задержавших актера Павла Устинова на несогласованной акции 3 августа в Москве.
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Лиза Галкина показала привязанность к цветочным ободкам

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Телепрограмма 14:08
Политика

Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу

Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.
РБК вчера в 18:13
Происшествия

Самолет «ЮТэйр» сел в Воронеже из-за смерти пассажира

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Известия 12:06
Общество

В Тульской области нашли виновников массовой гибели пчел в регионе

В Тульской области прокуроры внесли представления в адрес шести сельхозпроизводителей в связи с массовой гибелью пчел из-за нарушений при обработке земель пестицидами, сообщается на сайте регионального управления ведомства.
Аргументы и Факты 11:46
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Директор Анастасии Заворотнюк опровергает слухи о смерти актрисы

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Здоровье

Володин назвал главные проблемы российского здравоохранения

В своем выступлении на VII съезде Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" спикер Госдумы обозначил главные проблемы отечественного здравоохранения.
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Общество

Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер

Как рассказал бывший замдиректора онкоцентра Максим Рыков, из НМИЦ им. Блохина могут уйти около 50 медсестер, передает "Интерфакс".
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Искусственный интеллект расшифрует древние свитки из Геркуланума

RuNews24.ru 05 октября в 07:06
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АвтоВАЗ отозвал Lada Granta из-за проблем с тормозами

В сентябре АвтоВАЗ снял с продажи почти 7 тыс. Lada Granta из-за той же проблемы – неисправных тормозов.
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Румынский футболист и футбольный тренер. Известен своей работой с молодыми бразильцами. Бывший главный тренер национальной сборной Турции.
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