Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессАгент Луческу: «Мирча видит потенциал у „Динамо“»

Агент бывшего тренер «Зенита» Мирчи Луческу Аркадий Запорожану в интервью «СЭ» рассказал, какой потенциал видит румынский специалист в «Динамо». Ранее «СЭ» сообщал, что Луческу ведет переговоры с московским клубом.
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с чего всё началось

Агент Луческу подтвердил, что экс-тренер «Зенита» может возглавить «Динамо»

Аркадий Запорожану, агент известного тренера Мирчи Луческу, рассказал, что его клиент может возглавить московское «Динамо», которое после отставки Дмитрия Хохлова осталось без главного тренера.
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Трейлер фильма о Децле появился в Сети

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