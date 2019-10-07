Футбол
RT на русскомАгент Луческу рассказал об интересе «Динамо»
Последним местом работы Луческу была сборная Турции, которую он покинул в 2019 году. До этого, с 2016 по 2017 год, румынский специалист возглавлял «Зенит», с которым выигрывал Суперкубок России. Ранее агент Чельцов заявил, что в «Динамо» был готов перейти футболист «Милана».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 10:53, Ашберн
Происшествия
Сестры Хачатурян показали, как убивали отца
РИА Новости 09:15
Армия и оружие
Российским Су-57 нашли нового покупателя
Еще одним покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57 может стать Мьянма. Об этом сообщает MilitaryWatch.
Lenta.ru 07:38
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Политика
В Госдуму внесли проект о блокировке пользователей e-mail-сервисов
В Госдуму внесли законопроект о блокировке пользователей e-mail-сервисов и мессенджеров, которые распространяют запрещённую в России информацию.
RT на русском 10:01
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов предположил, с чем может быть связана выписка актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости 06:56
Интернет
Роскачество определило самые лучшие мессенджеры
Эксперты и Роскачества составили список самых лучших мессенджеров в России.
Дни24 09:58
Экономика
Минэк предложил увеличить налоги на малый бизнес с 2020 года
В Минэкономразвития выcтупили с пpедложением проиндeксировать кoэффициенты для рacчета нaлогов для малого бизнecа, в том числе единый нaлог на вмeненный дoxод (ЕНВД), нaлог на дoxоды физическиx лиц (НДФЛ), тopговый сбор и пaтент на 4,9% с 2020 года.
Известия вчера в 15:27
Политика
Поздравления от Трампа и Зеленского Путину в Кремль не поступали
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что поздравления в адрес главы РФ с днем рождения от лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Кремль пока не поступали.
Газета.Ru 08:11
Экономика
Глава МВФ прогнозирует падение мировой экономики
Мировая экономика из-за глобальных торговых конфликтов потеряет около 700 миллиардов долларов к следующему году или около 0,8% мирового ВВП.
УтроNews 10:50
Театры
Режиссером незавершенного спектакля Захарова назначена его дочь
Российская газета 10:46
Армия и оружие
Националисты выдвинули Зеленскому ультиматум по Донбассу
Президенту Украины Владимиру Зеленскому местные националисты поставили условие: если Вооруженные силы страны отойдут согласно "формуле Штайнмайера" от линии разграничения в Золотом (рубеж на Луганщине) и в районе Петровское (ДНР), то эти населенные пункты займут представители добробатов.
Утро.ru 08:42
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Следующие длинные выходные придутся уже на новогодние каникулы — с 1 по 8 января. День народного единства отмечается с 2005 года.
РИА Новости 06:20
Общество
Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса
В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.
Российская газета 05:58
Происшествия
Истребитель F-16 разбился в Германии
Истребитель F-16 потерпел крушение в Германии, пилот успел катапультироваться. Об этом 8 октября сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Известия 10:24
Общество
Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова
Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом 8 октября сообщает ТАСС.
Известия 09:10
Кино
Появился трейлер российского фильма «Спутник»
Газета.Ru вчера в 15:58
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий
Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК 09:36
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:55
Политика
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о Донбассе
Ранее во вторник в ходе форума в Минске белорусский лидер заявил, что в Донбассе с 2014 года продолжается конфликт между Россией и Украиной.
Lenta.ru 06:57
Гаджеты
Первую партию смартфонов Samsung Galaxy Fold раскупили в РФ
Прием заказов на аппарат с гибким экраном стартовал 4 октября, и должен был продлиться до вечера 7 октября, но россияне первую партию Galaxy Fold раскупали раньше срока.
Astera вчера в 12:52
Единоборства
Тайсон Фьюри устроил потасовку со звездой реслинга
Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри устроил потасовку со звездой реслинга Броном Строумэном в рамках шоу SmackDown.
РИА Новости 05:54
Игры
Call of Duty: Mobile скачали 100 миллионов раз
Количество скачиваний игры для мобильных устройств Call of Duty: Mobile достигло 100 млн загрузок.
Cyber.sports.ru 10:29
Экономика
Гонконгская биржа отказалась от слияния с LSE
Оператор гонконгской биржи Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) отказался от планов слияния с Лондонской фондовой биржей (LSE), руководство которой ранее отвергло эту сделку.
Интерфакс 00:43
Армия и оружие
Командиры ВКС получили указание убрать из кабинетов цветы и картины
Командиры воинских частей Воздушно-космических сил с позывными Железняк, Водомер, Зенитка и Болгарин получили указание от главнокомандующего ВКС генерал-полковника Сергея Суровикина убрать из своих кабинетов цветы и картины.
Ридус 03:50
Политика
МВД: в преддверии выборов в Москве могли произойти массовые беспорядки
Провокационными действия организаторов протестов в Москве перед выборами в Мосгордуму назвал замначальника главка по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Юрий Денисенко.
Вести.Ru 10:47
Политика
Путин наградил американского астронавта Ника Хейга орденом Мужества
Президент Владимир Путин наградил орденом Мужества американского астронавта Ника Хейга — участника полета, который сорвался из-за аварии ракеты "Союз-ФГ".
РИА Новости 04:52
Общество
Журналист Znak.com нашел в центре Кургана подпольный крематорий
Подпольный крематорий, в котором несколько лет сжигали человеческие останки, медицинские отходы и трупы животных, обнаружил корреспондент Znak.com в центре Кургана.
Znak.com 09:45
Происшествия
ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.
Известия 03:25