Футбол
RT на русскомАгент Луческу рассказал об интересе «Динамо»
Последним местом работы Луческу была сборная Турции, которую он покинул в 2019 году. До этого, с 2016 по 2017 год, румынский специалист возглавлял «Зенит», с которым выигрывал Суперкубок России. Ранее агент Чельцов заявил, что в «Динамо» был готов перейти футболист «Милана».
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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 13:24, Ашберн
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Ибрагимович забил шикарный гол в последнем туре MLS
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В 33 года умерла актриса Марина Куклина из «Возвращения Мухтара»
Украинская актриса Марина Куклина ушла из жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ее коллегу Римму Зюбину.
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Обнародованы документы об убийстве 214 детей в Ейске в годы войны
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Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»
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