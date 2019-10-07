Футбол
Нева СпортАгент: Ляказетт мог перейти в «Зенит» вместо Малкома
Российский футбольный агент Дмитрий Чельцов рассказал о том, что в летнее трансферное окно состав «Зенита» мог пополнить французский нападающий Александр Ляказетт.
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 04:15, Ашберн
Армия и оружие
В ДНР заявили о возгорании дома в результате обстрела ВСУ
В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что в селе Коминтерново в результате обстрела со стороны украинских силовиков загорелся дом.
RT на русском 05 октября в 14:07
Гаджеты
Прошивка 7.0 для PlayStation 4 выйдет завтра и порадует владельцев Android
Remote Play и крутая Тусовка Уже завтра, 8 октября, выйдет новая прошивка 7.0 для PS4, судя по японскому блогу PlayStation (в европейском даты нет).
Srnsk 04:10
Хоккей
Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов забросил шайбу от красной линии
Чемпионат вчера в 12:55
Армия и оружие
США рассказали о сокращении ядерного арсенала России
Отмечается, что при этом обе страны не выходят за рамки Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Lenta.ru 04:05
Гаджеты
В Сети раскрыли характеристики европейской версии Honor 9X
Китайская компания Honor уже готовит свой смартфон к выходу на европейский рынок и накануне этого события стали известны его характеристики.
Газета DAILY вчера в 14:26
Политика
Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте
РИА Новости вчера в 08:35
Политика
ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка
RT на русском вчера в 05:43
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru вчера в 06:22
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Спорт
Глава РУСАДА сообщил о возможных санкциях со стороны WADA
Глава РУСАДА Юрий Ганус рассказал о возможных санкциях со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), если 9 октября российское спортивное руководство не сможет объяснить WADA, откуда взялись изменения, найденные в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, пишет газета «Известия».
Аргументы и Факты вчера в 20:56
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 получит поддержку NFC по всему миру
Ранее сообщалось, что Xiaomi Mi Band 5 может дебютировать уже во втором квартале будущего года.
Astera 05 октября в 07:11
Технологии
PayPal выходит из проекта Facebook по выпуску криптовалюты Libra
Американский оператор электронной платежной системы компания PayPal приняла решение отказаться от участия в проекте криптовалюты Libra компании Facebook.
REGNUM 04 октября в 19:03
Общество
Фридмана могут допросить по испанскому делу Zed WorldWide в октябре
Издание указывает, что испанский прокурор по борьбе с коррупцией обвиняет Фридмана в нарушении законов страны при попытке получить контроль над компанией Zed WorldWide в 2016 г. В принадлежащей Фридману компании LetterOne сообщили FT, что изучили обвинения в адрес бизнесмена и считают их необоснованными.
Ведомости 02:43
Происшествия
Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье
В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
РБК 00:51
Космос
Центр Млечного Пути вспыхнул 3,5 миллиона лет назад
Астрономы подсчитали, что примерно 3,5 миллиона лет назад сверхмассивная черная дыра в центре нашей галактики извергнула из себя поток вещества на расстояние более чем в 200 тыс. световых лет.
Индикатор 03:30
Экономика
МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова анонсировала, что естественный прирост населения России начнётся в 2023—2024 годах.
REGNUM 02:39
Общество
В Москве ночь на 7 октября стала самой холодной с начала осени
Ночь на 7 октября стала самой холодной в Москве и области с начала осени, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
РБК 02:54
Шоу-бизнес
Появились фото Дарьи Клюкиной в свадебном платье
Сегодня на озере Комо в итальянском регионе Ломбардия прошло торжество в честь свадьбы победительницы 6-го сезона шоу «Холостяк» Дарьи Клюкиной и ее избранника, топ-менеджера «Газпром-медиа», Владимира Чопова.
Вокруг ТВ 04 октября в 14:26
Здоровье
Истинную причину атеросклероза раскрыл немецкий врач
Пусковым механизмом атеросклероза на самом деле является нарушение кровоснабжения внешней стенки артерий, развивающееся из-за воспалительных процессов.
Соловей.Инфо вчера в 04:00
Политика
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
RT на русском вчера в 22:23
Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец 05 октября в 13:44
Общество
Названы города России, лидирующие по уровню зарплат
Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе была зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 18:21
Шоу-бизнес
Преобразившаяся Лариса Долина вышла в свет и собрала комплименты
Сама Долина не ведет социальных сетей, поэтому поклонники певицы чаще видят свежие фотографии Ларисы на страничках ее коллег.
Uznayvse.ru вчера в 07:17
Политика
В Киеве состоялась протестная акция против «формулы Штайнмайера»
ИжевскИнфо.РУ 03:13
Армия и оружие
План по сдерживанию России в Черном море разработали в США
Правительственный аналитический центр США - RAND Corporation опубликовал доклад, в котором представил стратегию сдерживания России в Черном море.
Газета.Ru 02:50
Армия и оружие
ВСУ признали гибель одного боевика
REGNUM 03:06