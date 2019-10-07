с чего всё началось

Российский футбольный агент Дмитрий Чельцов рассказал о том, что в летнее трансферное окно состав «Зенита» мог пополнить французский нападающий Александр Ляказетт.

Агент: Ляказетт мог перейти в «Зенит» вместо Малкома

Здоровье Врач дал рекомендации для сохранения здоровья печени Ученые дали несколько простых советов, которые позволят сохранить здоровье печени.

Общество Курьеры Ozon в Санкт-Петербурге прекратили забастовку Курьеры службы доставки интернет-магазина Ozon в Санкт-Петербурге вернулись к работе, сообщила «РИА Новости» пресс-служба компании.

Религия РПЦ приняла в свою юрисдикцию епархию русских церквей Константинополя В середине сентября Священный синод Русской православной церкви принял в состав РПЦ главу Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископа Иоанна и тех клириков и приходы, которые решат за ним последовать.

Армия и оружие Эрдоган сообщил о выводе войск США с северо-востока Сирии США начали выводить свои войска с северо-востока Сирии, где Турция собирается провести операцию по созданию «зоны безопасности».

Шоу-бизнес Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».

Спорт Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене отреагировала на интервью президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина, в котором он заявил, что у него нормальные отношения со спортсменкой.

Шоу-бизнес Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии В июле Лолита Милявская публично заявила о том, что расстается с мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым.

Футбол Комбаров назвал причину отставки Кононова Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров назвал причины отставки Олега Кононова с поста главного тренера московского "Спартака".

Политика Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.

Происшествия Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово Оперативники задержали предполагаемого убийцу 17-летней студентки из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.

Шоу-бизнес Отец Меган Маркл заступился за прессу, которая травила его дочь Отец герцогини встал на сторону прессы, которая опубликовала письмо. Принц Гарри не намерен мириться с травлей супруги.

Гаджеты Официально представлена карта AMD Radeon RX 5500 Новинку показали на презентации, где поведали о настольной Radeon RX 5500 и мобильной Radeon RX 5500M.

Шоу-бизнес Опубликованы отрывки из новой книги о Жанне Фриске В Сети появились отрывки из первой главы книги о российской певице Жанне Фриске. Ее автором стал сценарист и друг артистки Геннадий Куркин.