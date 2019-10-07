Футбол

Нева СпортНева СпортАгент: Ляказетт мог перейти в «Зенит» вместо Малкома

Российский футбольный агент Дмитрий Чельцов рассказал о том, что в летнее трансферное окно состав «Зенита» мог пополнить французский нападающий Александр Ляказетт.
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Агент Дмитрий Чельцов рассказал о том, как форвард лондонского "Арсенала" Александр Ляказетт почти стал игроком петербургского "Зенита", передает "Спорт Бизнес Online
".
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Автоматически обработан 7021 источник, обновлено в 08:46, Ашберн
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