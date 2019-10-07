с чего всё началось

Российский футбольный агент Дмитрий Чельцов рассказал о том, что в летнее трансферное окно состав «Зенита» мог пополнить французский нападающий Александр Ляказетт.

Агент: Ляказетт мог перейти в «Зенит» вместо Малкома

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