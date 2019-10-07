с чего всё началось

Российский футбольный агент Дмитрий Чельцов рассказал о том, что в летнее трансферное окно состав «Зенита» мог пополнить французский нападающий Александр Ляказетт.

Агент: Ляказетт мог перейти в «Зенит» вместо Малкома

Армия и оружие Эрдоган: войска США покидают северо-восток Сирии Американские войска начали покидать северо-восток Сирии, где Турция готовит операцию по созданию зоны безопасности.

Происшествия Жительниц Приамурья оштрафовали за распространение фейков о паводке Две женщины, рассылавшие через мессенджер недостоверную информацию о паводке, впервые в Приамурье оштрафованы по новой статье КоАП о распространении фейков, сообщает УМВД по Амурской области.

Автоспорт Наоки Ямамото дебютирует в Сузуке за рулём Toro Rosso Наоки Ямамото, дважды выигрывавший японскую серию Super Formula и действующий чемпион Super GT, готовится дебютировать в Формуле 1 за рулём машины Toro Rosso.

Шоу-бизнес Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».

Спорт Россию могут отстранить от двух Олимпиад из-за манипуляций с допингом Россия может пропустить Олимпийские игры 2020 и 2022 годов из-за манипуляций с допинг-пробами.

Политика Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".

Политика Добровольцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск Глава подразделения "Азов", экс-депутат Рады Андрей Билецкий заявил, что его бойцы заняли позиции вблизи населенного пункта Золотое в Донбассе.

Экономика Президент Путин поддержал проект строительства дороги в обход Саратова Глава региона пояснил, что сейчас губерния относится к пензенскому управлению, но вскоре будет иметь собственный территориальный отдел, который займется содержанием и ремонтом федеральных дорог.

Армия и оружие В США сравнили число танков России и НАТО Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.

Шоу-бизнес Мария Голубкина показала повзрослевшую дочь от Николая Фоменко Напомним, кроме общих детей с Голубкиной у Фоменко есть старшие — дочь Екатерина и сын Василий.

Политика AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза» В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.

Общество Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование клеток Нобелевскую премию в области медицины и физиологии получили американский онколог Уильям Кэлин, британский ученый Питер Рэтклифф и американский ученый-медик и Грегг Л. Семенза.

Финансы Чистая прибыль Сбербанка за девять месяцев выросла до 665,4 млрд рублей Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в январе - сентябре 2019 года увеличилась по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 8,6% и достигла 665,4 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе банка.

Политика Зеленский захотел вернуться на сцену Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.

Культура В 33 года умерла актриса Марина Куклина из «Возвращения Мухтара» Украинская актриса Марина Куклина ушла из жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ее коллегу Римму Зюбину.

Политика Власти Ирана назвали причины задержания российской журналистки Задержание российской журналистки Юлии Юзик в Иране не связано со шпионажем, у нее была проблема с визой, заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии, передает «РИА Новости».

Происшествия В Татарстане женщина ранила ножом двух сыновей Жительница Набережных Челнов подозревается в покушении на убийство и убийстве своего малолетнего сына.

Технологии «Билайн» сообщил об утечке данных 9 миллионов клиентов в сеть В интернете обнаружили базу данных об абонентах, кто подключал себе в 2017 году домашний интернет.

Политика В США назвали «Северный поток — 2» сокрушительным ударом по Европе Запуск газопровода «Северный поток — 2» усилит влияние России и нанесёт сокрушительный удар по безопасности Европы и энергетическому разнообразию.

Армия и оружие В США разработали план по сдерживанию России в Черном море Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.

Политика Кирилл Вышинский стал исполнительным директором МИА «Россия сегодня» Бывший главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский назначен на должность исполнительного директора МИА "Россия сегодня", сообщает ТАСС.

Экономика Назначена допустимая доля приема мигрантов на работу на 2020 год Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, согласно которому назначена предельная доля иностранных работников в экономике по отраслям и по регионам России на 2020 год.