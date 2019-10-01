Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессАгент Малкома опубликовал фотографию игрока из больницы

Агент нападающего «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия опубликовал в Instagram фотографию бразильца из клиники. Футболист перешел в российский клуб из «Барселоны» 2 августа, но уже 10 августа против «Динамо» получил травму и больше не появлялся на поле.
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Агент игрока «Зенита» Малкома опубликовал фотографию из больницы

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Агент Малкома опубликовал фото нападающего «Зенита» из больницы

Sport24.ruвчера в 19:58

Агент Малкома опубликовал фотографию игрока из больницы

Спорт-Экспрессвчера в 19:11
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