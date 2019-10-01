Футбол
Спорт-ЭкспрессАгент Малкома опубликовал фотографию игрока из больницы
Агент нападающего «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия опубликовал в Instagram фотографию бразильца из клиники. Футболист перешел в российский клуб из «Барселоны» 2 августа, но уже 10 августа против «Динамо» получил травму и больше не появлялся на поле.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 02:45, Ашберн
Шоу-бизнес
Заворотнюк перевезли в клинику для тяжелобольных пациентов
Общество
Туалеты на вокзалах в России станут бесплатными для всех
В России туалеты на железнодорожных вокзалах городов станут бесплатными для всех.
Армия и оружие
Предупрежденный Китай: к чему приведет решение Москвы о помощи Пекину
В 2018 году Владимир Путин разъяснял аудитории концепцию ответно-встречного удара, в этом — между делом сообщил, что Москва помогает Пекину создать систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН).
Футбол
Буффон: «Ювентус» — единственный клуб, в котором я согласен быть вторым вратарём
Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о своём возвращении в туринский клуб.
Политика
Путин пожелал избранным губернаторам работать весь срок «напряженно»
Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернаторами, избранными в ходе единого дня голосования 8 сентября, указал им на необходимость работать "напряженно" на протяжении всего срока полномочий, как в период избирательной кампании.
Армия и оружие
Евросоюз призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган объявил начало операции армии Турции в Сирии.
Энергетика
В Эквадоре протестующие захватили три нефтяных месторождения
Три нефтяных месторождения захвачены протестующими в Эквадоре. Об этом сообщили представители министерства энергетики страны.
Армия и оружие
Опубликовано видео пусков ракет «Калибр» с подлодки в Чёрном море
Минобороны РФ опубликовало видео учебных стрельб крылатыми ракетами "Калибр", которые проходили в Чёрном море.
Футбол
Германия — Аргентина 2:2
Сборная Германии сыграла вничью с командой Аргентины в товарищеском матче — 2:2. В составе бундестим отличились Серж Гнабри и Кай Хаверц.
Здоровье
Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях
Ранее Стилиди рассказал, что директор института получает 180 тысяч рублей в месяц, его заместители — до 220 тысяч, а врачи — от 160 до 300 тысяч рублей.
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
Политика
Комитет Госдумы внесёт поправки в бюджет об индексации зарплат военным
Комитет Госдумы по обороне внесёт ко второму чтению проекта бюджета на 2020 год поправки об индексации зарплат действующим военным и военным пенсионерам с 1 января.
Происшествия
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
Как выяснилось, у одного из детей после рассказа о пытках происходили истерики, частая смена настроений, появился страх смерти, он отказывался посещать дошкольное учреждение.
Общество
Первая в мире клонированная корова умерла в Японии
В японском заповеднике умерла корова по кличке Кага, которая вместе с сестрой-близнецом стала первой клонированной коровой в мире, передает ТАСС.
Происшествия
В Рязани задержан подозреваемый в убийстве ветерана ВОВ и его супруги
Финансы
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
В Саратове и Киеве сравнивают стоимость одинаковых продуктов в магазинах сети "Ашан".
Гаджеты
Слух: Google покажет 5G-смартфон на следующей неделе
Если 5G Pixel анонсируют на следующей неделе, то Google окажется первой американской компанией, выпустившей устройство с поддержкой нового стандарта беспроводной связи.
Общество
В России могут начать наказывать родителей курящих детей
Родителей курящих детей могут начать привлекать к административной ответственности.
Армия и оружие
Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Шоу-бизнес
Сергей Светлаков впервые показал старшего сына
Известный российский актер и продюсер впервые продемонстрировал публике старшего сына, Ивана, которому шесть лет.
Энергетика
В США пообещали падение цен на нефть
Цены на нефть в краткосрочном периоде ожидает падение, согласно прогнозу Минэнерго США, опубликованном на сайте ведомства.
Политика
Украина не достигнет стандартов НАТО к 2020 году
Украина не сможет полностью достичь поставленной цели соответствовать стандартам НАТО к концу 2020 года.
Политика
Савченко рассказала о проигравшем Украину Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко проиграл страну, когда подписал Минские соглашения.
Политика
«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев назвал бессмысленным продление старого газового контракта с "Газпромом".
Политика
Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44 процента
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44 процента — до 27 тысяч рублей.
Общество
Johnson & Johnson выплатит $8 млрд мужчине, у которого выросла грудь
Суд обязал данную компанию выплатить мужчине восемь миллиардов долларов, так как она не предупредила о побочных эффектах, которые имеет производимый ей препарат Risperdal.
Политика
Зеленский заявил об отсутствии сил у Украины вернуть Крым
Владимир Зеленский заявил о невозможности вернуть Крым силами одной Украины.