Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессАгент Малкома опубликовал фотографию игрока из больницы

Агент нападающего «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия опубликовал в Instagram фотографию бразильца из клиники. Футболист перешел в российский клуб из «Барселоны» 2 августа, но уже 10 августа против «Динамо» получил травму и больше не появлялся на поле.
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