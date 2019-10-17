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Газета.RuАгент Мельгарехо прокомментировал будущее игрока в «Спартаке»
Агент полузащитника московского "Спартака" Лоренсо Мельгарехо Хуан Апплеярд высказался относительно будущего своего клиента при новом главном тренере красно-белых Доменико Тедеско. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
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Агент игрока «Спартака» Мельгарехо рассказал о будущем своего клиента
Bookmaker-ratings.ruвчера в 15:11
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Газета.Ru вчера в 18:50
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РБК 16 октября в 22:28
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В Якутии пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП
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Минэкономразвития сообщило об ускорении роста экономики РФ в два раза
Рост ВВП в третьем квартале текущего года составил 1,9% против 0,9% во втором квартале.
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