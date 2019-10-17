с чего всё началось

Хуан Апплеярд, агент полузащитника московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо, прокомментировал ситуацию с будущим своего клиента в команде.

Агент Мельгарехо рассказал о будущем футболиста в «Спартаке»

Общество Telegram предложил вернуть инвесторам в его криптовалюту 77% вложений Telegram предложил инвесторам, которые вложились в блокчейн-платформу компании TON (Telegram Open Network), согласиться на перенос ее запуска с 31 октября на 30 апреля, узнали The Bell и портал Coindesk.com.

Энергетика «Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.

Политика На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.

Финансы Банк России допустил более решительное снижение ключевой ставки Центробанк предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако возможно ее более активное снижение, рассказала в интервью CNBC глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Происшествия Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве «17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.

Политика Эрдоган и Путин обсудят процесс создания зоны безопасности в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным следующую фазу процесса создания зоны безопасности на севере Сирии.

Политика Украина признала невозможность отсоединиться от энергосистемы России Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил о невозможности отсоединиться от энергосистемы России.

Общество В Минздраве предупредили об опасности переедания яиц «В желтке яйца много холестерина и насыщенных жиров, поэтому перебарщивать нельзя», — заявил диетолог «Газете.Ru».

Общество В НОТУ прокомментировали новые правила отбора на «Евровидение» Ранее сообщалось, что в новом отборе теперь смогут принять участие только те исполнители или коллективы, которые не выступали на территории России с 2014 года, не планируют и не анонсируют концертную деятельность в РФ до финала «Евровидения», а также не въезжали на территорию Крыма «с нарушением законодательства Украины».

Футбол Драка в ВИП-ложе произошла во время матча между Украиной и Португалией Во время матча квалификации чемпионата Европы 2020 года между украинской и португальской командами в ВИП-ложе произошёл конфликт между главой Федерации футбола Украины Андреем Павелко, президентом киевского «Динамо» Игорем Суркисом и его братом, почётным членом УЕФА Григорием Суркисом.

Здоровье Несколько травматологов уволились из челябинской больницы Несколько врачей травматологов уволились из травмпункта челябинской городской больницы № 6, оставшиеся специалисты с трудом стравляются с нагрузкой, сообщает 74.ru со ссылкой на одного из сотрудников медучреждения.

Происшествия Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, вины он не признает, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Политика Получены новые доказательства принадлежности России арктического шельфа Министерство обороны получило новые исчерпывающие доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, заявил вице-премьер Юрий Борисов на заседании Морской коллегии при правительстве, состоявшемся в Санкт-Петербурге.

Происшествия СК раскрыл детали гибели актера Марьянова в реабилитационном центре Следственный комитет раскрыл детали гибели актера Дмитрия Марьянова в реабилитационном центре "Феникс".

Общество Facebook удалил одну из страниц проекта RT с рецептами русской кухни Социальная сеть Facebook удалила страницу проекта RT Russian Kitchen с рецептами русской кухни.

Экономика Темпы роста экономики Китая упали до минимума почти за 30 лет SCMP отмечает, что целевой диапазон роста экономики Китая на 2019 году установлен властями страны на уровне 6 – 6,5%.

Политика В Раде появилось объединение по «возвращению» Кубани В Верховной Раде создали межфракционное объединение под названием «Кубань», целью которого является возвращение в культурное и социальное поля украинских этнических территорий и этнических украинцев.

Общество Эксперт рассказал, чем заменить пластиковые пакеты Заменить пластиковые пакеты можно многоразовыми мешками из ткани или органзы, в которых можно носить продукты, считает экотренер Роман Саблин.

Шоу-бизнес Изуродованное пластикой лицо Алентовой сняли вблизи В Сети появились снимки крупным планом лица звезды фильма «Москва слезам не верит» Веры Алентовой, сообщает Starhit.

Экономика Минимальную цену на сахар предложили ввести в России Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) порекомендовала России установить минимальную цену на сахар, чтобы сделать его производство более рентабельным.

Фигурное катание Туктамышева и Щербакова сразятся на первом этапе Гран-при 18 октября в Лас-Вегасе стартует первый этап взрослой серии Гран-при по фигурному катанию Skate America.

Общество СМИ нашли иностранца, из-за которого ФБК признали иноагентом Именно переводы от иностранных лиц стали причиной включения ФБК Алексея Навального в реестр «иностранных агентов», напоминает «Медуза».