Футбол
RT на русскомАгент Мельгарехо рассказал о будущем футболиста в «Спартаке»
Хуан Апплеярд, агент полузащитника московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо, прокомментировал ситуацию с будущим своего клиента в команде.
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Хуан Апплеярд, агент полузащитника «Спартака» Лоренсо Мельгарехо, прокомментировал ситуацию относительно будущего своего клиента.Чемпионатвчера в 14:57
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Агент игрока «Спартака» Мельгарехо рассказал о будущем своего клиента
Bookmaker-ratings.ruвчера в 15:11
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Во время матча квалификации чемпионата Европы 2020 года между украинской и португальской командами в ВИП-ложе произошёл конфликт между главой Федерации футбола Украины Андреем Павелко, президентом киевского «Динамо» Игорем Суркисом и его братом, почётным членом УЕФА Григорием Суркисом.
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Следственный комитет раскрыл детали гибели актера Дмитрия Марьянова в реабилитационном центре "Феникс".
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