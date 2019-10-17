Футбол

RT на русскомRT на русскомАгент Мельгарехо рассказал о будущем футболиста в «Спартаке»

Хуан Апплеярд, агент полузащитника московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо, прокомментировал ситуацию с будущим своего клиента в команде.
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Агент прокомментировал ситуацию с будущим Мельгарехо в «Спартаке»

Хуан Апплеярд, агент полузащитника «Спартака» Лоренсо Мельгарехо, прокомментировал ситуацию относительно будущего своего клиента.
Чемпионатвчера в 14:57

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Агент прокомментировал ситуацию с будущим Мельгарехо в «Спартаке»

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Агент Мельгарехо прокомментировал будущее игрока в «Спартаке»

Газета.Ruвчера в 23:39

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Bookmaker-ratings.ruвчера в 15:11

Агент Мельгарехо рассказал о будущем футболиста в «Спартаке»

RT на русском03:14

Тренер сборной России по бенди о футбольном «Спартаке»: «Агенты зло, они разваливают великий клуб»

Новый Век06:20
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