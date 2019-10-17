с чего всё началось

Хуан Апплеярд, агент полузащитника московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо, прокомментировал ситуацию с будущим своего клиента в команде.

Агент Мельгарехо рассказал о будущем футболиста в «Спартаке»

Наука Ученые: синий свет от смартфона и монитора ускоряет старение Длительное воздействие синего света, излучаемого телефоном, монитором или бытовой техникой, может ускорить старение, предупреждают ученые из Университета штата Орегон.

Спорт Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.

Здоровье Минздрав объявил список смертельно опасных прививок Министерство здравоохранения России составило список прививок, которые могут привести к серьезным осложнениям и даже смерти пациента.

Происшествия В Москве задержаны начальники полиции и угрозыска Дорогомилово С поличным при получении 3,5 миллиона рублей задержаны замглавы отдела - начальник местной полиции и руководитель отдела Дорогомиловского угрозыска.

Армия и оружие Украина приготовилась к широкомасштабной агрессии России Вооруженные силы Украины (ВСУ) отрабатывают противодействие широкомасштабной военной агрессии со стороны России.

Армия и оружие Киев обвинил ополченцев Донбасса в невыполнении условий для разведения сил Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявляет, что в настоящее время вооруженные формирования на неподконтрольных Киеву территориях нарушают условие разведения сил и средств в Донбассе - продолжают обстрелы, в частности, в районе населенного пункта Золотое.

Шоу-бизнес Лобода выложила фото с солистом Rammstein С вокалистом Rammstein и друзьями певица отметила свой день рождения - 18 октября Лободе исполнилось 37 лет.

Общество В Арктике нашли бочку с кофе 1902 года Путешественник-исследователь Леонид Круглов рассказал, что во время исследований в Арктике представители Русского географического общества обнаружили бочку с кофейными зернами, оставленную на базе американской экспедиции Эвелина Болдуина в 1902 году.

Интернет «ВКонтакте» изменит дизайн для мобильного приложения Разработчики «ВКонтакте» впервые с 2017 года решили сменить дизайн мобильной версии соцсети.

Политика РПЦ разорвет отношения с архиереями ЭПЦ, которые признают раскольников По словам Легойды, Синод РПЦ уполномочил патриарха Московского и Всея Руси Кирилла прекратить поминовение главы Элладской церкви в случае признания раскольников ПЦУ, передает "РИА Новости".

Общество Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.

Политика США вводят пошлины на европейские товары В понедельник Орган по разрешению споров при ВТО разрешил США обложить пошлинами в размере почти 7,5 млрд долларов в год товары и услуги стран ЕС, нарушивших правила ВТО при субсидировании авиационной корпорации Airbus, передает ТАСС.

Экономика «Мечел» обратился за помощью к Козаку «Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.

Культура Дробыш посоветовал Кормухиной и Гагариной порадоваться друг за друга Музыкальный продюсер и композитор Виктор Дробыш прокомментировал иск певицы Ольги Кормухиной к коллеге Полине Гагариной, который она подала из-за кавер-версии песни Виктора Цоя «Кукушка».

Шоу-бизнес В 48 лет Алена Хмельницкая впервые надела мини Алена Хмельницкая, пожалуй, ни разу не появлялась на светских мероприятиях в коротких платьях — только длиной в пол.

Единоборства Глава UFC: бой Макгрегора с Эдгаром не состоится Нет смысла проводить поединок между ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором и американцем Фрэнки Эдгаром, бой не состоится, заявил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт.

Кино В «Пионере» пройдет премьера «Мысленного волка» Гай Германики В московском кинотеатре «Пионер» 21 октября состоится премьера мистического фильма Валерии Гай Германики «Мысленный волк».

Происшествия Учительница умерла во время прослушивания стихотворений в Челябинске В школе №39 в Челябинске учительница умерла во время прослушивания стихотворений в актовом зале. Об этом сообщает местный портал 74.ru.

Политика Путин предложил отменить международный взнос России Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.

Происшествия Силовики в Мексике отпустили задержанного сына наркобарона Коротышки Сотрудники силовых структур Мексики позволили задержанному сыну наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры уйти, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра безопасности Альфонсо Дурасо.

Политика На Украине уточнили вопросы об амнистии ополченцев Донбасса Ранее в октября министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что власти не планируют использовать для участников конфликта в Донбассе механизм полной амнистии, предусмотренный минскими соглашениями.

Происшествия СК раскрыл детали гибели актера Марьянова в реабилитационном центре Следственный комитет России раскрыл детали гибели актера Дмитрия Марьянова в реабилитационном центре "Феникс", сообщает пресс-служба ведомства.

Армия и оружие Несущие службу на границе РФ корабли оказались обездвижены В издании отметили, что катера были оснащены аккумуляторной системой топливоподачи Common Rail.

Футбол Болельщики «Спартака» написали письмо Федуну Инициативная группа болельщиков московского «Спартака» «Комитет-2023» написала письмо владельцу клуба Леониду Федуну в связи с предстоящей передачей клуба под контроль фанатов.