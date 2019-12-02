Футбол

Газета.RuГазета.RuАгент Роналду отреагировал на вручение «Золотого мяча» Месси

Агент нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду Жорже Мендеш прокомментировал вручение форварду "Барселоны" Лионелю Месси награды "Золотой мяч".
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