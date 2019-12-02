Нападающий сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не присутствует на церемонии вручения премии «Золотой мяч». Об этом пишет издание «Чемпионат.com». Мероприятие проходит в эти минуты в Париже.

Хоккей Стали известны 12 участников Матча звезд КХЛ Завершилось голосование болельщиков по определению 12 первых участников Матча звезд КХЛ в Москве.

Происшествия В Санкт-Петербурге горит ангар на площади 12 тысяч квадратных метров Ангар полыхает на Московском шоссе юге Петербурга на 12 тысячах квадратных метров, конструкции обрушились по всей площади, сообщили РИА Новости в МЧС России.

Авто Электрокар FF 91 показал «ультрароскошный» интерьер Кроссовер FF 91 построен на платформе VPA (Variable Platform Architecture), объединяющей монокок с шасси.

Спорт Россиянки одержали вторую победу на Чемпионате мира по гандболу Ранее ГЛАС сообщал о победе сборной России в стартовом матче Чемпионата мира по гандболу.

Общество Путин запустил газопровод «Сила Сибири» Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.

Экономика «Росатом» станет совладельцем группы «Дело» Шишкарева Госкорпорация «Росатом» станет совладельцем группы бизнесмена Сергея Шишкарева «Дело», недавно участвовавшей в торгах по «Трансконтейнеру».

Политика На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза» Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинский кабмин принял решение о смене руководства государственных компаний, в том числе «Нафтогаза».

Шоу-бизнес Глюкоза показала поклонникам фигуру в открытом купальнике Известная российская певица Глюкоза отдыхает на Бали, откуда порадовала поклонников фотографией в открытом купальнике.

Авто Tesla хочет сделать свою мультимедийную систему еще более увлекательной Стремясь догнать Tesla, многие другие автопроизводители работают над тем, чтобы сделать свои мультимедийные системы более разнообразными и интересными в использовании, сообщает стратег по контенту из Edmunds Уилл Кауфман.

Экономика Western Union и Contact приостановили переводы в Таджикистан Нацбанк Таджикистана (НБТ) заверил, что денежные переводы из России не будут остановлены, так как таджикский регулятор уже начал работу с системой «Юнистрим» и подписал соглашение с Western Union, а договор с Contact должен быть подписан в ближайшее время.

Политика Зеленский пообещал бороться за жителей Донбасса Киев будет бороться за "сбившихся с пути" жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил президент Украины Владимир Зеленский немецкому изданию Spiegel.

Общество Названы российские регионы с самыми высокими и низкими зарплатами Рейтинг регионов по уровню зарплаты составлялся на основе анализа доли работников, получающих на руки 100 тыс. и более в месяц, а также сотрудников, зарабатывающих менее 15 тыс. рублей с учетом самых распространенных зарплат в регионе.

Футбол Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.

Происшествия СК назвал виновных в крушении SSJ-100 в Шереметьево Следственный комитет объявил о завершении расследования дела о гибели людей в результате крушения самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, сообщает "Интерфакс".

Политика Трамп похвалил доклад республиканцев по импичменту Президент США Дональд Трамп назвал «отлично проделанной работой» доклад республиканцев по импичменту.

Общество Трансграничный маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка не принимает заказы Трансграничный маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка Bringly прекратил принимать новые заказы от пользователей.

Общество Большинство россиян не доживут до пенсионного возраста Большинство российских граждан не смогут дожить до нового пенсионного возраста, утвержденного правительством.

Гаджеты Компания Huawei научилась обходиться без американских чипов Китайская компания Huawei научилась обходиться без американских чипов, избавившись от соответствующих компонентов в смартфоне Mate 30 Pro и своих базовых станциях сети связи пятого поколения.