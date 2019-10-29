Футбол

Sport24.ruSport24.ruАгент Шкурина прокомментировал интерес к игроку со стороны «Спартака»

Валерий Исаев, агент нападающего минского клуба «Энергетик-БГУ» Ильи Шкурина, прокомментировал информацию местной прессы о том, что в услугах 20-летнего футболиста заинтересован московский «Спартак».
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Агент Шкурина прокомментировал интерес к игроку со стороны «Спартака»

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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 11:59, Вашингтон
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