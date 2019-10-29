Футбол
Sport24.ruАгент Шкурина прокомментировал интерес к игроку со стороны «Спартака»
Валерий Исаев, агент нападающего минского клуба «Энергетик-БГУ» Ильи Шкурина, прокомментировал информацию местной прессы о том, что в услугах 20-летнего футболиста заинтересован московский «Спартак».
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Один из банкиров заплатил аферистам $450 тыс. Деньги на Rolls-Royce привезли чиновнику, который до изъятия хранил их в служебном сейфе.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД, Минфину, ФСБ и Росгвардии представить предложения по повышению доверия бизнеса к правоохранительной системе и судам.
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Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
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Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей Школы Экономики (ВШЭ) Гасан Гусейнов назвал русский язык убогим, передает РИА "Новости".
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Охрана бара Сергея Жукова жестоко избила молодоженов
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Сценаристы популярного сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс признались в своей некомпетентности.
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В Екатеринбурге из окна роддома городской больницы №40 выпала женщина, которая несколько дней назад родила ребёнка.
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Полицейский Максидов, проходивший свидетелем по делу фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова, отказался признавать себя потерпевшим и уволился.