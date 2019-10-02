Футбол

RT на русскомRT на русскомАгент Шюррле рассказал о болезни футболиста

Агент Инго Хаспел, представляющий интересы полузащитника московского «Спартака» Андре Шюррле, рассказал, по какой причине его клиент не смог сыграть в последних двух матчах команды.
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Агент Шюррле: «У Андре очень сильный бронхит. Надеюсь, он поправится в ближайшие 10 дней»

28-летний футболист перешел в московский клуб из дортмундской «Боруссии» этим летом на правах аренды. В текущем сезоне Шюррле провел за красно-белых семь матчей в Премьер-лиге, забил один гол и сделал две результативные передачи.
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