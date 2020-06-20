Коронавирус

Газета.RuГазета.RuАгент Селюк: игрок «Динамо» Каборе заразился коронавирусом

Агент игрока московского "Динамо" Шарля Каборе Дмитрий Селюк рассказал о том, что его клиент заразился коронавирусом, передает Sport24.
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Селюк: «У Каборе и Н’Жи диагностировали коронавирус»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, который является агентом полузащитника «Динамо» Шарля Каборе, подтвердил, что у его клиента выявлен коронавирус. Также коронавирус диагностировали у нападающего «Динамо» Клинтона Н’Жи.
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