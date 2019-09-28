РПЛ
RT на русскомАгент Селюк раскритиковал работу тренера «Тамбова» Григоряна
«Тамбов» занимает последнее место в чемпионате России, имея в своём активе восемь очков. В матче 11-го тура подопечные Григоряна уступили самарским «Крыльям Советов» со счётом 0:2. Ранее тренер «Тамбова» заявил, что пенальти в матче с «Крыльями Советов» не было.
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«Пенальти не было. Какого черта мы будем что-то анализировать?» Григорян недоволен судейством
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