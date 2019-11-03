Шоу-бизнес

РИА НовостиРИА НовостиАгент Семчева опровергла информацию о его госпитализации

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Актер Александр Семчев здоров и находится дома, информация о его госпитализации не соответствует действительности, сообщила РИА Новости его агент Наталья Алгереева.
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Агент Семчева опровергла информацию о его госпитализации

Актер Александр Семчев здоров и находится дома, информация о его госпитализации не соответствует действительности, сообщила РИА Новости его агент Наталья Алгереева. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что актера госпитализировали в тяжелом состоянии из-за проблем с сердцем.
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Российский актёр
Российский актёр театра, кино и дубляжа, кинорежиссёр, продюсер. Заслуженный артист Российской Федерации.
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