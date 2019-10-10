Футбол
Петербургский дневникАгент бразильца Малкома опубликовал фотографию игрока из больницы
Агент форварда петербургского «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия опубликовал в социальных сетях фотографию игрока из клиники.
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Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена
В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
Astera вчера в 05:07
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Зеленский собрал журналистов на фудкорте
Зеленский будет отвечать на вопросы в течение целого дня 10 октября на территории фудкорта Kyiv Food Market.
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Банковские карты в РФ начнут выдавать через мессенджеры
Банковские карты в РФ в ближайшее время начнут выдавать через мессенджеры.
Вечерний курьер 03:50
Происшествия
Две россиянки предстанут перед судом за убийство насильника
РИА Новости вчера в 17:57
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании кабмином просьб о поддержке армии
Комитет Государственной думы по обороне считает, что правительство игнорирует его рекомендации, касающиеся поддержки потребностей армии.
RT на русском 00:03
Политика
Минюст признал Фонд борьбы с коррупцией иностранным агентом
Отмечается, что такое решение было принято после проведения "текущего контроля" за деятельностью организации главным управлением Минюста по Москве, в результате которого было обнаружено, что она соответствует признакам НКО, выполняющей функции иноагента.
Газета.Ru вчера в 09:42
Хоккей
Ковальчук отправил шайбу в свои ворота в матче «Лос-Анджелеса»
Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук отправил шайбу пяткой в ворота своей команды в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Ванкувер Кэнакс».
РБК 03:05
Происшествия
В Энгельсе пропала 13-летняя Алена Бобкова
Вчера, 9 октября, в Энгельсе Саратовской области без вести пропала 13-летняя Алена Бобкова.
Саратов 24 02:21
Футбол
Чеферин объяснил, зачем УЕФА решил создать третий еврокубок
Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о создании третьего футбольного еврокубка — Лиги конференций Европы.
RT на русском 03:16
Футбол
Малком перенес операцию и выбыл до конца первой части сезона
Футболист "Зенита" Малком перенес операцию по лечению травмы, полученной в августе, и выбыл из строя до зимнего перерыва в сезоне, сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.
РИА Новости 03:39
Шоу-бизнес
Парализованной и больной раком Анастасии Заворотнюк дали 48 часов
Парализованной и больной раком Анастасии Заворотнюк дали 48 часов.
Evo-rus.com 01:16
Армия и оружие
Началась наземная фаза турецкой операции в Сирии
Турция начала наземную часть операции "Источник мира" на севере Сирии.
Газета.Ru 02:43
Политика
Зеленский оценил возможность встречи с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным не планируется, поскольку «все против».
RT на русском 04:03
Общество
МВД предлагает штрафовать родителей курящих детей
Правительство обсуждает идею ввести административную ответственность для родителей, у которых курят несовершеннолетние дети.
Коммерсантъ вчера в 21:55
Политика
Журналистка Юлия Юзик прилетела в Москву из Ирана
Интерфакс 01:53
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель Lada Van в 2020 году
В Сети появилась информация, что компания АвтоВАЗ собирается выпустить летом следующего года новый автомобиль под названием Van.
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Шоу-бизнес
Звезда фильма «Москва слезам не верит» спасает мужа от тяжелой болезни
Зрителям Наталья запомнилась по роли Александры, дочери главной героини фильма "Москва слезам не верит".
Народные новости вчера в 12:26
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган не исключает, что снова станет отцом
Эммануил Виторган и Ирина Млодик с дочерьми В свежем интервью Эммануил Гедеонович заявил, что они с женой не собираются останавливаться на достигнутом и не исключают возможность рождения еще одного ребенка.
Вокруг ТВ вчера в 05:03
Политика
Зеленский назвал отношения Украины и США «уставшими»
Президент Украины Владимир Зеленский считает отношения Киева с Вашингтоном "уставшими".
Московский Комсомолец 03:52
Путешествия
Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.
Газета.Ru вчера в 00:36
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Происшествия
Российский солдат заплатит миллионы рублей за сломанную артустановку
Нальчикский гарнизонный суд постановил взыскать 25,4 миллиона рублей с военнослужащего Никиты Проскурина в пользу Минобороны России.
Lenta.ru 03:25
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Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи
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Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru вчера в 11:06
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В Саратове девятилетняя девочка пропала по дороге в школу
В Саратове вторые сутки полиция, спасатели и волонтеры ведут поиски 9-летнего ребенка, пропавшего в Кировском районе города.
Российская газета 02:18
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Фергюсон ответил менеджеру Хабиба Нурмагомедова: Не вставай у меня на пути
Претендент на пояс чемпиона UFC в легкой весовой категории Тони Фергюсон посоветовал менеджеру чемпиона Хабиба Нурмагомедова Али Абдельазизу не вмешиваться.
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Bloomberg узнал о планах США заключить валютное соглашение с Китаем
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Ведомости вчера в 22:31
Происшествия
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM вчера в 07:00
Экономика
В Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России
Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович рассказал, какие потери понесёт белорусская сторона от налогового манёвра России в нефтяной сфере.
RT на русском 03:57