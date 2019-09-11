Происшествия
Матч ТВАгент голкипера «Реала» арестован по подозрению в отмывании денег
Футбольный агент Кристоф Хенротай, в число клиентов которого входит вратарь «Реала» Тибо Куртуа, был арестован в Монако. По информации испанской прессы, бельгийская прокуратура в течение некоторого времени расследовала дело о коррупции и отмывании денег при помощи футбольных трансферов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 09:54, Вашингтон
Происшествия
В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных
Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29
Происшествия
В Эстонии российского шпиона осудили на пять лет
В апреле суд в Эстонии приговорил к трем с половиной годам тюрьмы гражданина России Дмитрия Козлова из-за сотрудничества с ФСБ.
Коммерсантъ 09:32
Гаджеты
Apple презентовала iPhone 11 и iPhone 11 Pro
Презентация Apple уже второй год подряд проходит максимально спокойно - новые iPhone слишком далеки от технологической революции и не вызывают никакого желания сменить старую модель на обновленную.
Газета.Ru 09:17
Шоу-бизнес
Стал известен список гостей на свадьбе Ксении Собчак
Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу почти 300 гостей.
Lenta.ru 03:55
Общество
Похолодание придет в Московский регион в выходные
Понижение температуры до 13 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в выходные дни.
ТАСС 02:12
Космос
Робот Федор больше не полетит в космос
По словам Дудорова, инженеры предприятия уже разрабатывают нового робота, который сможет выходить в открытый космос.
Эхо Москвы 05:06
Финансы
Сбербанк допустил возможность снижения ставок по ипотеке до конца года
Сбербанк может до конца года снизить ставки по ипотеке после снижения ЦБ ключевой ставки до 7%. Об этом сообщил журналистам в среду в Новосибирске глава Сбербанка Герман Греф.
ТАСС 08:10
Общество
Суд отменил подписку о невыезде режиссеру Серебренникову
Мещанский суд Москвы отменил подписку о невыезде режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в мошенничестве при реализации проекта "Платформа", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 09:36
Происшествия
Российского военнослужащего нашли мертвым в Гюмри
В Армении нашли мертвым 23-летнего военнослужащего 102-й российской военной базы в Гюмри.
РИА Новости 09:25
Политика
Умер бывший президент Индонезии Хабиби
RT на русском 07:48
Политика
Рада приняла законопроект об импичменте президента
Верховная рада Украины в первом чтении приняла законопроект об импичменте главы государства.
Газета.Ru вчера в 04:21
Фигурное катание
Валиева сделала два четверных тулупа на тренировке
Российская фигуристка Камила Валиева исполнила два четверных прыжка в прокате произвольной программы на официальной тренировке этапа юниорского Гран-при в Челябинске.
Матч ТВ 08:50
Общество
Медведев призвал ввести более гибкие формы рабочего времени
Дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 06:28
Общество
В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»
Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM 08:19
Баскетбол
Сборная США по баскетболу вылетела из чемпионата мира
Сборная США по баскетболу не сможет побороться за медали чемпионата мира. Американские футболисты уступили в 1/4 финала сборной Франции.
Газета.Ru 09:28
Шоу-бизнес
В окружении Заворотнюк рассказали о ее здоровье
Знакомый мужа актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировал слухи о том, что она больна онкологическим заболеванием.
Газета.Ru 08:25
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Музыка
Юрий Лоза заявил, что появление его песен в эфире разорит Киркорова
Российский певец и музыкант Юрий Лоза рассказал о своем творчестве.
OAnews 07:16
Политика
Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона, о чем написал в своем Twitter.
Суть событий вчера в 12:25
Политика
Болгария на 10 лет запретила въезд основателю «Царьграда» Малофееву
Болгария запретила въезд председателю совета директоров группы компаний «Царьград» Константину Малофееву.
РБК 09:39
Религия
Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.
РИА Новости 04:08
Политика
Кремль прокомментировал выступление Дудя и Серебренникова на премии GQ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на премии журнала GQ.
Lenta.ru 06:58
Политика
Глава МВД Эстонии хочет отменить безвизовый режим для граждан Украины
Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме распорядился выяснить, можно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые массово приезжают на работу в балтийскую республику, сообщает Sputnik Эстония.
РИА Новости 07:08
Политика
Трамп предложил ФРС снизить базовую ставку до нуля или ниже
Президент Дональд Трамп предложил Федеральной резервной системе (ФРС), выполняющей в США функции центробанка, снизить базовую процентную ставку до нуля или вовсе установить ее на отрицательном уровне.
РБК 09:02
Политика
В Киеве настроились на сложные переговоры с Россией по газу
Читайте материал: "У Украины остался последний шанс получить российский газ"
Московский Комсомолец 09:10
Происшествия
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском 06:25
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39