Футбольный агент Кристоф Хенротай, в число клиентов которого входит вратарь «Реала» Тибо Куртуа, был арестован в Монако. По информации испанской прессы, бельгийская прокуратура в течение некоторого времени расследовала дело о коррупции и отмывании денег при помощи футбольных трансферов.

Агент голкипера «Реала» арестован по подозрению в отмывании денег

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