Коронавирус

Газета.RuГазета.Ru«Динамо» в полном составе еще раз пройдет тестирование на коронавирус

Московское "Динамо" в полном составе еще раз пройдет тестирование на наличие в организме коронавирусной инфекции, сообщает "СЭ". По информации источника, мероприятие состоится 20 мая.
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с чего всё началось

Трое заболевших коронавирусом игроков в «Динамо» — Сангаре, Евгеньев и Игбун

Стали известны имена трех заболевших коронавирусом футболистов московского «Динамо». Ранее сообщалось о том, что игроки «Динамо» в воскресенье прошли тест на корнавирус, а в понедельник появились результаты тестирования: три игрока сдали положительный тест.
Bookmaker-ratings.ruвчера в 18:04

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Вратарь ФК «Динамо» Сангаре опроверг информацию о заражении COVID-19

Российская газета07:23

Вратарь «Динамо» Сангаре: «На данный момент у меня нет положительного теста на коронавирус»

Sport24.ru08:30

Агент: «У Игбуна нет коронавируса, это фейк-ньюз»

Soccer.ru02:51

«Динамо» в полном составе пройдёт ещё один тест на коронавирус

Евро-футбол.ру07:52

Динамовцы пройдут повторное тестирование на коронавирус. Первое принесло пять положительных проб

Спорт-Экспресс07:22

В «Динамо» еще раз сдадут тесты на коронавирус. В клубе выявили 5 инфицированных

Sports.ru07:55

Защитник московского «Динамо» Евгеньев заразился коронавирусом

Metaratings09:07
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Политика

Порошенко хвастался Байдену повышением коммунальных тарифов

Экс-президент Украины Петр Порошенко хвастался перед бывшим вице-президентом США Джо Байденом, что поднял коммунальные тарифы выше, чем того требовал Международный валютный фонд (МВФ).
Lenta.ru 08:35
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Общество

Лежачую москвичку вновь оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Вести.Ru 05:29
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Политика

Путин заявил о сдвиге программ по нацпроектам из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что какие-то программы по нацпроектам в этом году реализовать не получится, их сдвинут по времени.
Взгляд.ру 08:56
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Происшествия

В лаборатории центра радиологии в Обнинске произошел взрыв

В лаборатории филиала научного центра радиологии в Обнинске произошел взрыв, пострадал ученый, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 08:35
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Здоровье

Коронавирус проник во все районы Нижегородской области

Павлово в лидерах по заболеваемости К 17 мая COVID-19 выявлен во всех 52 районах и городских округах Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба Правительства региона.
Pro Город НН 17 мая в 08:53
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Экономика

Греф заявил о переносе годового собрания акционеров Сбербанка

Годовое общее собрание акционеров (ГОСА) Сбербанка перенесено с 26 июня на 25 сентября, заявил президент банка Герман Греф.
Ведомости 08:40
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Наука

Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди

Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости 05:35
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов высказался о разводе с Аленой Гавриловой

Новый пост появился на личной странице певца. Новость о разводе музыканта Эмина Агаларова с Аленой Гавриловой шокировала поклонников.
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Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России

Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
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Происшествия

В Чехове охранники избили посетителя магазина, который был без маски

Охрана магазина «Карусель» в городе Чехов избила посетителя, за то что тот был без маски.
Ридус 09:01
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Здоровье

Главврач луганской больницы скончался от коронавируса

В возрасте 48 лет скончался главный врач Луганской городской многопрофильной больницы № 4 Алексей Навроцкий, у которого три недели назад был диагностирован COVID-19, сообщает ЛИЦ.
ИА Новороссия 06:10
Гаджеты

Полный список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12

Инсайдер под псевдонимом Xiaomishka опубликовал полный список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат новейшую оболочку MIUI 12.
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Игры

«Канобу» попыталась сделать релизный трейлер третьего «Ведьмака» в аниме-стиле

Рубрику решили запустить одновременно с 5-летием «Ведьмака 3: Дикая охота», посвятив ему первую работу — попытку превратить мрачный релизный трейлер RPG в аниме.
Игромания.ру 09:19
Политика

Трамп рассказал о своем методе профилактики коронавируса

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что для профилактики коронавируса принимает гидроксихлорохин, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 16:46
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Происшествия

Таксист насмерть сбил мать двоих детей в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге машина такси насмерть сбила женщину. Опубликовано видео момента ДТП.
Известия вчера в 07:11
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Игры

Авторы мода Fallout 4: New Vegas похвастались прогрессом

Городской портал Новый Нижний вчера в 09:00
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Политика

Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР «оккупантами»

Немецкий телеканал MDR выпустил сюжет об отношениях СССР и ГДР, в котором говорилось, что советский контингент был оккупационным.
Газета.Ru 07:45
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Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
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Экономика

Подготовлен план восстановления экономики России

Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефракс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники.
Lenta.ru 08:54
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Общество

NYT опубликовала ответ властей Москвы на статью о ситуации с COVID-19

Газета New York Times опубликовала письмо главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, в котором он опроверг публикацию, посвященную ситуации с COVID-19 в России.
РИА Новости 02:19
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Космос

Завораживающая видео-анимация: если бы ракеты были прозрачными

Дизайнеры показали нам, как выглядели бы старт и полет ракет-носителей в режиме реального времени, если бы они были прозрачными.
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Общество

Пермский главврач извинился за «кривляние» при беседе с подчиненными

Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев попросил прощения за "кривляние" во время разговора с подчиненными о COVID-надбавках, видео с его извинениями опубликовано на странице медучреждения в соцсети.
РИА Новости 06:48
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Происшествия

В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве младенца

Полицейские Подмосковья задержали женщину, которую подозревают в убийстве своего девятимесячного ребенка.
Известия 07:25
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Армия и оружие

ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ вчера в 08:31
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Экономика

Путин раскритиковал Решетникова за недостаточную помощь предприятиям

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством по выплатам медикам упрекнул главу Минэкономразвития Максима Решетникова в слабой помощи компаниям.
Daily Storm 09:27
Общество

Экс-акционеры ЮКОСа добились ареста российских водочных брендов

В понедельник издание NRC со ссылкой на бывших акционеров ЮКОСа сообщило, что они добились ареста на территории Бенилюкса прав на водочные товарные знаки "Столичная" и "Московская".
РИА Новости вчера в 05:40
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Происшествия

Четырехлетний ребенок утонул в сливной яме в Липецкой области

В Липецкой области в селе Новочеркутино в Добринском районе четырехлетний мальчик во время игры упал в сливную яму с нечистотами.
Известия 09:30
Общество

В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
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Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
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Недвижимость

Москвичи начали массово снимать квартиры с продажи

В первую очередь снижение объемов предложения «вторички» обусловлено эпидемиологической обстановкой в столице: в период самоизоляции из-за COVID-19 собственники начали массово снимать квартиры с продажи, отложив свои планы по реализации жилья.
Lenta.ru вчера в 11:42
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